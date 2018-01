Näyttelijä Alina Tomnikov opetteli elämään kuin sokea

Vielä muutama vuosi sitten Alina Tomnikov oli melko tuntematon näyttelijä, mutta tämän kevään jälkeen hänet tunnetaan varmasti. Hän on yksi Putous-viihdesarjan uusista tähdistä, lisäksi Ylellä alkaa uusi sarja Donna, jonka pääosassa Tomnikov on. Repertuaari laajenee myöhemmin keväällä matkailuohjelmalla Alina idässä, jossa Tomnikov reissaa Venäjällä ja Itä-Euroopassa. Lisäksi hänellä on rooli Tuntemattomassa sotilaassa ja uudessa Cheek-elokuvassa.

Tomnikov myöntää, että uran alussa on vaikea sanoa ei vastaan tuleville työtarjouksille.

– On ihanaa, että saa ja pitää valita. Mutta se ei ole helppoa. Varsinkin, koska olen sen tyyppinen ihminen, joka innostuu aivan kaikesta, kertoo Alina Tomnikov Aamu-tv:n haastattelussa.

Naapurimaassa Venäjällä Tomnikov on jo tunnettu tähti. Venäjänkielentaitoisena Tomnikov sai roolin Katariina Suuresta kertovassa sarjassa, joka esitettiin televisiossa vuosi sitten. Sarjassa hän näyttelee saksalaisen prinsessa Wilhelminan roolin. Sarja sai Venäjällä miljoonayleisön, joten Tomnikov tunnistetaan jopa Moskovan kaduilla.

– Kerran täpötäydessä Moskovan metrossa liukuportaissa tuli vastaan lauma tyttöjä, jotka huusivat: prinsessa Wilhelmina! Olin niin hämmentynyt, että vilkutin vain heille ja toivotin hyvää päivänjatkoa.

Tomnikov aikoo jatkossakin käyttää hyväkseen kielitaitoaan. Hänellä on Venäjällä agentti, joka etsii koekuvauksia ja mahdollisia rooleja Tomnikoville. Suomesta hän ei kuitenkaan aio muuttaa.

– Mulla on hyvä olla Suomessa ja täältä on helppo tehdä töitä muuallekin.

Näkövammaisen esittäminen vaati uusia taitoja

Vaikka kolmekymppisellä Tomnikovilla on kokemusta monenlaisista rooleista, häntä jännittää suora Putous-ohjelma.

– Tiedän, että uskallan mennä ja tehdä siinä hetkessä. Mutta sitten kotona alkaa se vatvominen, että miksi tein noin, ja miksi en tehnyt niin. Siitä pitää yrittää päästä irti, ettei jää liikaa murehtimaan jälkikäteen.

Huomenna torstaina Ylellä TV2:ssa alkavasta Donna-sarjasta Tomnikov kertoo saaneensa valtavasti oppia näyttelijänä. Hänen esittämänsä hahmo on sokea. Roolia varten täytyi opetella monenlaisia taitoja, kuten kontaktin ottamista vastanäyttelijään ilman katsetta.

– Huomasin, miten paljon minulla oli höpöhöpö-oletuksia näkövammaisista, vaikka olen luullut olevani avarakatseinen. Vietin paljon aikaa näkövammaisten kanssa harjoitellessani roolia. Koen olevani etuoikeutettu, kun sain esittää tuollaisen roolin, joka on kantava, mutta jolla on kuitenkin erityispiirre.

Donna alkaa YLE TV2:ssa huomenna 11.1. klo 21.