Yrittäjä rakensi kylpylän keskelle korpea – Tavoitteli 60 kävijää päivässä, tuli 88

Markus Heiskanen (40) astelee isiensä mailla. Markus edustaa sukunsa 11. polvea matkailuyrittäjänä Haukiveden rannalla, Savonlinnan pohjoispuolella Rantasalmella.

Markus Heiskanen astui Lomakylä Järvi-Sydämen johtoon reilut 10 vuotta sitten. Sen jälkeen Porosalmelle on investoitu lähes 15 miljoonaa euroa. Se on moninkertaisesti yritysryppään vuoden 2016 liikevaihto (4 Me).

– Meillä on perinne, että velkamäärä seuraavalle sukupolvelle pitää tuplata, Heiskanen virnistää.

Heiskanen on perinyt paikan keskellä kauneinta Saimaata Haukiveden rannalta. Linnansaaren kansallispuisto on vieressä. Perintöä tai ei, Markuksesta on kehkeytynyt tarinaniskijä ja keskiajan ja järviluonnon nimeen vannova yrityksensä mainoshahmo.

Alueelle on rakennettu lisää majoitustiloja, kallioon on louhittu kylpylä, joka avasi ovensa maaliskuun lopulla 2017. Kylpylän rakentaminen vei reilut kolme vuotta ja kysyi uskoa myös yrittäjältä itseltään. Epäileviä tuomaita riitti matkan varrella.

– En minä näitä velkoja aio koskaan maksaa. Pitää saada poikien nimet kiireesti paperiin ennen kuin ehtivät lähteä maailmalle, Heiskanen vitsailee.

Kylpylän rakennusvaiheessa matkailunäkymät näyttivät varsin vaatimattomilta. Talouden virkistyminen osui Järvi-Sydämen kannalta mahdollisimman hyvän ajankohtaan.

– Olen ollut huolissani ja olen edelleen joka päivä. Myös pankki on huolissaan, Heiskanen kuittaa.

Majoittujia +50 %, liikevaihto +35%

Kylpylän ensimmäinen vuosi on ollut menestys. Heiskanen laski avajaisten kynnyksellä, että keskimäärin 60 kylpyläasiakasta päivässä pitäisi pään pinnalla. Ensimmäisen 9 kuukauden keskiarvo on 88 asiakasta.

Majoitusvuorokausia yritys keräsi viime vuonna 30 000 eli 50 prosenttia edellisvuotta enemmän. Heiskasen yritysten liikevaihto kasvoi kylpylän avausvuonna 35 prosenttia yli viiteen miljoonaan euroon. Yrittäjä ei aio tyytyä vielä nykytilaan.

– Jatkossa meidän pitää pystyä vielä parantamaan asiakaskokemusta. Myös majoitustiloja tarvitaan lisää, mutta niiden vuoro on hieman myöhemmin, Heiskanen muotoilee.

Lomakylä Järvi-Sydän tekee tiivistä yhteistyötä Haukiveden vastarannalla, vajaan 20 kilometrin vesimatkan päässä sijaitsevan oravilaisen yritysryppään kanssa. Yhteistyö on erittäin tiivistä Saimaa Holiday -nimen alla.

Heiskanen omistaa poikansa kanssa yhtiöt, jotka pyörittävät alueen matkailutoimintaa. Kiinteistöt omistaa yritys, jossa Heiskanen on vähemmistöomistaja ja Pekka Vettenranta omistaa enemmistön. Siihen liittyy oma tarinansa.

– Pekka tuli aikoinaan osuuskaupan johtajakoulutuksen jälkeen laittamaan Oravin kyläkauppaa kuntoon. Pekka löysi sieltä sitten vaimon. Muuten hän toimii Tampereen seudulla.

Kokemuksia tarjoava matkailu vetoaa

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen tutkimuspäällikkö Juho Pesonen on seurannut Heiskasen suvun matkailukokonaisuuden rakentumista pitkään. Pesonen poimii Järvi-Sydämenä tai Porosalmena tunnetun yrityksen usein esimerkiksi myös opetustyössään.

– He ovat onnistuneet monessa sellaisessa asiassa, joissa yhdistyy monta tämän hetken matkailutrendiä ihan globaalisti, Juho Pesonen sanoo.

Massamatkailu aurinkorannoilla ja kaupunkikohteeseen kasvaa, mutta entistä useampi hakee samanaikaisesti aivan uudentyyppisiä kokemuksia.

– Matkailussa on tosiaan kaksi avainvetovoimatekijää. Massaturismin lisäksi ihmiset hakevat ainutlaatuisuutta. Sellaista, mitä ei kukaan muu ole vielä kokenut, mikä tuottaa itselle uudenlaisia fiiliksiä ja tuntemuksia. Matkustetaan sen vuoksi, että voidaan kokea uusia tuntemuksia, ei siksi, että voidaan näyttää, että on käyty tällaisissa paikoissa, Juho Pesonen tiivistää.

Maailman matkailuelinkeino kasvaa hurjaa vauhtia. Perinteinen matkailu vetää suurempia joukkoja kuin koskaan aiemmin. Ihmiset haluavat nähdä perinteiset matkakohteet ympäri maailmaa.

– Sitten on nämä toisenlaiset kohteet. Eksoottiset, autenttiset ja erilaisia matkakohteita. Ainutlaatuisuus on ehdottomasti yksi kuumimmista matkailutrendeistä.

Tarinat vetoavat matkailijaan

Suomessa ja ympäri maailmaa tapahtunut kaupungistuminen on synnyttänyt kysyntään tarjonnalle, joka tarjoaa vastapäivään kaupunkilaisen puuduttavalle arkipäivälle.

– Hieman syrjäisemmät kohteet pystyvät tarjoamaan sitä. Poronsalmen kulttuuri ja historia on sellainen, että sellaista ei ole missään muualla. Se, miten ne tuovat sen ainutlaatuisuuden esille, miten kylpylä on rakennettu ikivanhoista järven pohjasta nostetuista tukeista ja miten järvivesi kulkee kylpylässä.

– He ovat keksineet jotain sellaista, mitä ei missään muualla ole. Ja sitä ympäröi puhdas luonto, jota vastaavaa saa maailmalla etsiä.

Kotimaan matkailu on vuosikymmeniä hakenut keinoja pidentää sesonkia ja muutamien juhlapyhien ulkopuolelta. Pääkaupunkiseutu ja Lappi ovat jo onnistuneet jatkamaan sesonkia, mutta itäsuomalaiset ovat jääneet pitkään nopen osalle.

– He ovat myös tarinallistaneet sen mielenkiintoisella tavalla ja vievät sen jokaiseen asiakaskohtaamiseen aamiaisesta, majoitukseen, kylpylään, nettisivuille ja graafiseen ilmeeseen saakka. Heillä tarinaa johtaa sitä yrityksen liiketoimintaa.

– Kylpylä on heillä loistava lisä nimenomaan seniorimatkailija-segmenttiä ajatellen. He pystyvät matkailemaan koulujen loma-aikojen ulkopuolella.

– Siis onhan se ihan pähkähullu ajatus rakentaa kylpylä keskelle ei mitään, mutta pähkähullujakin ihmisiä tarvitaan.

Juho Pesonen muistuttaa, että aivan maailmanlaajuisesti ihmiset ovat valmiita sijoittamaan rahaa tavaroiden ostamisen sijasta ainutlaatuisten kokemusten hankkimiseen.

– Mutta onhan se iso riski rakentaa kylpylä keskelle ei mitään. Nostan hattu yrittäjälle täältä tutkijan pallilta, että uskaltavat tehdä tuollaisia peliliikkeitä. Tuollaista me tarvitaan, ei ihmiset tule maaseudulle, ellei heille ole antaa ainutlaatuisia kokemuksia, jotka kerrotaan ja markkinoidaan hyvin.

Tutkijan vinkkelistä järvikylpylän ensimmäisen vuoden menestys ei ole yllätys, vaan pikemminkin välttämättömyys.

– Alussa pitää ehdottomasti pitää mennä pitkäaikaisen tavoitteen yli. Uutuuden viehätyksestä pitää lypsää kaikki mahdollinen irti.

Viiden tähden luksus muuttaa muotoaan

Matkailija etsii koko ajan uutta ja ilman jatkuvaa investoimista viehätys katoaa. Toisaalta heillä on sellaista ainutlaatuista kokemusta, mitä ei muualla ole.

- Jos kansainvälistä matkailua ajatelaan, eihän missään muualla saa vastaavaa kokemusta kuin retkiluistella kovasssa pakkasessa tähtitaivaan alla. Ei meidän tar itse kovin kovasti yrittää, että matkailija kokee lähtemättömän vaikutuksen.

Tutkimuspäällikkö Juho Pesosen mukaan matkailussa puhutaan ainakin tutkijoiden keskuudessa termistä "uusi luksus".

– Viiden tähden hotellin sijasta uusi luksus on luonnonläheisyyttä ja ainutlaatuisuutta, meille hyvin arkiselta tuntuvia asioita.