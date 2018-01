Kauppatieteilijät haluavat muuttaa omistamansa kerrostalon takaisin opiskelija-asunnoiksi – Kaupunki haraa vastaan ja puolustaa toimistoja

Helsinki

Mitä ihmettä on tapahtunut? Arvokas kerrostalo paraatisijainnilla Helsingin Kampissa, ja neljä kerrosta seitsemästä on tyhjillään.

On maanantaiaamu, mutta talossa on niin hiljaista, että veden kuulee lorisevan aution käytävän seinäpatterissa. Yksinäinen siivooja luuttuaa kauppatieteen opiskelijoiden juhlatilan lattiaa.

Kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat pitkälti muuttaneet Aalto-yliopiston mukana Espoon Otaniemeen. Loputkin opetuksesta siirtyy Otaniemen kampukselle vuonna 2019.

Alimpien kerrosten tiloja käytetään nyt lähinnä kokouksiin ja opiskelijajuhliin, kertoo taloa Ylelle esittelevä KY-säätiön edustaja Emma Mieskonen.

Mieskonen on silmin nähden liikuttunut kuvatessaan talon historiaa. Pohjoisella Rautatiekadulla sijaitseva KY-talo on rakennettu sota-aikana asuntolaksi vähävaraisille kauppatieteen opiskelijoille. Rahoitus haalittiin kasaan muun muassa arpajaistuotoilla.

1970-luvun puolivälissä asunnot muutettiin toimistotiloiksi ajan hengen mukaisesti. Nyt kauppakorkeakoulun opiskelijat järjestöineen ja yritykset ovat eri syistä lähteneet, kivijalan ravintoloita lukuun ottamatta.

– Meidän toiveemme olisi palauttaa talo samaan käyttöön opiskelija-asunnoiksi. Ensimmäisissä suunnitelmissa tähän olisi tulossa noin 170 uutta opiskelija-asuntoa, Mieskonen kertoo Ylelle.

Mieskosen mukaan Helsingissä on huutava pula opiskelija-asunnoista. Kantakaupungissa vapaata opiskelija-asuntoa saa odottaa vuosia. Tällä sijainnilla yksiöiden ja pienten kaksioiden kysyntä olisi taattu, ikkunasta avautuu hulppea näkymä yli Tennispalatsin.

Alustavissa neuvotteluissa kaupungin virkamiehet ovat kuitenkin näyttäneet hankkeelle punaista valoa.

KY-talo sijaitsee Kampissa, Tennispalatsin lähellä. Ilkka Klemola / Yle

Kaupunki pelkää työpaikkakatoa

KY-säätiön edustajat kävivät esittelemässä hanketta kaavoittajalle elokuussa. Helsingin kaupungin virkamiesten alustava kanta oli, että ehdotettu käyttötarkoituksen muutos ei ole kaupungin tavoitteiden mukainen.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaavoittaja ei puoltaisi kaavamuutoshakemusta. Lopullisen päätöksen tosin tekisi kaupunkisuunnittelulautakunta.

Tapauksen tuntevat virkamiehet kertovat Ylelle, että Helsingin keskustassa työpaikat ja kivijalan palvelut uhkaavat kadota kiihtyvällä tahdilla, kun kiinteistönomistajat haluavat muuttaa toimistotiloja asunnoiksi.

– Totta kai olemme olleet tosi surullisia tästä. Tilanne on se, että jos tähän ei opiskelija-asuntoja saada, niin me joudumme valitettavasti todennäköisesti luopumaan talosta, Mieskonen sanoo.

Virkamiesten kannasta huolimatta KY-säätiö on jättänyt kaavamuutoshakemuksen sisään. Kaavamuutoksen käsittely vie tyypillisesti kaksi vuotta. Omistajan näkökulmasta aika tuntuu kohtuuttoman pitkältä.

KY-talo rakennettiin sota-aikana "vähävaraisten, mutta lahjakkaiden" kauppatieteen opiskelijoiden asuntolaksi. Ilkka Klemola / Yle

Maankäytöstä vastaava apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) ei halua ottaa KY-talon tapaukseen lopullista kantaa, sillä asian käsittely on kesken.

Sinnemäen mukaan kaupungin alustavan linjauksen taustalla ovat viime vuonna hyväksytyt periaatteet, joita sovelletaan kiinteistöjen käyttötarkoituksien muutoksiin. Periaatteiden mukaan Kampin alueella tulee turvata työpaikkojen määrä suhteessa asuntoihin.

– Viime vuosina Helsingin keskustassa on muutettu toimitilaa asumiseen satojatuhansia kerrosneliömetrejä. Siksi kaupunkisuunnittelulautakunta päätti siitä, että Helsingin kantakaupungissa pyritään säilyttämään toimitilaa ja pitämään mahdollisuuksia työpaikoille ja toimitiloille. Näihin konversioperiaatteisiin tämäkin näkemys (KY-talosta) nojaa, Sinnemäki sanoo.

Sinnemäen mukaan Kampin seudulla ei ole juurikaan tyhjänä toimistotiloja, ja myös uusia opiskelija-asuntoja rakennetaan kovalla vauhdilla Helsinkiin.

KY-säätiön edustaja Emma Mieskosen mukaan opiskelija-asunnoista on huutava pula Helsingissä. Ilkka Klemola / Yle

Tiloja yritetty vuokrata

Mieskonen kertoo, että KY-talon tilat ovat edelleen aktiivisessa vuokranvälityksessä. Yritysten näkökulmasta sijainti Pohjoisella Rautatiekadulla tuntuu olevan jostain syystä syrjäinen.

Tilat vaatisivat myös modernisointia, jotta ne kelpaisivat yrityksille. Kaavamuutoksen ollessa vireillä remontteihin ei ole järkeä ryhtyä.

Kauppatieteen opiskelijoita hirvittää jo valmiiksi ajatus KY-talon myynnistä. Kukaan ei haluaisi olla kirjoittamassa nimeään kauppakirjaan.

– Rakentajaveteraaneja on edelleen elossa ja he ovat ylpeitä talosta. Muutenkin koko KY:n opiskelijaidentiteetti on rakennettu talon ympärille. Kylterit (kauppatieteen ylioppilaat) jäisivät aika lailla kodittomiksi, jos tästä jouduttaisiin luopumaan, Mieskonen sanoo.

Kokonaan oma kysymyksensä on se, että löytyisikö KY-talon omistajaksi sijoittajaa, joka olisi valmis muuttamaan tilat toimistoiksi. Valistunut arvaus on, että kiinteistö muutettaisiin hotelliksi. Sijoittaja saisi kun siitä toimistotiloja paremman tuoton.