Länsimetron liikenne käynnissä täyspysähdyksen jälkeen – korvaava bussiliikenne jatkaa kello 10:en asti

Helsingin ja Espoon koko metrolinja oli aamulla seisahduksissa. Ensin takaisin liikenteeseen saatiin niin sanottu "vanha" kantametro Itä-Helsingin ja Ruoholahden välillä. Nyt myös länsimetron osuus aina Espoon Matinkylään asti toimii.

Metron seisoessa asemilla ja metrovaunuissa oli tungosta.

Helsingin Seudun Liikenteen HSL:n viestintäpäivystäjä Eeva Jakobsson kertoo, että liikenne sujuu tällä hetkellä jo varsin hyvin, vaikka länsimetron vuorovälit ovatkin vielä epäsäännölliset.

– Saimme korvaavan bussiliikenteen käyntiin aika nopeasti. Asemilla oli myös opastajia.

Tilannetta auttoi se, että tekniset ongelmat sattuivat hyvin varhain aamulla, joten pahin ruuhkaliikenne päästään liikennöimään lähes normaalisti.

Espoon Matinkylän ja Tapiolan metroasemien ja Helsingin Kampin bussiterminaalin välinen korvaava linja-autoliikenne jatkaa tämänhetkisen tiedon mukaan aina kello 10:en saakka. Tarkemmat tiedot bussien numeroista ja lähtölaitureista löytyvät HSL:n kotisivuilta täältä (siirryt toiseen palveluun).

HSL:n päivystyksestä kerrotaan, että ongelmien syynä on asetinlaitevika.

– Yleensä sellainen vika ei aiheuta tällaisen mittakaavan ongelmia, Eeva Jakobsson sanoo.

HSL:n tiedotteessa kerrotaan, että asetinlaite ohjaa metron kulkua. Tiistaiaamun viassa asetinlaite ei luonut metrojunille kulkuteitä. HSL:n mukaan tilannetta ei myöskään pystytty korjaamaan käsiohjauksella, vaan koko liikenne oli pysäytettävä.

Länsimetro ehti olla kaikkiaan pysähdyksissä noin puolitoista tuntia.

Liikenteen huiput tiistaista torstaihin

Tiistai on ensimmäinen todellinen koetinkivi länsimetron liityntäliikenteelle, koska joulun ja uudenvuoden vapaiden jälkeen tänään on ensimmäinen päivä, jolloin työmatkaliikenne on täydessä voimakkuudessaan.

Työmatkaliikenteen huiput koetaan tiistaista torstaihin. Maanantaisin ja perjantaisin monet pitävät etäpäiviä tai viikonloppua pidentäviä vapaapäiviä

HSL on arvioinut, että ruuhkapäivinä länsimetron suurimpien asemien Matinkylän ja Tapiolan läpi kulkee yli 60 000 matkustajaa.

Jo eilen maanantaina oli viitteitä siitä, että liikenne oli välillä ruuhkaista.

Kuulutukset eivät aluksi toimineet

Radio Suomen aamulähetykseen tuli puhelu Tomi Blombergilta, joka oli matkalla Vuosaaresta kohti Helsingin keskustaa.

– Metrossa ei ollut mitään kuulutuksia. Sisääntullessa oli tieto, että meneillään on tekninen vika.

Kuulutukset otettiin Blombergin mukaan käyttöön siinä vaiheessa, kun liikenne Ruoholahteen asti saatiin kuntoon. Metrovaunut olivat aivan tupaten täynnä, Blomberg sanoo.

Radio Suomen reportteri Olli-Pekka Kursi raportoi hieman ennen kello 8:a Matinkylän metroasemalta matkustajien tunnelmista, kun metroliikenne oli jo lähtenyt käyntiin.

– Pahin kiukku on jo matkustajilla ohi, ja nyt näyttää aika tavalliselta aamuliikenteeltä.

Sosiaalisessa mediassa mediassa matkustajilta tuli sekä kiukkuisia että huvittuneita kommentteja. Monet lähettivät Twitteriin kuvia aamun väentungoksesta.

– Nyt on sellainen tungos, että Helsinkikin tuntuu hetken metropolilta, eräs matkustaja kirjoitti.

Kerromme kohta lisää.

