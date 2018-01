Tampere Areenakin saa väistyä ratikan tieltä – Tilalle rakennetaan asuntoja

17 vuotta sitten avattu monitoimihalli on päätetty purkaa. Purkutyöt alkanevat parin vuoden kuluttua.

Tampereen Kalevassa sijaitseva monitoimihalli Tampere Areena aiotaan purkaa. Urheilu- ja viihdekeskuksen tilalle on tulossa kerrostaloasuntoja.

Monitoimihallia ja sen tonttia hallinnoiva yhtiö on sopinut alueen tulevaisuudesta rakennusyhtiö Pohjola Rakennuksen kanssa. Työ asemakaavan muuttamiseksi on juuri alkanut.

Kalevan alue kokonaisuudessaan on erittäin mielenkiintoinen. Miikka Routama

– Paikka on kiinnostava. Se on tulevan ratikkareitin varrella ja Kalevan alue kokonaisuudessaan on erittäin mielenkiintoinen, sanoo Pohjola Rakennuksen Hämeen tytäryhtiön toimitusjohtaja Miikka Routama.

Tuleva raitiotielinjaus pakottaa muuttamaan alueen liikennejärjestelyjä. Tontin läpi kulkee jatkossa tie Kalevan Prismalta Hervannan valtaväylälle.

– Areenan käyttäminen menee sen jälkeen mahdottomaksi. On todettu, että se on parempi purkaa ja hakea tälle kohdalle lisää asumista, Routama kertoo.

Purkutuomion saanut halli avattiin vuonna 2001.

Purkamiseen menee vielä muutama vuosi

Areenan tontin lisäksi asuinrakennuksia kaavaillaan myös läheiselle Tredun tontille ja huonekaluliike Iskun viereen. Myös Iskun nykyisen kiinteistön tilalle on Routaman tietojen mukaan tulossa uutta liiketilaa.

Kaavatyö on alkuvaiheessa, joten tontille tulevien talojen määrästä ei ole vielä tietoa. Routama arvelee niiden olevan saman korkuisia kuin ympäristössä, Kalevan rinteen alueella, jossa on yhdeksänkerroksisia taloja.

Hakametsän jäähallin lähettyvillä sijaitsevassa Tampere Areenassa toimii tällä hetkellä muun muassa liikuntakeskus Elixia ja hohtokeilausrata Kaatopaikka. Siellä on järjestetty myös konsertteja ja muun muassa salibandyseura Classic pelaa hallissa liigapelejään.

Minulle on tärkeää, että ainakaan Classic ei joudu pulaan. Kimmo Saarinen

Areenan purkamiseen menee Miikka Routaman mukaan vielä kahdesta kolmeen vuotta. Tampere Areenan toimitusjohtaja Kimmo Saarinen on samoilla linjoilla.

– Tällä hetkellä toiminta hallissa jatkuu nykyiseen tapaan. Minulle on tärkeää, että ainakaan Classic ei joudu pulaan, Saarinen sanoo.

Hän ei paljasta, aikooko yhtiö jatkaa vastaavaa toimintaa muualla.

– Ainahan yrittäjällä täytyy olla suunnitelma, Saarinen kuittaa.