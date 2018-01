Nuohooja saapuu pian vain kutsusta – "Vakuutusyhtiö kyselee herkästi, jos nuohousta ei ole tehty ajallaan"

Piirinuohoojat ovat jääneet historiaan Etelä-Karjalassa, kun viimeisinä kuntina järjestelmästä luovuttiin Lemillä, Luumäellä ja Parikkalassa. Rakennuksen haltijan vastuulla on muistaa tilata nuohooja.

– Asiakkaalle on hyvä, kun hän voi valita kenet tahansa nuohoojan töihin, mutta yrittäjän kannalta on hankalampaa, kun työalue on laaja, summaa nuohooja Kyösti Vento uudistuksen vaikutuksia.

Kare Lehtonen/Yle

Sopimusperusteisessa nuohouksessa pelastuslaitos ei enää määrää, kuka saa nuohota kunnassa. Nuohoojalta tosin vaaditaan jatkossakin ammattitutkintoa.

– Kiinteistön omistaja, haltija tai asukas vastaa tulisijojen nuohouksesta, sanoo riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

Samalla asukkaille on sysätty enemmänkin vastuuta, sillä myös palotarkastus hoituu yhä useammin omavalvonnalla. Nuohooja on jatkossa usein ainoa henkilö, joka vilkaisee piippuun.

– Nuohouksen yhteydessä katsotaan hormin kunto ja jos löytyy korjauksen tarvetta, niin keskustelemme asiakkaiden kanssa, mitä voisi tehdä, sanoo Kyösti Vento.

Vakituisesti asutuissa taloissa nuohotaan kerran vuodessa ja omassa käytössä olevilla kesämökeillä kolmen vuoden välein. Sopimusperusteiseen nuohoukseen siirtyminen ei ole lisännyt Etelä-Karjalassa nokipalojen määrää.

– Jos aiheutuu vahinkoja ja syynä on hoitamaton nuohous, niin vakuutusyhtiö kysyy helposti, että miten nämä asiat on hoidettu, huomauttaa riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva.

Pasi Tapanainen/Yle

Piirinuohoojat historiaan ensi vuonna

Piirinuohouksesta on luovuttu Etelä-Karjalan ohella Itä- ja Keski-Uudellamaalla sekä Päijät-Hämeessä. Koko maassa piirinuohousjärjestelmästä luovutaan vuoden 2019 alusta, jos eduskunta hyväksyy hallitukselta keväällä tulevan ehdotuksen pelastuslain muutoksesta.

– Lakiesityksen jatkovalmistelu on loppusuoralla ja käsittelemme parhaillaan lausuntoja, sanoo yli-insinööri Jaana Rajakka sisäministeriön pelastusosastolta.

Lakiehdotukseen on jäämässä vaatimus määrävälein tehtävästä nuohouksesta. Alkuperäisessä ehdotuksessa nuohousväli olisi määritetty tarpeen mukaan, jolloin osassa kiinteistöistä nuohous olisi voitu tehdä jopa useita kertoja vuodessa ja osassa nykyistä harvemmin.

Vapaa kilpailu ei laskenut hintoja

Ennakkoon Etelä-Karjalassa odotettiin, että vapaa kilpailu laskisi nuohouksen hintaa. Näin ei ole käynyt.

Kare Lehtonen/Yle

– Nuohoojia on liian vähän tällä alueella, joten ei täällä mitään hintakilpailua ole, sanoo nuohooja Kyösti Vento.

Toisaalta kilpailua on juuri sen verran, etteivät hinnat ole suuremmin nousseetkaan. Syynä työntekijäpulaan on se, että monet entisistä piirinuohoojista eivät halunneet lähteä vapaaseen kilpailuun, vaan siirtyivät eläkkeelle. Alalle ei ole kuitenkaan viime vuosina saatu tarpeeksi uusia työntekijöitä.

– Toivomme koulutusjärjestelmän uudistuksen herättävän kiinnostusta ja alan yrittäjyyden kiinnostavan yhä useampaa, sanoo yli-insinööri Jaana Rajakka.

Sen sijaan nuohouksen hintaa lisäävät pitkät välimatkat. Esimerkiksi Lappeenrantaan kuuluvalla Ylämaalla ei ole enää omaa nuohoojaa, vaan yrittäjät tulevat kymmenien kilometrien päästä Lappeenrannasta.

– Jos saa sovittua samalle alueelle useita nuohouksia, niin silloin jyvitettävää jää vähemmän, tai matkakuluja ei peritä lainkaan, sanoo nuohooja Kyösti Vento.