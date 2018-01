Aktiivimallin vastuuministeri: Muutoksista ei ole neuvotteluja tiedossa – "Julkisuuden kautta en käy keskustelua"

Paljon kritiikkiä saanut työttömien työllistämiseen suunniteltu aktiivimalli tuli voimaan vuoden vaihteesta. Hallituksessa mallin valmistelusta vastanneen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) mukaan hallitus ei ole suunnitellut neuvotteluja mallin haasteiden takia.

Ministeri Mattilan mukaan hallitus ei ole vielä käynyt läpi mallista tullutta palautetta.

Mallia vastustavaan kansalaisaloitteeseen (siirryt toiseen palveluun) on myös löytynyt lyhyessä ajassa yli satatuhatta allekirjoittajaa.

Ministeri Mattila ei ole aikaisemmin vastannut kritiikkiin mallista. Hän on vastahakoinen käymään mallin mahdollisista ongelmista avointa keskustelua. Sen verran hän kertoo, että hallituksessa ei ole käynnissä nyt neuvotteluja, joiden perusteella mallin soveltamisesta tai mahdollisesta muuttamisesta voisi sanoa jotain varmaa.

– Julkisuuden kautta en käy keskusteluja, mikä tilanne on tässä ja nyt. Neuvotteluja, joiden perusteella voisin sanoa, että asia on noin tai näin, ei ole nyt käynnissä, pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa työttömyysturvasta vastaava ministeri Mattila kommentoi Ylelle.

Ministeri Mattilan mukaan työttömiä muun muassa työnhakuun ja työelämäkoulutukseen tönivän mallin vaikein pala on te-toimistojen palvelut. Niihin on hallituksen ohjelman mukaisesti lisätty noin 10 miljoonaa euroa. Näitä on jo käytetty lisääntyneiseen yhteydenpitoon työttömiin. Tavoitteena on ollut myös turvata työvoimapalveluiden resurssit.

Kova kritiikki ei ministeri Mattilaa yllätä.

– Ei reaktioista voi koskaan ennustaa etukäteen, mitä se on.

Mattila ei halua kertoa, minkälaisia keskusteluja malli on herättänyt oman puolueen, Sinisen tulevaisuuden sisällä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa muun muassa te-keskusten työvoimapalveluista. Ministeri Pirkko Mattila ei halua kertoa näkemyksiään siitä, kuinka hyvin työvoimapalveluita ja työllisyyskoulutusta on mallin toimivuutta ajatellen tarjolla.

– Tämä on te-palveluille haaste ja haastaa heidät siinä, miten asiassa edetään.