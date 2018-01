Älä anna lumitöiden lannistaa – ne ovat parasta hyötyliikuntaa, vakuuttaa personal trainer

Monilla seuduilla eletään nyt lumisinta talvea vuosiin. Lumitöistä ei kuitenkaan kannata masentua, vaan niitä voi ajatella kuntoiluna.

– Lumityöthän ovat parasta hyötyliikuntaa ikinä, sanoo personal trainer ja urheilukeskus Sawon yrittäjä Maria Kumlin.

Pyysimme häntä ja kahta muuta kuopiolaista voimalajien harrastajaa Mikael Kumlanderia ja Risto Savolaista näyttämään, miten vuoren korkuisesta lumikasasta saa kuntosalin korvikkeen. Lopputuloksen voit katsoa jutun pääkuvana olevalta leikilliseltä videolta.

– Muista ottaa keskivartalo mukaan, hyvä tuki vatsan kautta, happea sisään ennen kuin nostat ja samalla, kun vapautat lapion, hönkäise happea ulos. Käytä lumilapioa molemmilla käsillä ja eikun vehkeet heilumaan, Kumlin neuvoo.

Lumitöiden huono puoli liikuntana on niiden yksitoikkoisuus. Peruskolaamiseen etukenossa tai yksipuolisille lumen heitoille tarvitaan vastapainoksi ylävartalon kiertoliikkeitä ja askelkyykkyjä.

– Sykkeen saa nousemaan nopeasti, kun tekee juoksupyrähdyksiä vaikka lumikasan päälle, naurahtaa Kumlin.

Hänen mukaansa tunnin lumentyöntely antaa peruslämmön lihaksille ja siitä on hyvä jatkaa sisällä keskivartaloliikkeillä ja kehonhuollolla, kuten venyttelyillä ja putkirullauksella.

Liian paljon liian nopeasti

Personal trainer Maria Kumlin tunnistaa hyvin vuoden alun treenipiikin ja sen, miksi motivaatio ei monellakaan riitä tammikuuta pidemmälle.

– Vuoden alussa, kun lähdetään kinkkua sulattamaan, on into satakymmenen prosenttia ja kaikki liikuntapaikat täynnä. Mutta sitten me normaalit ihmiset väsytään. Motivaatio laskee sitä mukaa, kun keskushermosto väsyy. Yksinkertaisesti liian paljon liian nopeassa tahdissa ja sama kaava toistuu seuraavassa tammikuussa.

Passiivinen arki on Kumlin mukaan pahinta myrkkyä ja ruokkii laiskuutta. Nykyihminen ajaa joka paikkaan autolla ja töitä tehdään päätteen ääressä, ruumiillista työtä tehdään vähän. Arjen stressi on samaa kuormitusta hermostolle kuin liikunta – on opittava palautumaan.

– Ei se luolamieskään saalistaan monta kuukautta ajanut takaa hermoston ylikuormitustilassa, vaan kävi luolassaan syömässä ja lepäämässä.

Vertauksella Kumlin muistuttaa, että liikkumisen pitää olla myös hauskaa ja aina on muistettava palautumisen merkitys.

Sohvaperunan tavoitteellinen liikuntaohjelma pitää ehdottomasti tehdä loppuelämäksi. Kumlinin neuvo on lähteä liikkeelle pienillä liikkeillä ja monipuolisilla harjoitteilla. Tarvitaan paljon hyötyliikuntaa, lihaskuntojumppaa ja aerobista liikuntaa sopivasti yhdisteltynä.

– Ehdottomasti on tultava paikat kipeiksi. Mieluummin tehdään niitä laadukkaita toistoja vähemmän kuin että hirveästi tehdään monta sataa juttua eikä tunnu missään.

Jätä mukavuudenhalu sohvalle

Lumenluonti näyttää lähinnä leikiltä kuopiolaisten voimanostaja Mikael Kumlanderin ja painonnostaja Risto Savolaisen käsissä. He ovat kuitenkin molemmat ehdottomasti hyötyliikunnan kannattajia.

– Tämä on parasta mitä ihminen voi tehdä, pysyä kunnossa. Minä haluan pitkän ja terveen elämän, liikunta on elämäntapa. Motivaatio on hyvä olla, mutta tärkein on kuitenkin itsekuri, suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys.

Kumlanderin neuvo on jättää mukavuudenhalu sohvalle ja tehdä liikunnasta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.

– Se helpottaa paljon korvien väliä, kun tekee mieluummin koko ajan vähän kuin ottaa hirveitä kuntokuureja, jotka ei lopulta kanna yhtään mihinkään.

Painonnostaja ja kuntosaliyrittäjä Risto Savolainen puolestaan kertoo, että hänelle kuntoilu on sisäänrakennettu juttu.

– Kuntoilu on mulle samanlainen juttu, kun käyn ruokakaupassa. Ei ole elämän tärkeintä, mutta se kuuluu elämään samalla tavalla kuin esimerkiksi hampaiden pesu. Tyhmä sanoa, että en näe elämää ilman kuntoilua, mutta se on niin sisäänrakennettu juttu.

Miesten liikuntafilosofia sopii kaikille.

– Kun ihmisestä tulee vahvempi, se siirtyy myös normaalielämään. Kolaat pihaa, olet lasten kanssa pulkkamäessä tai kannat kauppakasseja, [kuntoilun tulokset] siirtyvät sinne. Sinusta tulee henkisesti vahvempi ja jaksat elämässä paremmin kun liikut.

Iloinen voimailijaporukka ottaa vielä loppuspurtin lumikasan päälle ja heittäytyy nauraen lumeen.