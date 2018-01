Helsingin kuolleet ja sairaat joutsenet ihmetyttivät – syyksi varmistui lyijymyrkytys

Oulun Eviran tutkimuksissa on varmistettu, mikä koitui kyhmyjoutsenten kohtaloksi. Kaksi lintua on kuitenkin paranemaan päin Korkeasaaren villieläinsairaalassa.

Yle kertoi joulukuun alkupuolella, että Helsingin Laajasalosta löytyi yksi kuollut ja kolme huonossa kunnossa olevaa kyhmyjoutsenta. Yksi elossa oleva lintu vietiin Korkeasaaren villieläinsairaalaan ja muut Viikin yliopistolliseen eläinsairaalaan.

Lopulta kaikki joutsenet jouduttiin kuitenkin lopettamaan, koska ne olivat niin huonokuntoisia. Linnut olivat vielä nuoria, viime kesän poikasia.

Lisäksi myöhemmin joulukuussa pelastuslaitos pyydysti vielä yhden heikkokuntoisen kyhmyjoutsenen Laajasalon läheisyydestä. Sillä on täysikasvuisen joutsenen valkoinen höyhenpeite. Lintu toimitettiin Korkeasaaren villieläinsairaalaan.

Aluksi oli epäselvää, säilyykö lintu edes hengissä, mutta nyt sen tilanne on huomattavasti parempi.

– Se on syönyt reippaasti ja piristynyt. Nyt sen tila on ihan ok, sanoo eläintenhoitaja Andrea Kurten.

Kurtenin mukaan aikuisella joutsenella ei voinut olla lintuinfluenssa, koska siihen se olisi jo kuollut.

Lintuinfluenssaa ei löydetty myöskään muista Laajasalosta aiemmin joulukuussa löytyneistä nuorista linnuista, kun ne tutkittiin Eviran laboratoriossa Helsingissä.

Lyijymyrkytys varmistui sairastumisen syyksi

Nämä linnut, jotka jouduttiin lopettamaan, lähetettiin joulukuun loppupuolella jatkotutkimuksin Oulun Eviraan. Siellä on nyt varmistunut, että lintujen lyijypitoisuudet olivat toksisella tasolla.

– Joutsenet ottavat syödessään soraa, jota ne tarvitsevat ruuansulatukseen. Kun vedenpohjassa on lyijyhauleja, ne tulevat soran mukana, eivätkä joutsenet pysty erottelemaan niitä, kertoo Oulun Eviran erikoistutkija Minna Nylund.

Nylundin mukaan Eviralle päätyy vuosittain yksitäisiä lyijymyrkytyksen saaneita joutsenia, mutta Laajasalon tapaus on hänen mielestään vähintäänkin erikoinen.

– Se, että näitä lintuja tulee näin monta kerralla, ja että niillä on tämmöinen äkillinen myrkytys, on harvinaista. Semmoista ei ole aiemmin tapahtunut.

Korkeasaaren joutsen sai seuraa poikasesta

Eläinlääkäri on tarkastanut Korkeasaaren villieläinsairaalassa hoidossa olevan aikuisen kyhmyjoutsenen.

Eläintenhoitaja Andrea Kurtenin mukaan ei ole selvinnyt, mikä oli syynä tämän linnun heikkoon kuntoon.

Nyt lintu on kuitenkin paranemaan päin, ja se on myös saanut seuraa nuoremmasta joutsenesta, joka tuotiin Korkeasaareen uudenvuodenaattona.

– Se löytyi junaradalta jostain päin Helsinkiä. Se ei ollut loukkaantunut, mutta ei ilmeisesti jaksanut lentää poiskaan, kun oli niin heikko.

Uusimalla joutsenhoidokilla on vielä harmahtava höyhenpeite, mikä tarkoittaa, että se on viime kesän poikanen. Lintu on hyvin pienikokoinen, ja se hakee turvaa vanhemmasta joutsenesta.

– Pienempi lintu juoksee kovasti isomman joutsenen perässä ja haluaa olla sen kanssa, Kurten sanoo

Näillä näkymin joutsenet saattavat viettää koko talven Korkeasaaressa.

