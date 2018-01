Poikkeuksellisen laaja tuhkarokkoepidemia Göteborgissa – "Voisi tapahtua myös Suomessa"

Göteborgin seudulla on todettu 23 tuhkarokkotapausta kuukauden aikana.

Mistä on kyse? Tuhkarokon oireita ovat korkea kuume ja hengitystieoireet.

Ihottuma alkaa 3–5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon.

Tuhkarokko heikentää elimistön vastustuskykyä jopa yli kaksi vuotta.

Tuhkarokko voi aiheuttaa hankalia jälkitauteja, kuten keuhkokuumeen.

Lähde: Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos.

Göteborgilaisiin sairaaloihin ei näinä päivinä kävellä sisälle ihan noin vain. Ensiapuvastaanottoja valvovat hoitokoulutuksen saaneet vartijat.

Syynä on poikkeuksellisen laaja tuhkarokkoepidemia. Suur-Göteborgin alueella on todettu 23 rokkotapausta kuukauden aikana.

Vartijoiden tehtävänä on tunnistaa sairastuneet. Heitä ei haluta yleisiin odotustiloihin, vaan suoraan eristykseen.

Tuhkarokko tarttuu nimittäin äärimmäisen helposti ilman välityksellä, ja varotoimi on kokemuksen sanelema. Epidemia lähti leviämään hoitoon hakeutuneen potilaan kautta.

Ensimmäinen potilas tuli Etelä-Euroopasta

Etelä-Euroopasta Göteborgiin matkustanut mies tuli Bergsjön terveyskeskukseen 8. joulukuuta. Hänellä oli korkea kuume, mutta ei näkyvää ihottumaa. Mies ohjattiin sairaalan ensiapuasemalle jatkotutkimuksiin.

– Sen jälkeen tartunta on levinnyt sekä hoitoalan piirissä että ulkopuolisessa yhteiskunnassa, toteaa tartuntatautilääkäri Leif Dotevall Ylelle puhelimitse.

Hän uskoo, että tapauksia tulee vielä enemmän kuin nyt tunnetut 23. Tartunta voi itää 18 vuorokautta, ja tuoreimmasta tartunnasta Göteborgissa kerrottiin tiistaina (siirryt toiseen palveluun).

Tartuntaepäilyjä tutkitaan myös muissa Länsi-Ruotsin kunnissa, muun muassa Trollhättanissa ja Boråsissa. Trollhättan sijaitsee noin 75 kilometriä Göteborgista koilliseen, Borås 65 kilometriä itään.

Sanomalehti Aftonbladet (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että Boråsin kaupunginteatterin näyttelijä olisi sairastunut tuhkarokkoon.

Näyttelijä esiintyi lapsiyleisölle tammikuun alussa, ja teatteri on varoittanut 900 teatterikävijää tartuntavaarasta tekstiviestillä.

Kaikilla ruotsalaisilla ei ole suojaa

Suurin osa ruotsalaisista on immuuneja tuhkarokolle. He ovat joko sairastaneet sen, tai heidät on rokotettu tautia vastaan.

Kymmenen vuoden takainen tutkimus osoitti, että 98 prosentilla väestöstä on suoja tuhkarokkoa vastaan, tartuntatautilääkäri Leif Dotevall kertoo. Kaksi prosenttia jää tartuntavaaran piiriin.

Dotevallin mukaan joukossa on kolmenlaisia ihmisiä: ennen joukkorokotuksia syntyneitä, pikkuvauvoja ja ulkomailla syntyneitä.

Joukkorokotukset tuhkarokkoa vastaan aloitettiin niin Ruotsissa kuin Suomessakin 1970-luvulla. Sitä ennen syntyneillä ei ole immuniteettia tautia vastaan, elleivät he ole sairastaneet sitä tai rokottautuneet myöhemmin. Ruotsissa rokote annetaan nykyään 18 kuukautta täyttäneille vauvoille, Suomessa 14–18 kuukauden ikäisille. Sitä nuoremmilla vauvoilla suojaa ei ole. Niin sanottu mpr-rokote suojaa myös sikotaudilta ja vihurirokolta. Ulkomailla syntyneet puolestaan ovat saaneet oman synnyinmaansa mukaiset rokotukset.

– Sairastuneiden joukossa on hyvin erilaisia ihmisiä. He eivät kuulu mihinkään tiettyyn ikäryhmään. Joukossa on lapsia ja aikuisia, Ruotsissa ja ulkomailla syntyneitä, kertoo tartuntatautilääkäri Leif Dotevall.

– Osa työskentelee hoitoalalla, mutta suurin osa ei. Tartuntoja on todettu koko Göteborgin seudun alueella.

Göteborgissa tuhkarokkorokotetta tarjotaan nyt hoitohenkilökunnalle ja kaikille halukkaille. Lisäksi vauvojen rokotusikää on laskettu 18 kuukaudesta 12 kuukauteen.

"Tuhkarokkoa lentoasemilla"

Ruotsissa ja Suomessa tuhkarokkoa sairastaa enää ani harva. Toisin oli ennen joukkorokotusten alkamista. Vielä 1980-luvun alussa kummassakin maassa kirjattiin tuhansia tautitapauksia vuosittain.

Tuhkarokon tekee vaaralliseksi sen aiheuttamat jälkitaudit, kuten keuhkokuume tai aivokalvontulehdus. Tuhatta sairastunutta kohti 0,5–1 potilasta saa aivokalvontulehduksen.

Tuhansia tuhkarokkotapauksia kirjataan tänäkin päivänä Etelä-Euroopassa. Esimerkiksi Italiassa oli viime syksynä todettu yli 4 400 tautitapausta.

Tartuntatautilääkäri Leif Dotevall kehottaa huolehtimaan rokotesuojasta ennen matkaa.

– Mikäli matkustaa lasten kanssa, pitäisi olla tietoinen siitä, että tuhkarokko on yleinen sairaus. Sitä on melkein kaikilla Euroopan lentokentillä.

Hän huomauttaa, että tartunnan riski on maailmalla suurempi kuin Göteborgissa. Suur-Göteborgin alueella asuu miljoona ihmistä, ja tartuntoja on "vain" 23.

"Voisi tapahtua myös Suomessa"

Itä-Suomessa todettiin viime kesänä kuuden tuhkarokkotartunnan rypäs, ja vuonna 2011 pikkuryppäistä kertyi kaikkiaan 27 sairaustapausta.

Mikään ei kuitenkaan periaatteessa estä tuhkarokkoepidemian puhkeamista Suomessa.

– Kyllä se voi aivan hyvin tapahtua, sanoo erityisasiantuntija Mia Kontio Terveyden ja Hyvinvoinnin laitokselta Ylelle puhelimitse.

– Meillä ei kierrä tuhkarokkoa, mutta joku voi tuoda sen ulkomailta Suomeen. Riippuen sitten siitä, mihin hän tartuttavana menee, niin meillä voisi tapahtua samanlaista leviämistä kuin Göteborgissa.

Hän puhuu tuhkarokkorokotuksen puolesta. Se ei suojaa vain itseä, vaan myös muita.

– Esimerkiksi syöpähoidot voivat laskea vastustuskykyä niin, että alttius tuhkarokolle lisääntyy, ja tartunta voi olla todella vaarallinen, Mia Kontio huomauttaa.

