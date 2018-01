Saharassakin oli eilen enemmän lunta kuin Etelä-Suomessa – Lumesta haaveileville ei ole luvassa helpotusta ainakaan viikkoon

Maan etelärannikolla maa on musta, mutta muualla Suomessa lunta on senkin edestä. Ylen meteorologin Matti Huutosen mukaan vain aivan Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikot ovat tällä hetkellä lumettomia.

– Saharassakin oli eilen aamulla viisi senttiä lunta, toisin kuin Helsingissä, naurahtaa Huutonen.

Yle kertoi aiemmin tänään, kuinka algerialaisen pikkukylän asukkaat hieraisivat silmiään, kun pikkukaupunkia ympäröivät hiekkadyynit peittyivät lumesta.

Huutosen mukaan maan pohjoisosassa lunta on 30-40 senttiä tavanomaista enemmän ja maan keskiosassakin 10-20 senttiä tavallista enemmän. Eteläisessä Suomessa lunta puolestaan on toistakymmentä senttiä tavanomaista vähemmän.

– Jyväskylässä lumen syvyys on 41 senttiä, Puolangalla ja Kittilässä lunta on lähes metri. Ne ovat kovia lukemia, kun ottaa huomioon, että nyt on vasta tammikuu, sanoo Huutonen.

Korkeapaine jämähtänyt Suomen ylle

Ainakaan lähipäivinä lisää lunta ei ole luvassa. Korkeapaine on jämähtänyt Suomen ylle ja viikkoa vietetään poutaisessa pakkassäässä, sanoo Huutonen.

Maan eteläosassa pakkasta on 1-3 astetta, keskiosassa 5-10 ja pohjoisessa pakkaslukemat voivat vaihdella paljonkin pilvisyyden mukaan.

– Jos on oikein pilvistä niin pakkasta on 5-15 astetta. Jos aurinko pääsee paistamaan niin pakkasta on sellaiset 20 astetta.

Huutonen sanoo, ettei muista koska viimeksi olisi ollut näin pitkä poutajakso. Hänen mukaansa ainakin vielä viikon päivät korkeapaine on Suomen yllä.

– Ensi viikolla keskiviikon jälkeen Suomeen voi tulla sateita ja eteläänkin lunta. Mutta ennuste on epävarma, sanoo Huutonen.

