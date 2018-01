Katso suorana alkaen kello 11.30: Kuka pärjää parhaiten presidentinvaalitentissä – kaikki ehdokkaat koolla Oulussa

Presidentinvaali 2018 Ensimmäinen vaalipäivä: 28.1.2018 Ennakkoäänestys kotimaassa: 17.–23.1.2018 Ennakkoäänestys ulkomailla: 17.–20.1.2018 Mahdollinen toinen vaalipäivä: 11.2.2018 Ennakkoäänestys kotimaassa: 31.1.–6.2.2018 Ennakkoäänestys ulkomailla: 31.1.–3.2.2018

Ehdokkaat esiin -presidentinvaalitentti järjestetään tänään keskiviikkona klo 11.30–13.00 Oulun Musiikkikeskuksessa. Presidenttiehdokkaat ovat ensimmäistä kertaa yhteistentissä Pohjois-Suomessa. Tentin järjestävät yhteistyössä Yle ja sanomalehti Kaleva.

Tentissä keskustellaan asioista, jotka sisältyvät kolmeen laajempaan aiheeseen: Pohjois-Suomi, turvallisuuspolitiikka ja arvojohtaminen.

Madetojan salissa pidettävä tenttiin on vapaa pääsy yleisöllä. Ovet avataan klo 10, ja sisään tultaessa on sisääntulotarkastus. Tämän takia yleisön kannattaa saapua paikalle hyvissä ajoin. Ovet suljetaan klo 11.15. Madetojan saliin mahtuu 816 henkeä, ja salin odotetaan tulevan täyteen. Tentti on vuoden 2018 presidentinvaalien suurin ehdokkaiden yhteinen yleisötilaisuus.

Tentin keskusteluun voi myös osallistua sosiaalisessa mediassa hashtagilla #ehdokkaatesiin.

Yleisön edessä nähdään kaikki presidenttiehdokkaat: Tuula Haatainen (sd.), Pekka Haavisto (vihr.), Laura Huhtasaari (ps.), Merja Kyllönen (vas.), Sauli Niinistö (valitsijayhdistys), Nils Torvalds (r.), Matti Vanhanen (kesk.) ja Paavo Väyrynen (valitsijayhdistys).

Vaalitentin juontavat Hanne Kinnunen Ylestä ja Petri Laukka Kalevasta. Tenttiä voi katsoa suorana joko tämän artikkelin kautta tai Yle Areenassa sekä Kalevan verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun). Lisäksi tenttiä voi kuunnella Radio Suomen taajuuksilla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Presidentinvaalin ensimmäinen vaalipäivä on 28.1.2018. Vaalissa valitaan Suomen tasavallan presidentti toimikaudelle 2018–2024.

