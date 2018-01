Yle Areena säilytti asemansa arvostetuimpana suomalaisena verkkobrändinä

Suomalaisten verkkobrändien 10-kärjessä vuonna 2017 1 Yle Areena 2 Ilmatieteen laitos 3 Kanta.fi 4 Yle 5 HelMet 6 Poliisi.fi 7 Vero.fi 8 HSL Reittiopas 9 Foreca 10 OP Lähde: Taloustutkimus

Taloustutkimuksen kyselyn mukaan Yle Areena -palvelun asema arvostetuimpana suomalaisena verkkobrändinä pitää pintansa. Areenan voittoputki jatkui myös viime vuonna.

– Joka kerta, kun suomalaiset antavat meille tunnustusta, olemme onnellisia, nöyriä ja myös ehkä yllättyneitä. Areena on menestynyt useamman vuoden tässä tutkimuksessa, mutta kilpailu on kivenkovaa, ja kansainväliset jätit muuttavat ihmisten nettikäyttöä koko ajan, joten tämä on hienoin tunnustus, mitä voimme saada, olla suomalaisten arvostetuin brändi, sanoo Yle Areenan ohjelmapäällikkö Cilla Lönnqvist.

Kysely piirtää myös kuvaa Yle Areenan käyttäjäryhmistä. Niissä korostuvat vähintään opistotason koulutuksen saaneet ja päivittäiset sosiaalisen median käyttäjät.

Ylen käyttämän toisen tutkimuksen - TNSMetrix:in - mukaan Areenaa käytetään tasaisesti sukupuolesta, iästä ja paikkakunnasta riippumatta.

Areenassa katsellaan ja kuunnellaan yli neljä miljoonaa tuntia videota ja audiota viikossa. Suosituinta sisältöä ovat lastenohjelmat, sarjat, ja asiaohjelmisto. Tällä hetkellä eniten katsellaan Metsoloita, Downshiftaajia, Naissotilaita, Uutta päivää ja Siltaa. Yle Areenan ohjelmapäällikkö Cilla Lönnqvist

Taloustutkimuksen kyselyn mukaan Yle Areenan käyttö on myös keskimääräistä yleisempää niiden keskuudessa, jotka ostavat tuotteita verkosta vähintään kerran kuukaudessa, huomioivat eettisyyden ja vastuullisuuden, seuraavat trendejä, suosivat riittävän hyvää, shoppailevat mieluiten internetissä, tai joiden verkon käytöstä vähintään 30 % tapahtuu mobiililaitteella.

Toisaalta, Yle Areenassa on vastaajien mukaan myös kehitettävää. Useimmiten ihmisiä harmittaa se, ettei kaikkea Areenan sisältöä ole mahdollista katsella ulkomailla. Myös hakujärjestelmä voisi olla parempi. Samoin toivotaan, että ohjelmat olisivat katsottavissa pidemmän aikaa. Yleisön arvostus rohkaisee jatkamaan kehitystyötä.

– Aiomme jatkaa samaan malliin Areenan kanssa, palvella suomalaisia parhaalla mahdollisella tavalla, ja pyrkiä koko ajan laajentamaan Areenan tarjontaa ja pyrkiä yhä parantamaan ohjelmien katselu- ja kuunteluoikeuksia, Lönnqvist lupaa.

Kyselyssä verkkobrändiksi määriteltiin verkossa toimivat palvelut. Tutkimuksessa oli mukana 89 suomalaista ja 64 ulkomaista verkkobrändiä. Aineisto kerättiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa ja kyselyyn vastasi 3 500 suomalaista. Tiedonkeruut tehtiin ajalla 29.5.- 9.10.2017.