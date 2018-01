Kokemäenjoessa runsaasti hyydelauttoja – osa voimalaitoksista jouduttu sulkemaan jään takia

Kokemäenjoessa on runsaasti hyydelauttoja. Kuva on Porin keskustan ja Porin sillan kohdalta.

Kokemäenjokeen yritetään muodostaa jääkansi.

Joen juoksutusta supistetaan säännellyissä järvissä eli Näsijärvessä, Vanajavedessä, Pyhäjärvessä ja Kyrösjärvessä niiden patojen kohdilla huomisesta keskiviikosta alkaen, jotta jäätyminen pääsee vauhtiin. Jääkannen muodostamisella yritetään estää hyyteen muodostumista ja tulvia.

Hyydetulvia syntyy ely-keskusten mukaan (siirryt toiseen palveluun)yleensä alkutalvesta hieman ennen jääkannen syntymistä. Hyydetulva muodostuu, kun kylmä sää alijäähdyttää vettä. Tämän seurauksena veteen muodostuu runsaasti jääkiteitä.

Kasautuvat jääkiteet muodostavat veteen jääsohjoa, joka aiheuttaa kasaantuessaan hyydepadon ja vedenpinnan nousun eli hyydetulvan.

Ei-ihanteelliset olosuhteet

Olosuhteet eivät ole jääkannen muodostamiselle ihanteelliset, sillä pakkasta saisi olla enemmän ja virtaamaa joessa vähemmän. Jäädytysajoon on kuitenkin ryhdyttävä, koska joessa on jo runsaasti hyydelauttoja. Kolsin ja Tyrvään voimalaitokset on jouduttu välillä sulkemaan jäiden aiheuttamien ongelmien takia.

– Kokemäenjoen virtaamaa on tarkoitus pienentää parin seuraavan päivän aikana nykyisestä noin 450 kuutiosta sekunnissa lähelle 200 kuutiota sekunnissa. Lähipäivien juoksutusten pienentäminen näkyy säännösteltyjen järvien vedenkorkeuden nousuna ensi viikon alkuun saakka, johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ely-keskuksesta sanoo.

Ely-keskus arvioi, että jääkansi muodostuu nopeasti, mutta sen päälle ei missään nimessä pidä mennä kävelemään, koska jää on hyvin ohutta.