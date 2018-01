Ilves ei tyydy Armstrong-päätökseen – seura hakee ratkaisua korkeimmasta oikeudesta

Jalkapalloseura Ilveksen mielestä sen ja valmentaja Keith Armstrongin välinen kiista työsopimuksen purkamisesta on ennakkotapaus.

Jalkapalloseura Ilves hakee korkeimman oikeuden ratkaisua kiistaansa entisen valmentajansa Keith Armstrongin kanssa. Ilves erotti Armstrongin syksyllä 2015 sen jälkeen, kun hän jäi pois edustusjoukkueen ottelusta tv-esiintymisen takia.

Turun hovioikeus tuomitsi marraskuussa Ilveksen maksamaan Armstrongille 17 200 euroa työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Ratkaisu syntyi äänestyksen jälkeen.

Pirkanmaan käräjäoikeus oli arvioinut tapausta toisin. Sen vuotta aiemmin antaman tuomion mukaan Ilveksellä oli ollut oikeus erottaa Keith Armostrong, koska tämä oli rikkonut työsuhteensa velvotteita. Käräjäoikeus määräsi Armstrongin maksamaan Ilvekselle lähes 16 000 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Ilves hakee nyt ratkaisua korkeimmasta oikeudesta, koska sen mielestä päätöksellä on erittäin suuri vaikutus joukkueurheiluun ja korkeimman oikeuden linjaus vaikuttaa suureen määrään urheiluseuroja ja valmentajia. Seuran mielestä asiaan on tärkeää saada korkeimman oikeuden päätös, koska kyseessä on ennakkotapaus.