Kattojen lumikuormaa kannattaa seurata – suuret hallit suurimmassa vaarassa

Lumikuormat eivät vielä ole kriittisiä vielä missään osassa Lappia. Lunta on kuitenkin paikoitellen ajankohtaan nähden niin paljon, että Suomen ympäristökeskus varoittelee suurten hallien omistajia kasvaneista lumikuormista.

Huolimatta siitä, että lumikuorma on nyt ajankohtaan nähden hieman keskimääräistä suurempi, ovat Lapissa lumikuormat normaalisti vasta maalis-huhtikuussa suurimmillaan.

Jiirit ja tasomuutokset lumenkerääjinä

Lapin ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki kehottaa seuraamaan lumen kertymistä erityisesti suurten hallien katoille.

– Varmasti kattoja on syytä käydä katsomassa ja tarkastamassa erityisesti tällaisia isompia hallirakennuksia. Omakotitalojen kattoja ei ole sortunut ja niissä ei varmaankaan niin suurta huolta ole. Varmasti näissä isoissa halleissa riski on kaikista suurin.

Lapin ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki nostaa esille erikoiset kattorakenteet paikkoina joihin lumi herkästi kerääntyy.

– Jos on tällaisia jiirikattoja niin niihin jiireihin voi kyllä kertyä paksustikin lunta kun lumi tulee tuiskuten niin kuin Lapissa viime viikonloppuna.

Puolet lumesta vielä tulossa

Lapissa on monin paikoin hieman tavanomaista enemmän lunta, mutta Alaraudanjoki ei vielä pidä tilannetta kovin huolestuttavana vaan muistuttaa, että lunta varmasti sataa reippaasti myöhemminkin.

– Vielä ei ole tilanne kovin kriittinen ja täytyy muistaa, että tässähän on vielä toinen puolisko lumista tulossa jos on normaali talvi. Lunta on nyt ajankohtaan nähden hieman yli keskimääräisen arvon, muistuttaa Alaraudanjoki.

Periaatteessa kenenkään ei tarvitse siten olla vielä huolissaan. Tästä huolimatta ennakoiminen kannattaa. Suomessa romahtaa lähes vuosittain lumen painosta joitakin halleja. Käytännössä syynä on kuitenkin ollut rakennevirhe.

– Kaikki kattorakenteethan mitoitetaan Lapin lumikuormien mukaan ja siinä mielessä näillä lumikuormilla ei ole tarpeen katolle kiikkua, mutta jos epäilee, että katto on huonossa kunnossa ja jos sen nyt puhdistaa niin silloin se on tältä talvelta tehty, lisää Lapin ely-keskuksen insinööri Timo Alaraudanjoki.