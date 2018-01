Yli sata epäiltyä pidätettiin Saksassa ja Italiassa – Mafian kädet ulottuvat Ciron kaupungin jokaiseen leipätaikinaan

Poliisin operaatio ulottui rajan yli. Rahoja on pesty Saksan puolella ja liiketoimintaa on pyöritetty vuosikymmeniä Italiassa.

Pidätetyt kuuluvat Farao-Marincolan klaanin. Sen sanotaan hallitsevan liiketoimintaa ja poliittista elämää erityisesti Ciron kaupungissa ja myös muualla Calabrian alueella eteläisessä Italiassa. Rikollisjoukko on mukana kaikessa uhkapeleistä leipomoihin.

Lainvastainen toiminta ulottuu Italiasta eteläiseen Saksaan, jossa liigan kerrotaan pesseen rikoksista saatuja voittoja. Farao-Marincolan klaani kuuluu 'Ndranghetaan, joka on Italian suurimpia rikollisjärjestöjä. Viranomaiset löysivät ratsiassa noin 50 miljoonaa euroa varallisuutta.

Klaani on yhteiskunta yhteiskunnassa

Liigan jäsenten sanotaan pakottaneen yksityiset ja ravintolat ostamaan tuotteita hallitsemastaan leipomosta. Muut alan yrittäjät karkotettiin tukahduttamalla kilpailu. Saksassa mafian lonkeroihin jääneitä ravitsemusliikkeitä puolestaan painostettiin ostamaan oliiviöljyä, viiniä ja muita ruokatarvikkeita klaanin otteessa olleelta tukkurilta.

Erittäin varakkaan 'Ndranghetan sanotaan kasvattaneen valtaansa vähitellen ohi Cosa Nostran, toisen pahamaineisen mafiajärjestön.

Saksassa verilöyly pizzeriassa

'Ndranghetalla on saanut jalansijaa myös Saksassa. Se sai julkisuutta vuonna 2007, kun rikollisten välienselvittelyssä kuusi ihmistä sai surmansa pizzeria-ammuskelussa.

Mafiajärjestön ote Calabriasta on vielä vahvempi. Syyttäjien mukaan klaanilla on niin tiukka ote alueen poliitikoista ja virkamiehistä, että se on voinut luopua mafialle tunnusomaisesta väkivallasta. Hallinnan välineinä varakas mafia käyttää lahjontaa ja kirsitystä.

Oikeudenkäynnissä epäiltyjä syytetään muun muassa yhteyksistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, murhayrityksistä, laittomien aseiden hallussapidosta ja rahanpesusta.

