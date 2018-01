Yllättävä päivähoitoruuhka tulee Kokkolalle kalliiksi – töihin palaava autoton äiti haluaisi hoitopaikan läheltä, muttei välttämättä saa sitä

Sanja Antti-Roiko on palailemassa työelämään muutaman perhevapaavuoden jälkeen.

Kampaamoalan yrittäjä aloitti vuoden alusta osa-aikaisesti työssään. Huhtikuussa töiden pitäisi sujua jo kokopäiväisesti, joten silloin tarvittaisiin lapsille hoitopaikka.

Neljävuotiaalle Luukakselle ja kohta kolmevuotiaalle Venlalle on haettu jo marraskuussa päivähoitopaikkaa Kokkolan kaupungilta. Olo onkin luottavainen sen suhteen, että hyvissä ajoin tehty hakemus tuottaa tulosta.

Uutiset Kokkolassa räjähtäneestä päivähoidon tarpeen yllättävästä kasvusta pistävät äidin kuitenkin mietteliääksi.

– No kyllä se vähän mietityttää, että kuinka kauas meidät laitetaan. Minulla ei ole autoa näin alkuun käytössä, niin miten me sitten kuskataan lapset ja millä tavalla? Jos toiselle puolelle kaupunkia pitää lähteä viemään, niin kyllä se vähän niitä aamuja hankaloittaa.

Pahimmillaan miljoonakulut kaupungille

Kokkolan kaupungin päivähoitoon haki syksyn aikana liki 200 uutta lasta. Määrä yllätti kaupungin täysin, sillä edellisvuonna kasvu oli vain kymmenen ja aiemminkin enimmillään noin 50 paikkaa.

Kaupunki onkin etsinyt kuumeisesti lisää tiloja, joihin hoitopaikkoja voisi perustaa. Lapsiryhmiä on kasvatettu ja henkilökuntaa rekrytoitu lisää.

Työllisyysnäkymien paraneminen näyttää kaupungille näin nurjan puolensa, sillä päivähoitopaikkojen äkillinen perustaminen tulee Kokkolalle kalliiksi. Talousjohtaja Jari Saarisen arvio kustannuksista vaihtelee 750 000 ja kahden miljoonan euron välillä.

Venla ja Luukas pelaavat äidin kanssa uutta Ryhmä Hau -teemaista Kimbleä. Luukas jaksaa jo keskittyä, mutta pikkusisko tuntuu keksivän aina uusia sääntöjä pelin edetessä. Kalle Niskala / Yle

Lopullinen kustannus tarkentuu kevään mittaan. Rivin alle jäävä summa pienenee tai kasvaa sen mukaan, joudutaanko lapsille rakentamaan kokonaan uusia tiloja vai löytyvätkö hoitopaikat jo olemassa olevista rakennuksista. Samoin lisäväen palkkaaminen maksaa.

Jos sijoitus ei miellytä, siirtohakemus vireille

Varhaiskasvatustoimenjohtaja Kai Kytölaakso kertoo, että nykyisessä päivähoitotilanteessa perheille ei voida taata hoitopaikkaa lapselle juuri sieltä, mistä sitä on toivottu.

– Me yritämme toteuttaa perheiden toiveita, emmekä tietenkään tahallaan tee kiusaa, mutta joihinkin hoitopaikkoihin on isot jonot. Onneksi Kokkola on sen verran pieni kaupunki, etteivät välimatkat ole yhtä pitkiä kuin Turussa tai Helsingissä.

Toisaalta isoissa kaupungeissa pääsee helposti paikasta toiseen vaikkapa busseilla tai metroilla, kun taas Kokkolassa linja-autoreittejä on vähän.

Sanja Antti-Roikon vaihtoehdot päiväkotimatkalle ovat lastenvaunut tai pyöräkärryt. Siksi hoitopaikkahakemukseen on ruksattu ne läheisimmät: Hakalahden tai Tervanpolttajan päiväkodit.

Varhaiskasvatustoimenjohtaja neuvoo, että perheen kannattaa ottaa tarjottu hoitopaikka vastaan, oli se missä päin kaupunkia tahansa. Jos sijainti ei miellytä, voi laittaa siirtohakemuksen vetämään. Arvioiden mukaan alkukevään hoitoruuhka helpottaa kesäksi, kun viisivuotiaat ilmoittautuvat esiopetukseen.

Hanna-tädin hyvässä hoivassa

Sanja Antti-Roikon osa-aikaista töihin menoa on helpottanut oma sisko, Hanna Tynkkynen, joka on hoitanut Venlaa ja Luukasta oman yksivuotiaan Bella-tyttönsä ohella. Siskokset asuvat samassa rakennuksessa ja Hanna-täti on lapsille kuin toinen äiti.

– Hanna on ammattilainen! Jos johonkin voi luottaa, niin Hannaan. Se on melkein näille meidän lapsille kuin kolmas vanhempi. Kyllähän sitä töihin mennessä aluksi muutama kyynel tuli lirautettua. Kun tietää, ettei lasten hoidosta tarvitse huolehtia ollenkaan, se on helppoa itselle.

Vuoden ikäinen Bella saa seuraa Sanja Antti-Roikon kahdesta lapsesta, kun Bellan äiti Hanna Tynkkynen (kuvassa) hoitaa Luukasta ja Venlaa. Kalle Niskala / Yle

Hanna-sisko hoitaa oman yksivuotiaansa ohella Venlaa ja Luukasta parikymmentä tuntia viikossa Kelalta saadun yksityisen hoidon tuen turvin. Päivät kolmen alle kouluikäisen kanssa ovat vilkkaita, joten Hannan jaksamisen rajaksi on laskettu kolme kuukautta. Sen jälkeen hoitopaikan toivotaan löytyvän kaupungilta.

Sanja Antti-Roiko ei voi muuta kuin toivoa, että päivähoitopaikka löytyy mahdollisimman läheltä. Entä jos ei löydy ja työhönmenoa pitäisi sen takia lykätä?

– Molemmat lapset ovat huhtikuussa jo yli kolmevuotiaita. Enhän minä silloin enää kotonaolosta mitään (rahallisesti) hyödy. En halua kyllä jättää töitä sikseen, mutta en ole vielä ajatellut niin pitkälle. Ei kai siinä muu auta kuin luottaa tulevaisuuteen.

Kahvikupillinen omassa rauhassa!

Kun äiti lähtee takaisin työhön monien lasten kanssa kotona vietettyjen vuosien jälkeen, muutos on iso. Sen huomaa äiti, ja sen huomaavat lapset. Siksi Sanja Antti-Roiko aloitti vuoden alusta työssään osa-aikaisesti.

– Olen ollut periaatteessa reippaat neljä vuotta kotona, vaikka välillä kävin pienen hypyn työelämässä, kun Luukas oli alta vuoden. Lapset ovat jo tottuneet, että äiti käy omissa harrastuksissa. Nyt töihin menon jälkeen pienin kiipeää joskus yöllä sänkyyn, mutta muuten on mennyt hyvin. Kyllähän lapset tietysti kyselevät, että kuka hoitaa ja milloin äiti menee töihin.

Työhön palaaminen on tuonut elämään myös asioita, joita kotona ollessa ei edes muistanut.

– Saa istua rauhassa alas ja juoda vaikka kupin kahvia. Onhan se aika erikoista vaihtelua, mutta hyvältä se tuntuu! Oli jo aikakin mennä töihin!

Sanja, Venla ja Luukas tutustuvat Kimbleen. Hanna-äidin sylissä rimpuileva vuoden ikäinen Bella kyllästyi peliin, kun nappuloita ei saanutkaan syödä. Kalle Niskala / Yle

Päivähoidon ruuhkia hoidetaan Suomessa monella tavoin. Esimerkiksi Lahdessa pyritään välttämään päiväkoti-investointeja ohjaamalla perheitä palvelusetelien avulla yksityisen hoidon piiriin. (siirryt toiseen palveluun) Etelä-Suomen Sanomien mukaan kaupungin tavoitteena on, että kolmasosa päiväkoti-ikäisistä lapsista hoidettaisiin jatkossa yksityisellä puolella, mistä tulisi miljoonasäästöt.