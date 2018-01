Eduskunnan puhemieskilpa näyttää olevan kahden kauppa – "Olisiko naisen aika myös kokoomuksessa nousta taas puhemieheksi"

Mistä on kyse? Eduskunta valitse uuden puhemiehistön 5. helmikuuta 2018

Maria Lohela (sin.) väistyy puhemiehen paikalta

Uusi puhemies tulee kokoomuksesta. Ilkka Kanerva ja Anne-Mari Virolainen ovat ennakkosuosikkeja

Kokoomus nousi toiseksi suurimmaksi puolueeksi perussuomalaisten jakautumisen jälkeen

Keskustan ja SDP:n nimeämät ehdokkaat valitaan varapuhemiehiksi

Kilpailu eduskunnan seuraavan puhemiehen paikasta tiivistyy kokoomuksen sisällä.

Tällä hetkellä kisan ennakkosuosikit ovat puolustusvaliokuntaa johtava Ilkka Kanerva ja suuren valiokunnan puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen.

Myös eduskunnan varapuhemies Arto Satonen on ilmoittanut olevansa käytettävissä puhemiehen tehtävään.

Puhemiehen ja ministerien paikoissa on haluttu säilyttää alueellinen tasapaino. On tärkeää, että ympäri Suomea koetaan tehdyn työn kantavan hedelmää. Jenni Karimäki

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Jenni Karimäki kuitenkin uskoo, että varsinainen kilpailu käydään Ilkka Kanervan ja Anne-Mari Virolaisen välillä.

– Pitkän linjan kansanedustajat ja poliitikot ovat perinteisesti olleet vahvoilla puhemiehen tehtäviin. Siinä mielessä Kanerva on aika ilmeinen ehdokas kokoomuksen sisällä. Pitkä uraa antaa epäilemättä myös edellytykset toimia puhemiehen tehtävässä, Karimäki kommentoi Suomen historian pitkäaikaisinta kansanedustajaa Ilkka Kanervaa.

Virolainen johti Orpon puheenjohtajakampanjaa

Erikoistutkija Jenni Karimäen mielestä myös Anne-Mari Virolaisella on omat valttikorttinsa puhemiespelissä.

– Koska väistyvä puhemies on Maria Lohela (sin.), niin kokoomuksella on varmasti jonkin verran painetta valita tehtävään nainen. Kyllä siellä varmasti sen suuntaista liikehdintää on, että olisiko naisen aika myös kokoomuksessa nousta taas puhemieheksi.

– Suuren valiokunnan puheenjohtajana Virolainen on toki myös kokenut ja pätevä vaihtoehto, Karimäki täsmentää.

Anne-Mari Virolainen Kimmo Brandt

Virolainen johti vuonna 2016 Petteri Orpon puheenjohtajakampanjaa, kun tämä nousi kokoomuksen puoluejohtajaksi. Karimäen mielestä on vaikea arvioida, onko Virolaisen ja Orpon yhteistyöstä merkittävää etua puhemieskilvassa.

– Toki heillä on ilmeisen hyvät välit, kun Virolainen kerran Orpon kampanjaa oli johtamassa. Kyllä sillä tietysti jossain määrin voi olla vaikutusta.

Tekstiviesti- ja somekohut edelleen taakkana

Vielä syksyllä Ilkka Kanervaa pidettiin ilmeisenä valintana eduskunnan seuraavaksi puhemieheksi. Naisten seksuaalisen häirinnän maailmanlaajuiseksi puheenaiheeksi nostanut #metoo-kampanja on kuitenkin horjuttanut Kanervan suosiota kokoomuksen sisällä.

Kanervan taakkana on muun muassa vuoden 2008 tekstiviestikohu, jonka takia hän menetti ulkoministerin salkkunsa. Vuonna 2010 Kanerva joutui jälleen kohun keskelle, kun hän lähetti vihjailevia Facebook-viestejä alaikäiselle tytölle.

Yleinen ilmapiiri on tällä hetkellä aika herkkä tällaisten asioiden suhteen. Totta kai poliitikot monesti myös kaivelevat vanhoja asioita esiin. Jenni Karimäki

Tammikuun alussa nimettöminä pysyvät kokoomusedustajat totesivat Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), ettei Ilkka Kanervaa pitäisi valita seuraavaksi eduskunnan puhemieheksi.

Yhden edustajan mielestä Kanervalla on menneisyydessään liikaa naisjuttuja. Toisen edustajan mukaan tekstiviestikohu on rasite, joka pitäisi pitää mielessä, kun valitaan valtion protokollassa toiseksi arvokkaimman tehtävän haltijaa. Kokoomuksen riveistä tarjotaan myös tukea Kanervan valinnalle.

Ilkka Kanerva. Kalevi Rytkölä / Yle

Erikoistutkija Jenni Karimäki uskoo, että kymmenen vuoden takainen tekstiviestikohu voi vaikuttaa puhemieskisaan.

– Yleinen ilmapiiri on tällä hetkellä aika herkkä tällaisten asioiden suhteen. Totta kai poliitikot monesti myös kaivelevat vanhoja asioita esiin.

Sekoittavatko vaalipiirit vielä pakkaa?

Eduskunnan puhemieskilvassa saattaa kuitenkin nousta esiin vielä yksi yllätys. Nimittäin sekä Ilkka Kanerva että Anne-Mari Virolainen kuuluvat samaan Varsinais-Suomen vaalipiiriin kuin Petteri Orpo.

Erikoistutkija Jenni Karimäki kertoo, että puolueissa on perinteisesti jaettu tärkeimpiä paikkoja niin, että ne jakautuvat usealle vaalipiirille.

– Puhemiehen ja ministerien paikoissa on haluttu säilyttää alueellinen tasapaino. Se on tärkeää, että ympäri Suomea koetaan tehdyn työn kantavan hedelmää. Mutta en osaa sanoa, onko se nyt tässä tapauksessa se ratkaiseva tekijä.

Kokoomus Petteri Orpon johdolla nimeää seuraavan eduskunnan puhemiehen tammi-helmikuun taitteessa, kun eduskuntaryhmä kokoontuu.

Juttua muokattu klo 09.52: Otsikkoon lisätty "taas".