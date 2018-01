Britannian opetusministeri eroaa

Pääministeri Theresa Mayn kaavailema uusi salkkujako on vastatuulessa.

Britannian opetusministeri Justine Greening on eronnut tehtävästään. Uutena opetusministerinä aloittaa Damian Hinds, BBC raportoi. (siirryt toiseen palveluun)

Greening päätti mieluummin erota hallituksesta kuin ottaa vastaan hänelle tarjottua työ- ja eläkeministerin roolia. Nyt työ- ja eläkeasioista vastaavaksi ministeriksi nousee Esther McVey.

Greening ero on viimeisin takaisku pääministeri Theresa Maylle, joka on pyrkinyt uudelleenjärjestelämään hallitustaan poliittisesti vaikean vuoden jälkeen. Brittimedian mukaan (siirryt toiseen palveluun) May yritti aiemmin saada terveysministerinsä Jeremy Huntin ottamaan vastaan talousministerin roolin, mutta Hunt kieltäytyi ja sai lopulta pitää nykyisen tehtävänsä.

Ministeriöiden henkilöstövaihdosten on määrä jatkua tänään. Britannian hallituksen keskeiset ministerit, kuten ulkoministeri Boris Johnson ja Brexitistä vastaava ministeri David Davis, kuitenkin jatkavat tehtävissään.