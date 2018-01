Länsiväylällä alkoi koko maan mittakaavassa ainutlaatuinen kokeilu – bussikaistat auki nyt myös "ekoautoille"

Mistä on kyse? Pääkaupunkiseudun tieliikenteessä on alkanut koko maankin mittakaavassa ainutlaatuinen kokeilu

Länsiväylän bussikaistoille pääsevät nyt myös kuorma-autot, pakettiautot ja vähäpäästöiset henkilöautot

Ely-keskuksessa uskotaan, että kokeilu lisää "ekologisemman autoilun" houkuttelevuutta

Kaistoilla on tilaa Espoon siirryttyä uuteen bussien liityntälinjastoon

Bussikaistojen käyttö Länsiväylällä eli yhdellä pääkaupunkiseudun vilkkaimmista sisääntuloväylistä muuttui tänään maanantaina, kun kaistat avattiin myös kuorma-autoille, pakettiautoille ja – ehkä kiinnostavimpana – "ekoautoille" eli vähäpäästöisille henkilöautoille.

Uudenmaan ely-keskus tiedotti muutoksesta viime torstaina (siirryt toiseen palveluun).

Uudistusta perustellaan sillä, että bussiliikenne Länsiväylällä on vähentynyt merkittävästi nyt, kun Espoossa on siirrytty uuteen liityntälinjastoon. Se tarkoittaa, että joukkoliikenne Helsingin kantakaupunkiin kulkee pääosin metrokyydillä.

Ely-keskuksen mukaan ekoautot saavat ajaa bussikaistoilla sekä Helsingin että Hangon suuntaan: Hangon suuntaan Lauttasaaren Lemissaaren-liittymän ja Kehä I:n liittymän välillä, Helsingin suuntaan Karhusaaren liittymän ja Salmisaaren liittymän välillä.

Mutta miten valvotaan, että kaistoilla ajavat juuri vähäpäästöiset autot? Projektipäällikkö Sami Mankonen Uudenmaan ely-keskuksesta vastasi Ylelle seitsemään selventävään kysymykseen aiheesta.

Projektipäällikkö Sami Mankonen. Kari Ahotupa / Yle

Seitsemän kysymystä uudesta kokeilusta

1. Miten paljon kaistoilla on ollut tänään ekoautoja?

– Tänään emme ole liikennettä mitenkään erityisesti laskeneet, mutta mitä paikan päällä on oltu, on huomattu, että muutama ekoauto siellä on jo mennyt.

2. Millainen auto pitää käytännössä olla, jotta kaistalle pääsee?

– Päästöjen pitää olla alle 80 grammaa kilometrillä. Mutta noin yleisesti ottaen: täyssähköautot, pienet ladattavat hybridit ja pelkät pienet hybridit.

3. Miten kaistojen käyttöä valvotaan?

– Samalla lailla kuin bussikaistojakin valvottiin, eli poliisin pistokoevalvonnalla.

4. Mistä ulkopaikkakuntalainen tietää, että kyseessä on erikoiskaista?

– Tarkkailemalla merkkejä. Kyltteihin on lisätty, että nyt näitä kaistoja saavat käyttää myös kuorma-autot, pakettiautot sekä ekoautot.

Kylteissä kerrotaan, ketkä kaistalla saavat ajaa. Kari Ahotupa / Yle

5. Rapsahtaako kuljettajalle sakko, jos ajaa erehdyksessä "liikapäästöisellä" henkilöautolla kaistalla?

– Me ely-keskuksessa tienpitäjinä asetamme liikennemerkit, mutta poliisi vastaa tästä valvonnasta. Se on sitten poliisin harkinnassa.

6. Miksi tällaiseen kokeiluun päädyttiin ja mihin asti se kestää?

– Lähtökohtana on se, että nyt, kun bussit poistuivat, tämä yksi kaista olisi ollut täysin tyhjä. Sinne haluttiin saada lisää liikennettä, jotta muilla kaistoilla helpottaisi ja liikenne olisi sujuvampaa. Ensin päätettiin, että päästetään paketti- ja kuorma-autot taksien ja bussien lisäksi. Sitten ajateltiin, että ehkä tällainen ekoauto edistäisi ekologisempaa autoilua.

– Mitään ajallista päätekohtaa tälle ei ole. Tarkkailemme, miten liikenne Länsiväylällä sujuu ja helpottaako tämä liikennettä.

7. Miten ainutlaatuinen kokeilu tämä on maanlaajuisesti? Entä Euroopan laajuisesti?

– Minun tietääkseni Suomessa ei ole kokeiltu tällaista aiemmin. Kyllä tämä on ensimmäinen kerta. Euroopassa kokeiluja on ollut varmasti jonkin verran, esimerkiksi Norja on näissä asioissa edelläkävijä. Siellä sähköautoilu on huomattavasti yleisempää kuin Suomessa.

Länsiväylä on pääkaupunkiseudun vilkkaimpia sisääntuloväyliä. Kari Ahotupa / Yle

