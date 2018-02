Lappilaisten Toyota, savolaisten Skoda, suomenruotsalaisten Volvo – Katso kartasta, mistä löytyvät Suomen suosituimmat automerkit

Miltä Suomi näyttää, kun henkilöautot sijoitetaan kartalle automerkkien mukaan? Missäpäin eri automerkkejä on suhteessa eniten?

Alla olevasta kartasta voit tarkastella suomalaista henkilöautokantaa automerkkien esiintyvyyden mukaan. Voit myös tarkastella millaisia auton värejä, korimalleja tai käyttövoimaa eri puolilla maata suositaan.

Automerkeiksi valitsimme 12 tämän hetken myydyintä merkkiä. Kartalla Suomi on jaettu postinumeroittain sataan alueeseen.

Kartasta on näkyvissä muutamia yllättäviä huomioita. Esimerkiksi pohjoisimmassa Lapissa näyttäisi olevan paljon avoautoja.

Avoautoja on kuitenkin koko maassa melko vähän. Kartta ei näytä avoautojen absoluuttisia määriä vaan suhteellisia osuuksia kaikista henkilöautoista.

Sama kummallisuus korostuu entisestään sähköautojen kohdalla. Niitä on Suomessa vielä vähemmän.

Anonymiteettisuojan takia postinumerot on yhdistetty kolmen numeron alueiksi. Hyvin harvaan asutuilla alueilla kartta liioittelee alueellista suuruutta.

Kartasta näkyy, että bensiinimoottoriset autot ovat selkeästi suosituimpia itärajalla. Bensiiniauto on keskimäärin dieselautoa pienempi ja iäkkäämpi. Suomen vanhin autokanta on Pohjois-Karjalassa.

Työsuhdeautot keskittyvät isoihin kaupunkeihin. Maakuntien keskuskaupungeissa ajetaan uudemmilla ja vähän kalliimmilla autoilla kuin ympäryskunnissa.

Hinta on Suomen autokannassa erittäin määräävä tekijä. Kaupungeissa autot ovat yleisesti ottaen arvokkaampia kuin maaseudulla.

Auton väreistä ainakin valkoinen on kiinnostava, koska se on tullut viime vuosina taas muotiin pitkän tauon jälkeen. Valkoinen on moderni väri. Kartalla näkyy, että valkoinen on suosittu ennen kaikkea suurissa kaupungeissa. Se on yleisempi suuremmissa autoissa.

Myös musta väri paljastaa, missä Suomen isot autot ovat. Isommat autot ovat harvoin värikkäitä.

Toyota on maakuntien auto, Kia ennakkoluulottomien

Automerkeistä tehdään paljon markkinatutkimusta. Tässä muutamia havaintoja.

Toyota on kestävän auton maineessa. Niillä ajetaankin poikkeuksellisen pitkään. Toyotan ajajista tiedetään, että heille auto on ennen kaikkea välttämättömyyshyödyke. Toyota on perinteinen merkki. Omistajien merkkiuskollisuus on korkea. Autolla ajaja viestii järkevää taloudenpitoa.

Volkswagen on myös hyvin perinteinen ja merkkiuskollisuus on korkea. VW valitaan Etelä-Suomessa usein työsuhdeautoksi ja keskisemmässä Suomessa omistusautoksi. Volkswageniin liitetään enemmän tunteita kuin Toyotaan. Monille on tärkeää, että auto on saksalainen.

Skoda mielletään järkiostokseksi. Skodalla ajaja viestii pragmaattisuutta. Laatua halutaan järkevään hintaan. Auto on omistajalleen ennen kaikkea välttämättömyys. Pääkaupunkiseudulla Skodia on paljon työsuhdeautoina, muualla ne ovat omistusautoja.

Volvo on suomenruotsalaisten ottopoika. Suuri osa Volvoista on työsuhdeautoja. Volvolla viestitään turvallisuushakuisuutta. Premium-merkeistä Volvo on rauhallisemman ihmisen auto. Sen imago korostaa omia valintoja.

Ford on yksi vanhimmista automerkeistä Suomessa ja sitä on aina myyty paljon. Ford on ennen kaikkea länsisuomalaisten auto. Mielikuvissa siihen liitetään sekä amerikkalaisuutta että saksalaisuutta. Suurelle yleisölle se on järkiauto, joka herättää kuitenkin enemmän tunteita kuin Skoda.

Nissan on Suomessa hyvin perinteinen merkki. Se on ennen kaikkea ympäryskuntien auto. Erikoista on, että sen menestysmalli Qashqai on Suomessa huippusuosittu auto, vaikka se monissa maissa lähes tuntematon.

Opel on heterogeenisen joukon auto. Autoa pidetään luotettavana ja se on hyvän auton maineessa. Opel ei kuitenkaan ole enää automaailman puheenaihe, kuten se oli 1970-luvulla. Tuolloin se oli haluttu ja nuorekas.

Kia on suosittu ennen kaikkea merkin myöntämän pitkän takuun vuoksi. Kialla on lyhyt historia ja brändi on vielä uusi, joten merkki on vasta muuttumassa haastajan roolista vakiintuneeksi tekijäksi. Kia on suosittu toistaiseksi lähinnä etelässä. Taustalla voi olla, että Etelä-Suomessa asuvat omaksuvat uutuuksia nopeammin.

Mercedes-Benz on arvokkaan auton maineessa. Autolla ajava on kiinnostunut siitä, mitä muut hänestä ajattelevat. Vanhimmat autot ovat maaseudulla. Autoja myös tuodaan käytettynä paljon maahan. Merkin suosio perustuu hyvään jälleenmyyntiarvoon ja kestävyyteen. Mercedeksessä omistajia viehättää saksalaisuus ja arvokkuus.

Audi on tyypillinen pääkaupunkiseudun työsuhdeauto. Audeja löytyy paljon isommista kaupungeista ja läntisestä Lapista. Audiin liitetään vahvoja brändimielikuvia. Sen kuljettaja viestii mielikuvaa dynaamisesta ja aktiivisesta ihmisestä.

BMW polarisoi Suomessa. Mielikuvat ovat erittäin vahvoja hyvässä ja pahassa. Merkin imagoon liittyy vahvasti urheilullisuus. BMW:llä ajaja on kiinnostunut ajamisesta. Myös BMW:t ovat isompien kaupunkien autoja. Se on myös suosittu käytettyjen autojen maahantuontitilastoissa.

Renault on vanha ja vakaa brändi. Se on takaisintulija, joka menestyi välillä huonosti. Renaultille tyypillistä on ranskalaisuus, joka jakaa mielipiteitä. Toiset ovat hyvin merkkiuskollisia ja merkillä on vankka fanikunta. Hinta on kuitenkin ohjaava tekijä ja monet Renaultilla ajavat vaihtavat herkästi merkkiä.

Missä Audi, siellä BMW

Suomen liikenteessä lähes 2,67 miljoonaa henkilöautoa Suomessa dieselautojen osuus autokannasta kasvaa edelleen, vaikka uusia dieselautoja rekisteröidään koko ajan vähemmän. Uusista autoista kolmannes on dieselautoja, käytettyinä maahan tuoduista dieseleitä on lähes 64 prosenttia. Uusien autojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat hiukan alle 120 grammaa kilometriä kohden. Käytettyinä maahan tuotujen vastaava lukema on lähes 183 grammaa. Suomen henkilöautojen keski-ikä oli viime vuonna 12 vuotta. Henkilöautokanta ikääntyy vuosittain noin 2-3 kuukaudella. Viimeisen 30 vuoden aikana autojen keski-ikä on noussut viisi vuotta. Autot romutetaan Suomessa keskimäärin 20,7 vuoden iässä. Yli puolet romutettavista henkilöautoista on vähintään 20 vuotta vanhoja. Suomen keski-iältään nuorin autokanta on Uudellamaalla, jossa auto ovat keskimäärin 10-vuotiaita. Vastaavasti Pohjois-Karjalassa autot ovat keskimäärin 14-vuotiaita. Suomen vuoden 2017 myydyimmät automerkit olivat Toyota, Volkswagen ja Skoda. Ne olivat samalla ainoat automerkit, joita myytiin yli 10 000 kappaletta. Kaikkiaan Suomessa rekisteröitiin viime vuonna reilut 117 000 henkilöautoa. Tänä vuonna arvioidaan rekisteröitävän 120 000 henkilöautoa. Suomen suosituin henkilöautojen kokoluokka on keskikokoinen C-segmentti eli esimerkiksi Skoda Octavian kokoluokka. 28 prosenttia uusista autoista on tätä kokoluokkaa. D-segmentin suuremmat autot sekä keskikokoiset katumaasturit ovat tällä hetkellä Suomessa yhtä suosittuja. Kummankin osuus on noin 17 prosenttia. Suomessa pienet autot eivät muun Euroopan tapaa ole suosittuja. Uusista autoista A-segmentin autoja on alle kaksi prosenttia. Miljoonan henkilöauton raja ylittyi Suomessa vuonna 1976, kahden miljoonan vuonna 1998. Lähteet: Tilastokeskus, Trafi, Autoalan Tiedotuskeskus

Autojen ikä ja ajokilometrit on tällä kertaa tietoisesti jätetty huomioitta Ylen ja Reaktorin yhteistyössä kaivamasta autodatasta. Datan laajuuden vuoksi keskityimme tarkastelemaan myyntilastojen kärkimerkkejä.

Yksi kiinnostava löytö oli, mitkä automerkit sijoittuvat kartalla lähelle toisiaan.

Kärkimerkeistä esimerkiksi Volkswagenit ja Skodat ”asuvat” hyvin lähekkäin. Toyota ja Nissan ovat myös läheisiä. VW-konsernin autot ja japanilaiset eivät kuitenkaan viihdy samoilla nurkilla.

Hyvin vahva läheisyys on myös premium-luokan BMW:llä ja Audilla. Niillä postinumeroalueilla, joissa on paljon bemareita, on siis myös paljon Audeja.

Mercedes-Benz näyttäisi sen sijaan sijoittuvan minne sattuu. Sen naapurustossa on jonkun verran Volvoja, mutta muista premium-merkeistä se on aika lailla erillään.

Jos taas katsotaan, mitkä automerkit eivät asu lähelläkään toisiaan, niin kärkimerkeistä suurin maantieteellinen ero on Toyotan ja BMW:n, Toyotan ja Renaultin sekä Nissanin ja BMW:n välillä. Myös Mercedes ja Kia ajelevat aika lailla eri teitä.

Lähteet: Reaktorin johtava datatieteilijä Johan Himberg, Autotuojat ja -teollisuuden toimitusjohtaja Tero Kallio, Trafin tietojohtaja Juha Kenraali

