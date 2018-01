Maahanmuuttovirasto ei usko Hanna ja Bahaa Al-Saedin avioliittoon: "Eikö riitä, että rakastamme toisiamme?"

Pälkäneläinen Hanna Al-Saedi on järkyttynyt ja peloissaan. Maahanmuuttovirasto ei ole myöntänyt hänen aviomiehelleen Bahaa Al-Saedille oleskelulupaa perhesiteen perusteella.

Al-Saedit ovat valittaneet päätöksestä hallinto-oikeuteen. Viime viikolla he saivat tiedon, että oikeus ei normaalikäytännöstä poiketen keskeytä käännytystä asian käsittelyn ajaksi. Käytännössä se tarkoittaa, että poliisi voi noutaa Bahaan ja palauttaa hänet Irakiin koska vain. Pariskunnan mukaan palautus tarkoittaa varmaa kuolemaa.

– Kun päätös tuli, mies itki ja oli suunniltaan. Emme osanneet edes kuvitella, että näin voisi käydä – ei pahimmissa painajaisissakaan, Hanna Al-Saedi sanoo.

– Asianajajamme mukaan käännytyksen täytäntöönpano on kielletty lähes säännönmukaisesti aina. Hän pitää tapausta todella törkeänä.

Ystävät todistavat rakkaudesta

Hanna ja Bahaa tutustuivat toisiinsa syksyllä 2015 Kangasalla Kaivannon vastaanottokeskuksessa, jossa Bahaa oli turvapaikanhakijana ja Hanna Punaisen Ristin vapaaehtoisena. Vaikka parilla ei ollut aluksi yhteistä kieltä, he tutustuivat ja ystävystyivät. Pikkuhiljaa ystävyys muuttui seurusteluksi.

Kun Bahaan perheessä myöhemmin samana syksynä sattui kuolemantapaus, Hanna otti hänet luokseen lepäämään – omakotitalossa oli tilaa myös Bahaan ystävälle, toiselle turvapaikanhakijalle. Yhdessä on asuttu siitä lähtien. Pariskunta vihittiin muslimimenoin pari vuotta sitten ja maistraatissa viime helmikuussa.

Onko Suomi tosiaan sitä mieltä, että minun pitää myydä talo, irtisanoutua luokanopettajan ja pianonsoitonopettajan töistä ja jättää vanhenevat vanhempani? Hanna Al-Saedi

Maahanmuuttoviraston mielestä he eivät kuitenkaan ole viettäneet tosiasiallista perhe-elämää. Perusteluina on muun muassa se, että taloudessa on asunut muitakin turvapaikanhakijoita. Ja se, että 48-vuotias Hanna on Bahaata 16 vuotta vanhempi. Hannasta maahanmuuttoviraston perustelut ovat hakemalla haettuja.

– Tuntuu käsittämättömälle, että joku voi sanoa, ettei meillä ole ollut oikeaa parisuhdetta –näkemättä meitä ja juttelematta meidän kanssamme. Eikö riitä, että me rakastamme toisiamme? hän ihmettelee.

– Olemme kuin vakka ja kansi. Meillä on hirmu hyvä olla yhdessä. Jos se, että huolehdimme toisistamme, ei ole parisuhdetta, niin mikä on?

Bahaa käy auttamassa Hannan setää verkoilla. Kalan perkaamista pariskunta on opiskellut yhdessä Youtubesta. Jani Aarnio / Yle

Avioliiton aitoutta todistavat myös kymmenet tutut, ystävät ja sukulaiset, joiden lausunnot on kerätty valituksen liitteeksi. Ne kertovat rakkaudesta, samansieluisuudesta ja keskinäisestä kunnioituksesta. Pariskunta tunnetaan kotikunnassaan hyvin: he muun muassa tekevät eläinsuojelutyötä ja ovat mukana seurakunnan, Punaisen Ristin ja Pelastakaa Lapset ry:n toiminnassa.

Maahanmuuttovirasto ei kommentoi yksittäistapausta

Viime vuoden kesäkuun alun ja marraskuun lopun välillä maahanmuuttovirasto käsitteli (siirryt toiseen palveluun) 1 406 hakemusta, joissa Suomen kansalaisen puoliso haki ensimmäistä oleskelulupaa Suomesta. Oleskelulupa evättiin 166 tapauksessa.

Helpoiten oleskeluluvan saivat Venäjän kansalaiset, joiden 173 oleskelulupahakemuksesta hylättiin neljä, ja Yhdysvaltain kansalaiset, joille kielteinen päätös tuli kahdessa tapauksessa kaikkiaan 80 hakemuksesta.

Eniten kielteisiä oleskelulupapäätöksiä saivat vietnamilaiset (26 kielteistä päätöstä 59 hakemuksesta) ja irakilaiset (22 kielteistä päätöstä 116 hakemuksesta).

Ulkomaalaisten vaimojen ensimmäisistä oleskelulupahakemuksista hyväksyttiin 91,6 prosenttia, ulkomaalaisten aviomiesten hakemuksista 83,8 prosenttia.

Ylitarkastaja Leena Turku Maahanmuuttovirastosta sanoo, ettei virasto voi kommentoida Al-Saedien tapausta eikä muitakaan yksittäistapauksista. Hänen mukaansa jokainen hakemus arvioidaan erikseen kokonaisuutena.

Elämä on Pälkäneellä

Bahaa Al-Saedi kertoo olleensa entisessä kotimaassaan poliisi. Hän sanoo joutuneensa turvallisuuspalvelun yksiköiden, shiiamilitioiden, kidnappaamaksi ja kiduttamaksi ja lähteneensä niitä karkuun. Suomeen tultuaan hän haki turvapaikkaa, mutta sitä ei myönnetty.

– Olisin voinut mennä Saksaan tai Ruotsiin, mutta uskon, että Jumala johdatti minut tänne Hannan luokse, hän sanoo.

Ei Bahaa ole tullut tänne loisimaan. Hän haluaisi vain tehdä työtä ja elää vaimonsa kanssa. Hanna Al-Saedi

Vaikka kielteinen turvapaikkapäätös pariskuntaa kummastuttikin, he luottivat siihen, että jo aiemmin solmitun avioliiton perusteella oleskelulupa myönnetään. Kielteinen päätös oli kummallekin shokki.

– Eikö avioliitolla ole maahanmuuttovirastolle mitään merkitystä? Onko Suomi tosiaan sitä mieltä, että minun pitää myydä talo, irtisanoutua luokanopettajan ja pianonsoitonopettajan töistä ja jättää vanhenevat vanhempani, että voisin elää puolisoni kanssa? Hanna ihmettelee.

– Monet asiat sitovat minut tänne, mutta emmehän me voi erossakaan olla. Kun löytää ihmisen, jonka kanssa on hyvä olla, ei hänestä voi luopua.

Bahaa Al-Saedi tekisi mielellään töitä. Omakotitalossa riittää onneksi puuhaa. Jani Aarnio / Yle

Myös Bahaa on kotiutunut Pälkäneelle. Ilman oleskelulupaa hän ei voi tehdä palkkatyötä, mutta hän hoitaa eläimiä, auttaa tuttavia, kalastaa, marjastaa ja laittaa ruokaa. Hannan sukulaisista ja ystävistä on tullut hänenkin sukulaisiaan ja ystäviään.

– Ei Bahaa ole tullut tänne loisimaan. Hän haluaisi vain tehdä työtä ja elää vaimonsa kanssa, Hanna sanoo.

– Me voisimme perustaa vaikka oman yrityksen ja auttaa vanhuksia. Meillä on paljon yhteisiä suunnitelmia.

Tällä hetkellä Al-Saedit elävät päivän kerrallaan, odottaen. Vaikka tilanne on raskas ja pelottava, he eivät ole luovuttamassa.

– Asianajajamme uskoo, että päätös saadaan kumottua. Hän on luvannut viedä asian vaikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen asti, Hanna sanoo..