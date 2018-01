TE-toimiston pomolta sapiskaa aktiivimallille: Erilaiset työttömät ja alueelliset erot olisi pitänyt huomioida uudistuksessa

Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen arvioi Ylen aamu-tv:n haastattelussa, että työttömyysturvan aktiivimallin perusajatus on hyvä, mutta laki on valmisteltu puutteellisesti.

Ukkonen sanoi, että uudistuksessa olisi pitänyt huomioida paremmin työttömien erilaiset ryhmät sekä maan alueelliset erot. Hänen mukaansa aktiviimalli kuitenkin lisää aktiivisuutta ja työn vastaanottamista.

– Nyt hyvä asia kaatuu oikeastaan aika vahvaan vastustukseen, jolloin me menetämme ehkä ne hyödyt, mitä tästä voisi olla saatavissa, Ukkonen sanoi.

Hän kertoi, että TE-toimistojen näkökulmasta aktiivimallissa häntä huolettaa eniten palveluresurssien riittäminen. Hänen mukaansa esimerkiksi Uudellamaalla TE-toimisto tekee vajaat 30 000 suunnittelua ja asiakaskeskustelua kuukaudessa.

Uudenmaan TE-toimisto sai viime vuonna lisäresursseja ja palkkasi 160 ihmistä. Nyt heistä sadalla on päättymässä työsuhde tänä keväänä rahoituksen loppumisen takia.

– Tästä tulee vähän kummallinen tilanne, kun nyt pitäisi erityisesti aktivoida, niin toisesta päästä me joudumme resurssia vähentämään.

Työttömien edustajalta tiukkaa arvostelua

Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski totesi samassa aamu-tv:n keskustelussa, että heidän mielestään aktiivimalli on erittäin vastenmielinen lakiuudistus, koska se asettaa työttömät eri arvoiseen asemaan.

Haapakosken mukaan uudistuksen keskeinen ongelma on se, että työttömän pitää konkreettisesti osoittaa onnistuneensa aktiivisuudessa. Hänen mukaansa kaikki eivät siihen pysty.

– Meillä ei ensinnäkään ole riittävästi palveluita tarjolla. Esimerkiksi Lapin TE-toimisto on jo ilmoittanut, että kaikkia ei voida aktivoida. Kaikille ei ole töitä. Eli tämä syrjii alueellisesti. Se syrjii eri koulutustasojen mukaan ja toimialoittain, Haapakoski listasi.

Uudenmaan TE-toimiston johtaja Ukkonen sanoi myös pitävänsä pulmallisena sitä, että uudistus koskee kaikkia työttömiä yhtä aikaa. Hän totesi, että TE-toimistojen asiakkaissa on hyvin eri tyyppisiä asiakasryhmiä.

– Siellä on kovan luokan osaajia ja vahvaa moniammatillista räätälöityä palvelua tarvitsevia, joiden kanssa on jo tehty tosi paljon erilaista aktiivityötä.

– Siinä olisi ehkä pitänyt paremmin huomioida nämä eri asiakasryhmät.

Haapakosken mielestä tällainen keinotekoinen kaikkia samalla tavalla kohteleva malli on halpa tapa kohdella työttömiä.

– Me pidämme sitä suorastaan ihmisarvoa loukkaavana, että ikään kuin lyödään sitä jo lyötyä, jolla on jo heikko tulotaso, joka on taistellut ja kamppailut sen työttömyytensä kanssa erittäin pitkään.

