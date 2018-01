Pienpanimot nikkaroivat vauhdilla myymälätiloja – käsityöläisoluen ulosmyynti alkaa näinä päivinä

Olutkattilan kansi on suljettu tiukasti raumalaisessa Linden Breweryssä. Kuka nyt sahanpuruja kaipaisi mausteeksi käsityöläisolueensa.

Taustalla soivan sirkkelin soisi jo hiljenevän. Remonttimiehen jano ei sammu ennen kuin viimeinenkin lauta on oikeassa asennossa. Olutta ei panna, jos pöly leijuu panimossa.

Toimitusjohtaja Mikko Linden painaakin pitkää päivää kärsimättömän oloisena.

– Remontti keskeyttää kaiken muun, joten kiirehän tässä jo on, jotta päästään keittämään lisää tavaraa.

Vaikka remontti tuottaa lisätöitä yrittäjälle, iloitsee hän sen avaamista mahdollisuuksista. Tämän vuoden alusta lähtien pienpanimot ovat voineet hakea lupaa käsityöläisoluen ulosmyyntiin panimon yhteydessä olevista myymälöistä. Linden haki lupaa ensimmäisten joukossa.

Nyt pitäisi vain saada myymälä valmiiksi.

Ensimmäinen lupa jo lähellä

Vastaaviin urakoihin on ryhdytty ympäri Suomea. Maan 92 pienpanimosta 18 on hakenut lupaa käsityöläisoluen ulosmyyntiin.

Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin kolme viikkoa, joten ensimmäiset pienpanimot saanevat lupansa jo tämän kuun aikana.

Esimerkiksi Lapin aluehallintovirastossa ylitarkastaja Esko Lindin pöydällä on vain yksi hakemus, joten käsittelyssä ei ole ruuhkaa.

– Tämä lupa on jo aika lailla kunnossa. Olen pyytänyt pienpanimolta siihen täydennystä ja asia etenee sen saavuttua. Ei tässä enää kauaa mene, Lind toteaa.

Ei hosuta

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa alkoholiylitarkastaja Heikki Mäki on joutunut pohtimaan, miten uutta lakia sovelletaan erikoistapauksissa. Esimerkiksi porilaisessa Panimoravintola Beerhuntersissa panimon yhteydessä toimii jo nyt ravintola. Mäki ei osaa vielä sanoa, kelpaako se lain edellyttämäksi oluen ulosmyyntitilaksi. Hän odottaa parhaillaan muiden viranomaisten lausuntoa asiasta.

– Tuntuisi hullulta, jos vaatimuksena olisi reiän tekeminen seinään ja erillisen myyntitilan rakentaminen. Se ei ole meidän lähtökohtamme, mutta kun käyttöön on otettu kokonaan uusi lupakäytäntö, ei sen kanssa voi hosua.

Lounais-Suomessa käsittelyssä olevasta kuudesta hakemuksesta kaksi on Mäen mukaan toistensa kaltaisia ja muut omanlaisiaan. Kaikissa riittää selvitettävää erilaisissa yksityiskohdissa.

Aluehallintoviraston virkamiehet eivät ole vielä täysin varmoja omista toimivaltuuksistaan, joten yhteinen linja puuttuu. Sellainen saadaan mahdollisesti huomenna.

– Kaikilla aluehallintovirastoilla on torstaina Valviran kanssa yhteinen kokous. Olen toiveikas, että siellä saadaan linjoja vedettyä ja sen jälkeen päästään kirjoittamaan lupia, Mäki toteaa.

"Maku paranee"

Mutta mikä nyt muuttuu? Pienpanimoiden oluita myydään kaupoissa jo nyt. Jatkossa asiakkaille tarjotaan kuitenkin jotain ekstraa. Luvassa on esimerkiksi erikoiseriä, joita voi ostaa vain panimoiden omista myymälöistä.

– Tämä antaa vapauksia keittämiseen. Vanha maitokaupparaja sääteli alkoholin määrää ja sen rajoissa oli haasteellista tehdä sellaisia oluita, jotka maistuvat hyviltä. Nyt saamme kuluttajille oikean makuisia tuotteita, Linden Breweryn toimitusjohtaja Mikko Linden iloitsee.

Tuoreen oluen ostaminen on olennainen osa pienpanimokulttuuria. Antti Isomäki

Erikoisoluiden lisäksi vanhoista tutuista oluista voi saada jatkossa mukaansa tuoreimman mahdollisen erän. Ainakin porilaisen Ruosniemen panimon toimitusjohtaja Antti Isomäki lupaa, että myymälän puolelle nostetaan samana päivänä pullotettua olutta.

– Tuoreen oluen ostaminen on olennainen osa pienpanimokulttuuria. Monessa muussa maassa olutta pystyy jo nyt hakemaan suoraan panimolta ja samalla näkee, miten sitä valmistetaan. Se on pian mahdollista meilläkin.

Asiakkaat kärkkyvät jo ovella

Pienpanimot ovat olleet innokkaimpia oluen ulosmyyntiin Lounais- ja Etelä-Suomessa. Molemmissa hakemuksia on vireillä kuusi. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pöydällä on yhteensä kolme hakemusta. Muiden virastojen alueilla hakemuksia on jätetty yksi kuhunkin.

Määrä kasvaa todennäköisesti lähiaikoina, sillä ainakin Satakunnassa jokainen pienpanimo on ilmoittanut aikovansa aloittaa oluen ulosmyynnin.

Ruosniemen panimon toimitusjohtaja Antti Isomäki haaveilee sen aloittamisesta jo tämän kuun aikana.

– Kysyntää ainakin tuntuisi riittävän, sillä moni on jo soitellut ja kysynyt, joko meiltä voi hakea olutta. Olen joutunut sanomaan, että vielä hetken pitää malttaa mielensä.