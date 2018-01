Terveyskeskukset saavat nuorilta lääkäreiltä parhaat pisteet koulutuspaikkoina

Nuorten lääkärien yhdistys on tehnyt Suomen ensimmäisen selvityksen erikoistuvien lääkärien koulutuspaikoista (siirryt toiseen palveluun) sekä rankingin Suomen parhaista koulutussairaaloista ja -terveyskeskuksista.

Ykkössijan otti Kaarinan terveyskeskus. Toisen sijan jakoivat Rovaniemen, Siilinjärven ja Vaasan terveyskeskukset. Muut viisi tähteä saaneet olivat Vaasan keskussairaala, Päijät-Hämeen keskussairaala sekä Vantaan terveyskeskus.

Yhdistyksen mukaan selvityksessä havaittiin yhteys erikoistuvan lääkärin saaman ohjauksen ja tyytyväisyyden välillä. Parhaimmissa koulutuspaikoissa erikoistuville lääkäreille nimettiin oma ohjaaja ja ohjaukselle varattiin säännöllinen aika sekä koulutuksiin pääsi osallistumaan säännöllisesti. Terveyskeskukset nousivat selvityksen kärkeen.

– Terveyskeskuksissa on pienemmät pienemmät työyhteisöt, tunnetaan työkaverit, konsultointi on helpompaa ja monesti ohjaaja on selkeästi nimetty ja on se konsultaatioaika. Se ohjaus toteutuu terveyskeskuksissa tosi hyvin, kertoo Nuorten lääkärien yhdistyksen puheenjohtaja Sara Launio.

Nuorten lääkärien yhdistyksen selvityksessä julkaistiin vain parhaat, viisi ja neljä tähteä saaneet koulutuspaikat. Esimerkiksi Kuopion yliopistollinen sairaala ei ole parhaiden koulutuspaikkojen listalla, mutta yhdistyksen mukaan yliopistollisten sairaaloiden vastausprosentti jäi alhaiseksi ja toisaalta KYSin koko erityisvastuualue sijoittui kyselyssä kolmanneksi. Erityisvastuualueen alla on sekä terveyskeskuksia että sairaaloita.

Negatiivisissa arvioissa taustalla nousi esille työkuorma. Erityisesti ruuhkautuvissa päivystyksissä oli huolta potilasturvallisuuden vaarantumisesta resurssipulan takia. Puolet vastaajista ilmoitti kokeneensa päivystyksen niin kuormittavaksi, että potilasturvallisuus vaarantui.

Kyselyyn vastasi lähes 600 lääkäriä loka–marraskuussa 2017. Kyselyssä kartoitettiin nuorten lääkärien kokemuksia koulutuspaikalla saadusta ohjauksesta, koulutuksesta, perehdytyksestä, työympäristöstä sekä päivystysolosuhteista.