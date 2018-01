110-vuotias Itä-Savo muuttuu kuusipäiväiseksi – "Päätös oli vaikea"

Savonlinnan seudulla ilmestyvä Itä-Savo muuttuu kuusipäiväiseksi toukokuun lopussa. Lehden paperiversio lakkaa ilmestymästä sunnuntaisin.

– Tällä haetaan merkittävää muutosta lehden tappiolliseen tilanteeseen, perustelee lehteä kustantavan Kaakon Viestinnän toimitusjohtaja Juhana Tikka.

– Päätös oli vaikea, mutta haluamme löytää ratkaisun, jolla voimme turvata savonlinnalaisen lehden tulevaisuuden.

Lehden tilaushintaan päätöksellä ei ole vaikutusta. Itä-Savon verkkosivut palvelevat lukijoita edelleen seitsemänä päivänä viikossa, ja kaikilla paperilehden tilaajilla on digitaalisiin sisältöihin lukuoikeus. Lehden lauantainumeroa aiotaan myös laajentaa.

Kilpailu yleisön ajankäytöstä kiristyy

Lehti on perustettu vuonna 1907 ja Itä-Savo nimellä se on ilmestynyt vuodesta 1917. Kannattavuusongelmien taustalla on toimitusjohtaja Juhana Tikan mukaan median yleinen murros ja kiristyvä kilpailu ihmisten ajankäytöstä.

– Kulutus on siirtynyt jossakin määrin pois perinteisistä tilattavista lehdistä. Samalla mainosrahoja on suuntautunut muualle, Juhana Tikka sanoo.

Itä-Savon lisäksi Kaakon Viestintä julkaisee Mikkelissä ilmestyvää Länsi-Savoa, Lappeenrannassa ilmestyviä Etelä-Saimaata ja Varttia, Kouvolassa ilmestyvää Kouvolan Sanomia, Kotkassa ilmestyvää Kymen Sanomia, Imatralla ilmestyvää Uutisvuoksea, Keskiviikko-lehteä sekä matkailuaiheista Savot-lehteä.

Toimitusjohtaja Juhana Tikan mukaan suunnitelmissa ei ole harventaa Itä-Savon lisäksi muiden lehtien ilmestymiskertoja.