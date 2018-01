Nainen ajoi huippuhiihtäjän päälle – sai ehdollisen vankeustuomion

Rullasuksilla hiihtäneen nuoren naisen päälle Haminassa ajanut nainen on saanut tuomion törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Nainen sai kolmen kuukauden ehdollisen vankeustuomion.

Henkilöauton kuljettaja törmäsi viime heinäkuussa Vehkjärventiellä rullasuksilla hiihtäneeseen naiseen, jolloin tämä sai erilaisia luunmurtumia.

Kymen Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi tapauksesta kesällä. Onnettomuuden uhri oli Vehkalahden Veikkojen ykköshiihtäjä ja moninkertainen nuorten SM-mitalisti Katariina Lonka. Lonka loukkaantui vakavasti, mutta Kymen Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan hän on toipumassa.

Auto törmäsi, vaikka hiihtäjä eteni tasatyönnöillä aivan tien reunassa

Onnettomuus sattui, kun Lonka oli rullasuksilla hiihtämässä Vehkjärventiellä tien oikeassa laidassa. Kun takaa tuli auto, hiihtäjä siirtyi aivan tien reunaan ja vaihtoi hiihtotyylin tasatyöntöön, jotta veisi mahdollisimman vähän tilaa tiellä. Siitä huolimatta henkilöauto törmäsi häneen.

Kymenlaakson käräjäoikeudessa henkilöauton kuljettaja kiisti syytteet sillä perusteella, että auto olisi osunut ainoastaan hiihtäjän sauvaan ja hiihtäjä olisi kaatunut sen seurauksena. Kuljettaja myös katsoi, että rullahiihtäjän olisi tullut käyttää ajoradan vasenta reunaa.

Käräjäoikeus piti kuitenkin uskottavana hiihtäjän ja hänen takaan tulleen toisen rullahiihtäjän kertomuksia, joiden mukaan auto törmäsi suoraan hiihtäjään. Onnettomuuden uhrin takana tulleen hiihtäjän mukaan henkilöauto sivuutti hänet aivan läheltä ja siirtyi tämän jälkeen vielä lähemmäs tien oikeaa reunaa, vaikka vastaan ei tullut liikennettä.

Käräjäoikeuden mukaan tien oikean reunan käyttäminen rullahiihdossa on ollut tieliikennelain perusteella hyväksyttävää ja se on ollut myös perusteltua. Käräjäoikeus katsoi myös, että tilanne ei ole tullut henkilöauton kuljettajalle yllätyksenä, vaan hänellä on ollut riittävästi aikaa reagoida tilanteeseen. Hiihtäjät ovat liikkuneet noin 30 kilometrin tuntivauhtia, joten ero autoilijan nopeuteen on ollut vain noin 50 kilometriä tunnissa.

Kymenlaakson käräjäoikeus katsoi, että rullahiihtäjä ei ole millään tavalla myötävaikuttanut törmäykseen.