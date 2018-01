Öljytankkeri roihuaa kolmatta päivää Itä-Kiinan merellä

Kova tuuli, korkeat aallot ja öjytankkerin palosta leviävät myrkkykaasut piinaavat pelastustyöntekijöitä Itä-Kiinan merellä. Pelastustyöntekijät yrittävät nyt kolmatta päivää löytää eloonjääneitä säiliöaluksen ja rahtilaivan sunnuntaisen törmäyksen jäljiltä.

Etsintä on vaikeaa, sillä öljytankkeri palaa edelleen ja Etelä-Korean merivartiosto on joutunut vetäytymään liki viiden kilometrin päähän onnettomuuspaikasta. Eloonjääneitä etsitään nyt 3 100 neliökilometrin alueelta säiliöaluksen ympäristöstä.

Rahtilaivan 21-henkinen miehistö on saatu pelastettua merestä, mutta 31 tankkerin miehistön jäsentä on edelleen kateissa. Ainoastaan yhden säiliölaivalla työskennelleen merimiehen ruumis on tähän mennessä löydetty.

Pelastusviranomaiset ovat huolissaan, että palava öljytankkeri saattaa räjähtää. Myös suuren ympäristökatastrofin mahdollisuus kasvaa aluksen lastin vuotaessa mereen.

Tankkerissa oli lastina 136 000 tonnia erittäin kevyttä ja epävakaata raakaöljyä. Tiedossa ei ole, kuinka suuri osa tästä kondesaatista on tähän mennessä päätynyt mereen ja kuinka paljon sitä on ehtinyt palaa.

Lue lisää:

Kiinassa palavan tankkerin vuotava lasti on merten kauhu: väritöntä, hajutonta ja erittäin myrkyllistä

Aiheesta muualla:

Sanchi: Oil tanker still burning off China coast (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: Reuters