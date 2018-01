Piispa Teemu Laajasalon rahankäyttö taas esillä – Piispa maksaa takaisin seurakunnalle liian hulppeasta hotellimajoituksesta

Kysymys Helsingin piispalle Teemu Laajasalolle: "Miten on mahdollista, että eri viranomaisille annetut tiedot yrityksen tilinpäätöksestä ovat erilaisia?"

Näin kysyy toimittaja, Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen Laajasalolta 40-kohtaisessa selvityspyynnössään, jonka hän on toimittanut Helsingin tuomiokapituliin eli Laajasalon itsensä johtamaan virastoon.

Lisäksi kysymykset on toimitettu muun muassa Helsingin seurakuntayhtymän ja Kallion seurakunnan johtajille.

Korhosen mukaan Laajasalo kertoi verottajalle yrityksensä liikevaihdon olleen vuonna 2015 päättyneellä kaudella 14 000 euroa, mutta kaupparekisteriin myöhässä joulukuussa 2017 toimitetussa versiossa liikevaihtoa oli peräti 50 000 euroa enemmän.

Korhosen selvityspyynnössä kerrotaan lisäksi Laajasalon yrityksen vuonna 2012 päättyneestä tilikaudesta, josta on myös kaksi erilaista tilinpäätösversiota. Ensimmäisen mukaan yritys teki tappiota 303 000 euroa. Toisen, lähes vuosi myöhemmin rekisteröidyn tilinpäätöksen mukaan tappiota oli 534 000 euroa.

Korhonen ihmettelee, miten saman kirjanpidon perusteella on mahdollista päätyä kahteen näin eri mittaluokissa olevaan tulokseen ja miten edellisen tilikauden tappioluku voi asiakirjoissa taannehtivasti muuttua.

Korhonen toivoo verottajan kiinnostuvan

Korhonen kysyy myös, miksi Laajasalo on laskuttanut yritykselleen tuloa kirkon töistä samaan aikaan, kun hän on saanut palkkaa kirkosta. Korhosen mukaan laskun liitteessä perusteltiin, että Laajasalo osallistui seurakuntavaalien julkisuuskampanjaan viidellä paikkakunnalla omalla naamallaan.

Piispa Teemu Laajasalo tiedotti tänään hiippakunnan virallisilla sivuilla (siirryt toiseen palveluun), että hänen yrityksensä aiemmassa toiminnassa ei ole selvittämättömiä kysymyksiä ja että kaikki tilikaudet on tilintarkastettu ja todettu myöhästymisiä lukuun ottamatta olevan kunnossa.

Laajasalo tiedotti myös kutsuvansa Johanna Korhosen keskustelemaan kasvotusten tämän esittämistä kysymyksistä.

– Nyt on kyllä koko hiippakunnan edun mukaista, että piispa vastaisi julkisesti näihin kysymyksiin. Selittää hän osaa, Johanna Korhonen sanoi Ylelle.

Korhonen toivoo myös verottajan kiinnostuvan näistä hänen löytämistään Laajasalon yrityksen erilaisista luvuista.

Piispa maksaa hulppeista hotelliöistä takaisin seurakunnalle

Korhonen nostaa esiin 20 kysymystä Laajasalon yrityksestä ja toiset 20 kysymystä seurakunnan luottokortin käytöstä Laajasalon toimiessa Kallion kirkkoherrana.

Korhosen mukaan Laajasalo on käyttänyt seurakunnan luottokorttia muun muassa yöpymiseen sviitissä - vastoin seurakunnan matkustussääntöä, taksimatkoihin, kalliiden pitkävartisten ruusujen ostamiseen ja osallistumiseen musiikkifestivaali Flow'hun. Korhosen mukaan valtaosasta luottokorttiostoksista puuttuvat kuitit.

Korhonen on tarkistanut Laajasalon luottokorttiostokset ja niistä annetut selvitykset Helsingin seurakuntayhtymässä. Tiedot ovat julkisia ja kenen tahansa saatavilla.

Laajasalo vastasi jo eilisiltana seurakuntien Kirkko ja kaupunki -lehdessä (siirryt toiseen palveluun), että hän pitäisi erikoisena, ellei hän olisi osallistunut Kallion seurakunnan alueella järjestettävään suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan eli Flow'hun. Lisäksi hän pahoitteli, että kuitteja on kadonnut.

Tänään julkaistussa tiedotteessa Laajasalo toisti, että luottokorttia on käytetty vain virka-asioihin, ja että hän on ollut huolimaton kuittien säilyttämisen ja tarkkojen merkintöjen kanssa.

Lisäksi hän ilmoitti maksavansa Helsingin seurakuntayhtymälle takaisin kolmesta liian hulppeasta hotelliyöpymisestä, halvimman majoitustason ja käytetyn majoitustason erotuksen.

Jahtaako feministi miespiispaa?

Korhonen kannatti Helsingin piispanvaalissa Jaana Hallamaata ja auttoi tätä kampanjan nettisivun varaamisessa. Onko tunnettu feministi nyt vain huono häviäjä?

Korhonen naurahtaa kuulleensa näitä kaamea noita -kysymyksiä ja vakuuttaa, että häntä kiinnostavat tässä asiassa seurakuntien yhteiset rahat ja eettinen toiminta.

– Helsingin seurakuntayhtymässä on menossa ankara kulukuuri ja sitten joku ajelee taksilla. Laajasalo ei tunnu käyttävän julkisia liikennevälineitä kuten muut seurakunnan työntekijät.

Korhosen mukaan valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen jääviysepäilyt viime vuonna veivät hänet penkomaan Laajasalon yritystä.

– Kiinnostuin, että ei kai Laajasalolla ole hallitusjäsenyyksiä jossakin muussakin yrityksessä, koska hiippakunta tilaa esimerkiksi koulutusta. Selvitin ensin kaupparekisteristä Laajasalon yrityksen tietoja ja kysyin sitten joistakin seurakunnista niiden asiakassuhteista. Tätä kautta paljastui Laajasalon yrityksen yhteys kirkkoon, Korhonen kertoo selvitystyöstään.

Kirkkovaltuuston pj: Ei uutta tarkastusta

Korhonen toivoo Helsingin seurakuntayhtymän tekevän uuden sisäisen tarkastuksen luottokorttien käytöstä. Sellainen tehtiin viime syksynä, jolloin muun muassa Laajasalolta pyydettiin tarkennusta tehtyihin ostoksiin.

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan Kaisa Raittilan mukaan uutta tarkastusta ei tarvita, vaikka hänellekin tuli nyt uutena tietona se, että Laajasalo on yöpynyt muun muassa hotellin sviitissä.

– Tämä on tosi tärkeää jatkossa, että tositteet on esitettävä tai muuten on korvausvelvollinen. Laajasalo on ymmärtänyt nyt korjata tekemänsä virhearvion ja maksaa erotuksen seurakunnalle, näin sen pitää mennä.

Raittila sanoo suoraan, että Laajasalolla hämärtyi yhteisen ja yksityisen rahan ero näissä hotelliyöpymisissä. Muut kulut, kuten esimerkiksi taksilla ajaminen, olivat Raittilan mukaan perusteltuja.

– Toivottavasti kaikissa paikoissa, missä yhteistä rahaa käytetään, herätään ajattelemaan, kuinka sitä käytetään, ja kuinka vastuullinen sen kanssa pitää olla. Raja hämärtyy ihmisillä hyvin helposti ja nopeasti.

Teemu Laajasalo ei tänään vastannut Ylen jättämään soittopyyntöön.