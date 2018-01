Tämän vuoden kerralla ahmittavat tv-sarjat: murhia, murhia ja hieman helpotusta Game of Thronesin vieroitusoireisiin

Game of Thronesin manttelinperijäksi pyrkivän Britannia -sarjan pääosassa nähdään Kelly Reilly.

Mitä sarjaa kannattaisi seuraavaksi katsoa? Tätä kysyy moni sosiaalisessa mediassa kavereiltaan, kun edelliset sarjat on tullut katsottua putkeen kertahotkaisulla.

Tv-kanavat ja suoratoistopalvelut satsaavat suosittujen sarjojen jatko-osiin sekä kehittelevät kilvan uusia. Poimimme muutamia kiinnostavia sarjoja tämän vuoden tarjonnasta niin kotimaisista kuin kansainvälisistä tuotannoista.

Karppi

Suositun Silta-sarjan odotettu neljäs ja viimeinen kausi pyörähti käyntiin heti vuoden alussa. Nordic noir -buumin vanavedessä synkeitä rikossarjoja tehtaillaan myös Suomessa. Yksi menestyksistä on ollut Sorjonen.

Tämän vuoden kotimainen uutuus on Pihla Viitalan tähdittämä Karppi.Sarjassa seurataan rikosetsivä Sofia Karppia, joka palaa Helsingin poliisin murharyhmään jäätyään leskeksi. Hän saa tutkittavakseen monia yhteiskunnan eri kerroksia avaavan murhan.

Karppi kisaa Göteborgin elokuvajuhlilla parhaan tv-käsikirjoituksen palkinnosta.

TV2 14.3.

Karpin traileri Yle Areenassa

Pihla Viitala esittää rikosetsivä Sofia Karppia uudessa kotimaisessa Karppi-sarjassa. Dionysos Films Oy / Yle Kuvapalvelu

Ivalo

Pihla Viitala nähdään myös Suomen Lapissa kuvattavassa Arctic Circle –sarjassa. Suomessa Ivalo-nimellä esitettävän sarjan toisessa pääosassa nähdään Iina Kuustonen.

Ivalo sijoittuu Suomen Lapin jäisiin maisemiin. Tarina alkaa, kun suomalainen poliisi Nina Kautsalo löytää erämaamökista elämän ja kuoleman rajalla taistelevan prostituoidun, jonka verinäytteestä löytyy hengenvaarallinen virus. Saksalainen virologi matkustaa Lappiin poliisin avuksi tutkimaan tartunnan saaneita.

Kymmenosainen rikostrilleri on suomalais-saksalaista yhteistyötä. Siinä esiintyvät nimekkäät saksalaisnäyttelijät Maximilian Brückner (War Horse) ja Clemens Schick (007 – Casino Royale). Ivalon ohjaa suomalaissyntyinen ja Saksassa asuva Hannu Salonen.

Sarja esitetään Elisa Viihteessä loppuvuodesta 2018 ja myöhemmin Ylellä. Ivalo on saamassa myös kansainvälisen levityksen.

The Handmaid’s Tale 2

Yksi vuoden odotetuimmista kakkoskausista on The Handmaid’s Tale –sarjan jatko-osa. Viime vuonna alkanut sarja palkittiin parhaana draamasarjana sekä Golden Globe- että Emmy-gaalassa.

The Handmaid's Tale -sarjan Elisabeth Moss (vas.) palkittiin vuoden parhaana naisnäyttelijänä tv-sarjassa Golden Globe -gaalassa. AOP

Kakkoskausi jatkaa Margaret Atwoodin romaanin tarinaa äärikonservatiivisesta Gileadista Offredin (Elisabeth Moss) silmin. Marie Claire –lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan tulevalla kaudella nähdään myös ydinjätteestä saastunut paikka, jonne kurittomat naiset viedään työskentelemään, kunnes kuolevat.

Sarjan kakkoskausi alkaa HBO:lla huhtikuussa.

The Handmaid's Talen ensimmäinen kausi nähdään kesällä Yle Teemalla.

Britannia

Supersuositun Game of Thrones -sarjan kahdeksatta ja viimeistä tuotantokautta saadaan odottaa ensi vuoteen saakka. Vieroitusoireisiin voi antaa lievitystä uusi draamasarja Britannia.

Sarjassa Rooman armeija yrittää valloittaa Briannian, jota johtavat soturinaiset ja voimakkaat druidit. Sarjaa tähdittävät David Morrissey (The Walking Dead) ja Kelly Reilly (True Detective).

HBO Nordic 19. tammikuuta.

Britannian traileri YouTubessa (siirryt toiseen palveluun)

Maniac

Mies elää mahtavaa elämää kuvitteellisessa maailmassaan. Oikeasti hän on potilas psykiatrisessa hoidossa.

Maniac-sarja on amerikkalainen versio norjalaisesta mustasta komediasarjasta (2014). Sarjan pääosissa nähdään Oscar-voittaja Emma Stone sekä Johan Hill.

Kymmenosaisen sarjan on tarkoitus tulla ensi-iltaan Netflixissä tämän vuoden aikana.

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

American Crime Story –sarjassa seurataan tositapahtumiin perustuvia amerikkalaisia rikostapahtumia. Ensimmäinen kausi, The People v. O.J. Simpson, seurasi amerikkalaisen jalkapallon supertähden oikeudenkäyntiä, jossa häntä syytettiin vaimonsa murhasta.

Ricky Martin (oik.) esittää Gianni Versacen rakastajaa muotisuunnittelijan murhasta kertovassa tv-sarjassa. AKM Images / GSI Media / AOP

Uudella kaudella käydään läpi muotisuunnittelija Gianni Versacen murhaa vuodelta 1997. Sarjassa Versacen miesystävää esittää Ricky Martin ja siskoa, Donatella Versacea, Penélope Cruz.

Versacen perhe on sanonut sarjan olevan mielikuvituksen tuotetta, koska ei ole ollut mukana tekemässä sitä.

American Crime Story –sarjan ensimmäisen osan on Suomessa esittänyt Netflix.

Sarjan traileri YouTubessa (siirryt toiseen palveluun)

Mosaic

Oscarin voittanut ohjaaja Steven Soderberg on luonut aivan uudenlaisen konseptin sarjalle. Hänen mukaansa kuusiosainen murhamysteeri Mosaic ei ole tv-ohjelma eikä elokuva.

Mosaic-sarjaa varten on kehitelty ilmainen puhelinsovellus, jossa käyttäjät pystyvät esimerkiksi striimaamaan sarjan sisältöjä ja seuraamaan tarinan kulkua jonkun henkilöhahmon näkökulmasta.

Mosaic-sarjassa seurataan suosittua lastenkirjojen kirjoittajaa ja kuvittajaa Olivia Lakea (Sharon Stone), joka päätyy suhdekiemuroihin vuorilla sijaitsevassa lomakeskuksessa.

HBO Nordic 23.1.

Mosaicin traileri YouTubessa (siirryt toiseen palveluun)

Rig 45

Pohjanmerelle sijoittuvassa Rig 45 –sarjassa tutkitaan öljynporauslautalla tapahtunutta onnettomuutta, joka paljastuu murhaksi. Myrsky katkaisee yhteydet mantereelle ja murhaaja on yksi työntekijöistä.

Rig 45 -sarjan kansainvälisessä näyttelijäkaartissa ainoana suomalaisena on mukana Ona Kamu (kolmas vasemmalta). Öljynporauslautalle sijoittuvassa murhamysteerissä Kamu esittää suomalaista Ritvaa, joka vastaa lautan sähkötöistä. Modern Times Group MTG AB

Sarjan kansainväliseen näyttelijäjoukkoon kuuluvat muun muassa Gary Lewis (Billy Elliott ja Gangs of New York) ja Søren Malling (Vallan linnake). Ainoana suomalaisena näyttelijänä mukana on Ona Kamu.

Viaplayssa kesällä.