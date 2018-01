Sveitsissä 13 000 turistia jäi jumiin vuorille lumivyöryvaaran takia – "Ei hätää, se on romanttista"

Alueella on satanut lunta jo kaksi metriä vuorokaudessa.

13 000 turistia on jäänyt jumiin sveitsiläiseen Zermattin kaupunkiin.

Kaupunkiin johtava tie sekä junarata on suljettu lumivyöryvaaran johdosta. Lumivyöryvaara on korkeimmalla mahdollisimmalla tasolla.

Matterhorn-vuoren kupeessa sijaitse Zermatt on yksi Sveitsin suosituimmista hiihtokeskuksista. Vaikka lunta on tullut paikoin jopa kaksi metriä, laskettelijat eivät pääse siitä nauttimaan.

– Valitettavasti laskettelu ja murtomaahiihto ei ole mahdollista. Mutta ei hätää, se on vain romanttista, Zermattin juna-aseman johtaja Janine Imesch sanoi.

Valaisin kantonissa, missä Zermatt sijaitsee, on satanut lunta paikoitellen jopa kaksi metriä vuorokaudessa. Runsas lumisade on katkonut sähkölinjoja ja saanut aikaan kivi- ja mutavyöryjä.

Bernin kantonissa lumisade ja paikoitellen jopa 55 metriä sekunnissa puhaltava tuuli ovat saaneet järjestäjät peruuttamaan miesten syöksylaskun maailmancupin osakilpailun ensimmäisen päivän tapahtumat.

Myös muissa alppimaissa runsas lumisade on saanut aikaan tuhoja.

Italian Sestrieressä on satanut kaksi metriä lunta kahden vuorokauden aikana, mikä on saanut aikaan tuhoisia lumivyöryjä. Cervinian kaupungissa 5 000 ihmistä on joutunut saarroksiin lumen takia.

Ranskan Alpeilla on satanut lunta maan viranomaisten mukaan eniten kolmeenkymmeneen vuoteen. 39-vuotias brittituristi on kateissa Tignesin kaupungissa.

Lähteet: AFP