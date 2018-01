Imatran poliisivankilassa viruu turvapaikanhakija, joka syyttää poliisia rasistisesta ja huonosta kohtelusta – Poliisi vastaa syytöksiin

Imatran poliisivankilaan on säilöönotettu vuodenvaihteessa irakilainen mies, joka syyttää poliiseja ja vartijoita rasistisesta saamastaan kohtelusta.

Mies on turvapaikanhakija. Mies on poliisin mukaan poliisivankilassa Imatralla, koska Suomen säilöönottokeskukset ovat täynnä ja tällöin turvapaikanhakijat voidaan laittaa odottamaan palautusta myös poliisivankilaan eli putkaan.

Hänestä on tehty täytäntöönpanokelpoinen päätös (siirryt toiseen palveluun), jolla hänet voidaan poistaa maasta, kertoo Etelä-Saimaa nettisivuillaan.

Tarina turvapaikanhakijan huonosta ja rasistisesta kohtelusta on levinnyt sosiaalisessa mediassa. Tarinassa on kerrottu, ettei mies ole päässyt suihkuun eikä ole saanut tarvitsemiaan lääkkeitä maksasairauteensa.

Poliisin mukaan huonoa kohtelua ei ole ollut, vaan asiakasta on kohdeltu kuten muitakin. Poliisilaitoksella selvitetään parhaillaan, onko joku vartija tai poliisi syyllistynyt rasistisiin puheisiin.

Sosiaalisessa mediassa levinneen tarinan jälkeen julkaistiin uusi päivitys liittyen turvapaikanhakijaan. Mies on päässyt muun muassa suihkuun ja saanut tarvitsemansa lääkkeet. Kysyimme poliisilta onko kohtelu muuttunut somekohun takia.

Rikoskomisario Saku Tielinen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta vastaa turvapaikanhakijaa koskeviin kysymyksiin. Kare Lehtonen/Yle

Rikoskomisario Saku Tielinen, onko turvapaikanhakija vielä säilössä teillä?

Kyllä on.

Irakilaismiehen tuttavan mukaan turvapaikanhakija on nyt saanut lääkkeensä ja häneltä on kysytty, mitä hän haluaisi kaupasta. Onko miehen kohtelu muuttunut?

– Minulla ei ole tietoa siitä, että kohtelu olisi nyt muuttunut. Terveydenhuoltopalvelut ja muut mitkä kuuluvat viranomaisten järjestää vapautensa menettäneille, ne järjestetään riippumatta onko asia saanut julkisuutta tai ei. Sosiaalisen median uutisoinnilla ei ole ollut osuutta asiaan, että turvapaikanhakija on käytetty lääkärissä. Itse en osaa sanoa, onko turvapaikanhakijan kohtelua muutettu viime päivinä vai ei. Häntä koskevat samat poliisivankilan järjestyssäännöt kuin muitakin.

Sanoitte eilen, että selvittelette poliisilaitoksella mahdollisia rasistisia puheita, joita turvapaikanhakija on kokenut. Mitä nyt on selvinnyt?

– Omissa selvityksissä ei ole tullut mitään viitteitä siitä, että mitään syrjintää tai rasistisia puheita häntä kohtaan olisi viranomaisten taholta kohdistunut.

Miksi somessa levinnyt tarina ja poliisin väitteet ovat niin kaukana toisistaan?

– Siihen on vaikea ottaa kantaa, että missä kohtaa tarinat ovat muuttuneet niin erilaisiksi. Onko kenties tämä säilöönotettu henkilö itse kertonut omasta kohtelustaan eri tavalla kuin todellisuudessa on tapahtunut. Jos on, niin mikä tämmöiseen voi olla motiivina.

Menemättä tähän tapaukseen, yleisesti julkisuuden kautta pyritään ajamaan omia etuja ja saamaan huomiota omalle asialle. Jos esimerkiksi olisi kyseessä turvapaikanhakijan käännyttäminen, karkottaminen tai maastapoistaminen, tämmöisellä julkisuudella yritetään ajaa omaa etua.

Viestinviejien välityksellä turvapaikanhakija on kertonut, ettei ole päässyt poliisivankilassa suihkuun. Nyt kuitenkin somekohun jälkeen hän on päässyt. Miksi kohtelu tässä on muuttunut?

– Tältä osin kohtelu ei ole muuttunut millään tavalla. En ole tarkemmin vartijoiden kanssa keskustellut yksityiskohdista, että onko hän käynyt suihkussa vai eikö ole käynyt. Kuten olen aikaisemminkin kommentoinut, hänellä on samat palvelut tarjottu vähintäänkin, mitä kaikille muillekin. Eli poliisivankilan järjestyssääntöjen mukaiset mahdollisuudet ulkoiluun, peseytymiseen ja ruokailuun. Jos joku henkilö ei niitä halua ottaa vastaan, se on eri asia. Kyllä hänelle on nämä kaikki palvelut tarjottu.

Onko tavanomaista, että Imatran poliisivankilassa on turvapaikanhakija säilössä?

– Ehkä se on ollut isompien kaupunkien ongelma. Ongelma siinä mielessä, että säilöönottokapasiteetti on ollut Suomessa riittämätön. Täällä Etelä-Karjalassa säilöönotettujen ulkomaalaisten sijoittaminen poliisivankilaan on aika harvinaista. Tilanne on siinä mielessä parantumassa, kun Joutsenon säilöönottoyksikkö laajenee lähiaikoina. Todennäköisesti siinä vaiheessa, kun laajennus on valmis ja säilöönottokapasiteetti on käytettävissä, tarve poliisivankilaan sijoittamisiin tulee olemaan hyvin minimaalinen.

Rikoskomisario Saku Tielinen, Kaakkois-Suomen ulkomaalaispoliisin johto toivoo, että turvapaikanhakija nauhoittaisi mahdolliset rasistiset keskustelut poliisin kanssa. Puhelin ei kuitenkaan saa olla turvapaikanhakijalla tarinan mukaan mukana, kun hän on käynyt keskuteluita poliisin kanssa. Kuinka hän voisi nauhoittaa puheita, jos puhelin kielletään?

–En tiedä onko joku poliisi tai vartija käskennyt laittamaan puhelimen pois, jos hänen kanssaan asioidaan ruoan jaon tai jonkun muun päivittäisen toiminnan yhteydessä. En tiedä, onko kuka sanonut mitäkin.

Tämä asia liittyy siihen, kun kävin eilen puhelimessa keskustelun henkilön kanssa, joka oli Facebook-päivityksen tehnyt säilöönotetun kohtelusta. Hän toi vahvasti esille, että poliisi ja poliisivankilan henkilöstö olisi rasistisesti puhunut säilöönotetulle. Toin hänelle esille sen, että missään poliisihallinnossa ei tällaista rasistista vihapuhetta hyväksytä.

Sen takia sanoinkin Facebook-päivityksen tehneelle, että säilöönotetulla on oikeus pitää puhelintaan hallussaan muun muassa omassa sellissään. Sanoin myös, että olisi jopa suotavaa nauhoittaa, jos tällaista rasistista puhetta on ollut, jota en kyllä henkilökohtaisesti ihan puheitten perusteella usko olleen. Jos semmoista olisi tosiasiassa tapahtunut, niin olisi jopa suotavaa, että sitä saataisiin nauhalle, jolloin tähän voitaisiin poliisihallinnon sisällä puuttua virkamiesoikeudellisin keinoin.

Hänellä on oikeus käyttää puhelintaan sellissään, miten lystää. Jos on käsketty puhelin laittamaan pois, periaatteessa semmoiselle käskylle ei ole perusteita.