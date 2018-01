Naiset pois ratista ja tummat autot maalattava vaaleiksi – Turkmenistan suitsii liikennekulttuuriaan

Turkmenistanissa maan itsevaltaisella presidentillä Kurbanguly Berdymuhamedovilla on tapana antaa absurdeja määräyksiä. Nyt niistä joutuvat kärsimään naisautoilijat – ja vääränväristen autojen omistajat.

Keski-Aasiassa sijaitsevassa Turkmenistanissa naiset eivät saa ajaa autoa, kertoo Alternativnie Novosti Turkmenistana (siirryt toiseen palveluun) -sivusto.

Naisten ajokielto on julkaisun mukaan tullut voimaan joulukuussa, kun sisäministeri Isgender Mulikov oli ANT:n mukaan esitellyt presidentille tilastoja liikenneonnettomuuksista, joista suuri osa olisi ollut naisten aikaansaamia tai naisten ajamiseen liittyviä.

ANT:n mukaan maan presidentti Kurbanguly Berdymuhamedov kehotti sisäministeriä korjaamaan asian, mikä johti poliisien kampanjaan naisten poistamiseksi liikenteestä.

Esimerkiksi joulukuussa poliisi alkoi jakaa varoituksia ratissa oleville naisille, ja tammikuussa poliisi on alkanut poistaa naisilta ajolupia ja takavarikoinut näiden ajoneuvoja.

Myös Hronika Turkmenistana (siirryt toiseen palveluun) -uutissivusto kirjoittaa asiasta. Sen tietojen mukaan muun muassa naisten läpipääsy ajokokeista vaatii lahjuksia, tai se on tehty jopa mahdottomaksi.

Independent (siirryt toiseen palveluun) on kertonut, että maassa on aiemminkin ollut erikoisia sääntöjä ajokorttikokeessa. Lehden mukaan jokaisen koetta suorittavan on istuttava ex-presidentin Saparmurat Nijazovin elämäkertakirjan päällä.

Autot maalattava pikaisesti

Tammikuun alusta alkaen Turkmenistanissa ei myöskään saa enää olla kuin valkoisia tai hopeanvärisiä autoja.

Le Monde (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että pääkaupungissa Ashgabatissa viranomaiset ovat takavarikoineet autoja parkkipaikoilta. Auton saa takaisin vain, jos omistajalla on näyttää todiste uudelleenmaalausajasta autokorjaamolla.

Autot määrättiin uuden värisiksi, sillä maan presidentti rakastaa valkoista väriä eikä hyväksy toista mielipidettä.

Hronika Turkmenistanan mukaan viranomaisilla on vaikeuksia miettiä, mikä värisävy on väärä ja mikä oikea, sillä asiasta ei ole annettu virallista linjausta.

Turkmenistan on autoritaarinen valtio, jota johtaa presidentti. Maassa ei sallita poliittista oppositiota eikä julkisia tyytymättömyydenilmauksia. Kurbanguly Berdymuhamedov on hallinnut maata jo kymmenen vuotta.

Turkmenistan ui eri suuntaan kuin moni muu maailman maa. Naisten ajokielto on purettu viimeksi Saudi-Arabiassa, jossa kuningas Salman bin Abdul-Aziz Al Saud antoi määräyksen kiellon purkamisesta viime syyskuussa.

