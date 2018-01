Huhtasaari puhui saamelaisista matkailuvalttina – Saamelaiskäräjien puheenjohtaja: "Jos tuo on kaikki, mitä tulee mieleen, olisin huolissani"

Mistä on kyse? Presidenttiehdokas Laura Huhtasaarelta kysyttiin Oulun presidentinvaalitentissä kommenttia saamelaisten asemasta.

Hän kommentoi asiaa sanoen saamelaiskulttuuria Suomea hyödyttäväksi matkailuvaltiksi.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja hämmästeli Huhtasaaren kommenttia tuoreeltaan.

Kommentti on herättänyt närkästystä myös sosiaalisessa mediassa.

Perussuomalaisten presidenttiehdokkaan Laura Huhtasaaren kommentti saamelaisista Suomen matkailuvalttina on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa. Huhtasaari puhui aiheesta Yle Oulun ja sanomalehti Kalevan Oulussa pidetyssä vaalitentissä, kun häneltä pyydettiin kommenttia liittyen saamelaisvähemmistöön.

– Meillä on alkuperäiskulttuuri, joka on meille myös matkailuvaltti, on todella hienoa, että Suomessa on tällainen erikoisuus, Huhtasaari sanoi vaalitentissä.

Hän kertoi myös ylpeästi mainostavansa saamelaisia vieraillessaan ulkomailla. Saamelaisten oikeuksista puhuessaan hän nosti esiin erimielisyydet siitä, kuka saa olla saamelainen ja kuka ei. Hän myös mainitsi saamelaisten kuuluvan osaksi suomalaista kulttuuria.

Kommentti aiheutti välittömästi ihmetystä esimerkiksi Twitterissä.

Presidenttiehdokas Huhtasaari sanoi pitävänsä saamelaisia matkailuvalttina. Kysessää on alkuperäiskansa eikä mikään näyttelykohde. #presidentinvaalit2018 #ehdokkaatesiin — Veronika Jokikokko (@Veronikasofiaa) 10. tammikuuta 2018

Ehdokas Huhtasaari pitää saamelaisia matkailuvalttina Suomelle, joita mielellään on mukana mainostamassa. Niin mitä? Entä ILO:n ratifiointi ja vähemmistön oikeudet, unohtui mainita. #ehdokkaatesiin — Jenni Pitko (@JenniPitko) 10. tammikuuta 2018

#ehdokkaatesiin @LauraHuhtasaari saamelaiskulttuuri matkailuvaltti. Ihan oikeasti....? On se paljon muutakin kuin matkailuvaltti. Tärkeimmät asiat ensin näissä #presidentinvaalit2018 paneeleissa. Kiitos. — Kati Hannila (@KatiHannila) 10. tammikuuta 2018

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja hämmästyi

Myös saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio hämmästelee Huhtasaaren kommenttia. Hänen mukaansa tämä kertoo siitä, kuinka vähän suomalaiset päättäjät oikeasti tietävät saamelaiskulttuurista.

– Jos tuo on kaikki, mitä tulee mieleen saamelaisista, niin olisin aika huolissani. Meillä on kaksi kansaa, kaksi yhdenvertaista kulttuuria, joista toinen vain on näkymättömämpi, Sanila-Aikio sanoo.

On todella hienoa, että Suomessa on tällainen erikoisuus Laura Huhtasaari

Sanila-Aikio ymmärtää saamelaisten kiinnostavan myös turisteja, mutta käsitykset siitä, miten saamelaisuutta tulisi matkailussa hyödyntää eroavat suomalaisten ja saamelaisten keskuudessa.

Hän kertoo saamelaiskäräjillä parhaillaan käynnissä olevasta hankkeesta, jossa luodaan eettinen ohjeistus saamelaiskulttuurin tuotteistamiseen ja esittämiseen matkailussa.

Lue lisää:

Niinistö aktiivimallista: Jos työtön täyttää velvoitteet, se ei heikennä hänen asemaa – vasemmiston ehdokkailta täystyrmäys

Presidenttiehdokkaat vaalitentissä Oulussa – Yle seurasi hetki hetkeltä