Jätemaan päälle rakennettu rivitalo vajoaa Pälkäneellä: "Kun vanhat ihmiset menettävät asuntonsa, se on surkeinta, mitä voi tapahtua"

Osa rivitaloyhtiön asukkaista on joutunut jättämään vajoavan kotinsa. Kunta ei katso olevansa korvausvelvollinen.

Pälkäneläisen rivitalon asukkaat pelkäävät menettävänsä tärkeimmän omaisuutensa, kotinsa.

Asunto-osakeyhtiö Onkkaalanrivi rakennettiin Pälkäneen Takojanpolulle vuonna 1988. Tontilla oli aiemmin ollut soramonttu, joka täytettiin soran oton päätyttyä muun muassa kannoilla sekä puutarha- ja teollisuusjätteillä.

Vuosien kuluessa eloperäinen jäte on lahonnut ja rivitalon alla oleva maa on vajonnut. Seuraukset näkyvät asunnoissa muun muassa seinissä olevina halkeamina. Osa asukkaista on joutunut jättämään kotinsa.

– Tuo kulma on pudonnut melkein 20 senttiä kolmen metrin matkalla. Kyllä sen kävellessä tuntee, esittelee Kalle Nikkilä asuntoaan.

Tiistaina rakennusta tutki Pälkäneen rakennustarkastaja. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia turvallisuus- ja terveysriskejä asuminen aiheuttaa.

Tiistaina rivitaloa tutki Pälkäneen rakennustarkastaja Esa Hirvojärvi (keskellä). Asukkaat osallistuivat katselmukseen. Jani Aarnio / Yle

Aiemmin asiaa ovat tutkineet jo Kangasalan ympäristöterveysvalvonta, Pirkanmaan Ely-keskus sekä asukkaiden palkkaama selvittäjä.

Iäkkäät asukkaat pelkäävät häätöä kodistaan.

– Kun vanhat ihmiset menettävät asuntonsa, se on melkein surkeinta, mitä heille voi tapahtua, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Veikko Tiainen sanoo.

– Heidän omaisuutensa arvo on nolla, heillä ei ole asuntoa ja osalla voi olla vielä lainaakin tästä. Eihän tällaista tilannetta kenellekään voi toivoa.

Taloyhtiön osakkaiden mielestä kunta on korvausvelvollinen, koska se on kaavoittanut rakennuskelvottoman tontin. Taloyhtiö esitti jo puolitoista vuotta sitten, että kunta maksaisi asukkaille asuntojen hintaa vastaavan korvauksen. Kunnan vastauksessa todettiin, että vaatimukset ovat perusteettomia ja vanhentuneita.

Tällä hetkellä osapuolet ovat kaukana toisistaan.

– Oikeudellisia perusteita sille, että vastuu olisi kunnalla, ei ole löytynyt. Niitähän on tutkittu ja selvitelty, sanoo Pälkäneen kunnanjohtaja Janita Koivisto.

– Olen vähän sitä mieltä, että ne ovat sitten oikeusasteet, jotka selvittävät, kenellä vastuu on.