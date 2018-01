Ranskassa synnytyksen jälkeinen jumppa on joka naisen oikeus – Tarjolla myös kännykkäsovellus harjoitusten tekoon

Ranskassa valtio korvaa jokaiselle naiselle vähintään kymmenen tuntia lantionpohjatreenejä synnytyksen jälkeen. Käytäntö on poikkeuksellinen maailmassa.

Pariisi

Kaksi tyttöä synnyttänyt Hélène seisoo tasapainolaudalla ja supistaa lantiopohjalihaksiaan fysioterapeutin ohjauksessa. Seinälle ripustetulle näytölle piirtyy käyrä, joka kertoo lihasten voimasta ja nopeudesta.

– Jännitä lihakset kuin pidättäisit pissahätää, hyvä, hengitä rauhallisesti, ohjaa fysioterapeutti Sandrine Galliac-Alanbari.

Lantionpohjalihasten kunto ei ole mikään pikkujuttu. Hélène esimerkiksi kärsii alkavasta gynekologisesta laskeumasta, jonka syynä on lantionpohjan lihasten löystyminen synnytyksessä. Hän toivoo saavansa laskeuman oireet treeneillä kuriin ja välttyvänsä näin leikkaukselta.

– Lantionpohjalihasten olemassaolon tajuaa valitettavasti vasta sitten, kun ne lakkaavat toimimasta, Hélène toteaa.

Hän kertoo käyneensä fysioterapeutin vastaanotolla puolentoista kuukauden ajan ja oppineensa hahmottamaan, miten lantionpohjan lihakset toimivat arkisissa tilanteissa.

Fysioterapeutti Sandrine Galliac-Alanbari ohjaa pariisilaisäiti Hélèniä vahvistamaan lantionpohjan lihaksiaan. Ruudulta voi seurata onnistumista. Juha Nurminen

– Edistystä on onneksi tapahtunut. Nyt tiedän, mitä pitää tehdä ja minkälaisia liikkeitä varoa ja pystyn jatkamaan harjoittelua kotona.

Hélène haluaa tulla haastatelluksi vain etunimellään, koska netissä nimihaku yhdistäisi hänet aina harjoituksia koskevaan uutiseen. Sitä hän ei toivo, vaikka on valmis puhumaan asiasta ja olemaan myös kuvattavana.

Yksilöllistä opetusta

Ranskassa valtio korvaa jokaiselle naiselle vähintään kymmenen tuntia lantionpohjatreenejä synnytyksen jälkeen. Se on maailmassa poikkeuksellista. Raskaus ja alatiesynnytys saattavat vaikuttaa lantiopohjan toimintaan, sillä ne aiheuttavat mekaanista painetta ja kudosvaurioita.

Kyse ei ole ryhmätunneista, kuten useimmiten Suomessa, vaan fysioterapeutin tai kätilön yksityisesti ohjaamasta intiimijumpasta.

– Pohjoismaissa lantionpohjan lihaksistoa treenataan tyypillisesti vaatteet päällä ryhmätunneilla. Tuolloin lihastyöskentelyä ei voi kuitenkaan seurata ja osa naisista tekee liikkeet jopa päinvastoin kuin pitäisi, fysioterapeutti Galliac-Alanbari toteaa.

Galliac-Alanbari on erikoistunut lantionpohjalihasten vaivoihin. Hän käyttää treenaamisessa apuna sormiaan, sähköstimulaatiota sekä biopalautehoitoa.

Biopalautehoito kertoo, kuinka tehokkaasti lihakset rentoutuvat ja jännittyvät. Juha Nurminen

Ranskassa riittää myös lantionpohjatreeneihin liittyviä innovaatioita.

Hélène esimerkiksi saa vastaanoton päätteeksi mukaansa uuden kännykkäsovelluksen ja pienen sauvan. Fysioterapeutti Galliac-Alanbarin ideoima peli auttaa treenaamaan lantionpohjan lihaksia kotona: siinä lantiopohjan lihaksia supistamalla ohjataan pientä lintua läpi esteradan.

Lantionpohjan lihakset ovat myös nautinnon lihakset! fysioterapeutti Sandrine Galliac-Alanbari

Fysioterapeutin mukaan lantionpohjan treenaaminen koetaan usein hankalaksi, sillä lihakset eivät näy ulospäin. Kuntoutus on myös luonteeltaan hyvin intiimiä ja jotkut saattavat kokea sen kiusalliseksi – etenkin sellaisissa maissa, joissa naisten seksuaaliterveydestä ei avoimesti puhuta.

– Puhua kuitenkin pitäisi, vahva lantionpohja kun estää virtsankarkailun ja laskeumien syntymisen, Galliac-Alanbari sanoo.

Lantionpohjan lihaksisto takaa nautinnollisen ja sujuvan arjen, sanoo fysioterapeutti Sandrine Galliac-Alanbari. Juha Nurminen

Ranskassa lantionpohjan kunto ei ole mikään tabu, vaan synnytyksen jälkeinen jumppa on ollut tärkeä osa ranskalaista terveydenhuoltoa 70-luvulta asti.

Ranskassa korostetaan parisuhteen tärkeyttä

– Miksi juuri Ranskassa? Se on hyvä kysymys. Luulen, että se liittyy ranskalaiseen perinpohjaisuuteen, fysioterapeutti pohtii.

Hän uskoo, että taustalla vaikuttaa myös ranskalaisen kulttuurin tapa korostaa äidin jaksamisen ja parisuhteen tärkeyttä. Galliac-Alanbari muistuttaa, että lantionpohjan lihasten hyvä kunto on elinehto toimivalle arjelle ja tyydyttävälle seksielämälle.

– Lantionpohjan lihakset ovat myös nautinnon lihakset!

Säästöt uhkaavat intiimijumppaa

Voi kuitenkin olla, että tulevaisuudessa ihan jokaista ranskatarta ei enää ohjata henkilökohtaiseen lantionpohjajumppaan.

Säästöpaineita kun on täälläkin ja hallitus on pohtinut korvausten jyvittämistä niille naisille, joilla on havaittu lantionpohjan vauriota ennen synnytystä tai sen seurauksena.

– Se olisi sääli, sanovat sekä fysioterapeutti ja hänen potilaansa.

Molempien mielestä kaikille tarjottava synnytysjumppa on yksi ranskalaisen terveydenhuoltojärjestelmän parhaita oivalluksia. Lihasten treenaaminen kun auttaa ehkäisemään vaurioita jo ennalta.

– Nämä tunnit ovat minulle mittaamattoman arvokkaita! Mielestäni on ihan ehdotonta, että jokaisella naisella on niihin jatkossakin oikeus, Hélène sanoo.