Työkaverin puukotus säikäytti, mutta taksiyrittäjä ei pelkää hypätä rattiin

Onneksi on hälytysnappi. Ilman sitä voisi olla yksi taksikuski vähemmän tässä maassa.

Vaikka Tampereen taksiautoilijoiden puheenjohtaja Jorma Laine ei ole itse joutunut kertaakaan tekemään hälytystä vaarallisten asiakkaiden takia, arvostaa hän takseihin asennettuja turvalaitteita.

Joulun alla asiakas puukotti taksinkuljettajaa autossa Tampereella. Aamulehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) mies pelastui hälytysnapin ansioista.

– Se oli kyllä tilanteista vaarallisin. Aina, kun ollaan terä- tai muiden aseiden kanssa tekemisissä, on kysymys ihmishengestä, Laine sanoo.

"Turha räyhääminen on jäänyt miltei pois"

Puukotus on puhuttanut alueen taksinkuljettajia, mutta töihin lähtö ei konkarikuskia hirvitä. Hänen, kuten kaikkien muiden yli 350 Tampereen aluetaksin autoista löytyy kuljettajan ulottuville piilotettu nappi, joka tekee hälytyksen sekä poliisille että kaikille muille liikenteessä oleville takseille.

– Toiset taksit voivat tulla apuun ja turvaksi lähistölle, mutta eivät itse tilanteeseen. Keskus hälyttää poliisit paikalle hädässä olevalle taksille, Laine korostaa.

Lisää turvallisuutta luovat myös Tampereella ensimmäisten joukossa jo 2000-luvun alkupuolella käyttöön otetut tallentavat kamerat. Myös ne ovat hillinneet kuljettavien menoa taksin penkeillä.

– Kun asiakas tietää, että turvakameroita ja laitteita on, niin se kyllä on vaikuttanut siihen, että turha räyhääminen takseissa on jäänyt miltei pois, Laine sanoo.

Humalaiset ovat hankalimpia asiakkaita

Vaikeimpia asiakkaita taksikuskeille ovat humalassa tai muissa päihteissä olevat ihmiset. Heitä tulee kyytiin erityisesti viikonloppuisin. Asiakkaan käyttäytyessä arvaamattomasti kuljettaja yrittää selvitä tilanteesta puhumalla, mikä onnistuukin valtaosissa tapauksia.

– Siinä vaiheessa, kun autossa alkaa olla jo enemmän liikehdintää, niin kuljettaja voi varalta painaa hälytysnappia saadakseen apua paikalle, kertoo Jorma Laine.

Usein viikonlopun jälkeen taksinkuljettajat kuulevat toisiltaan, että hälytysnappia on jouduttu jälleen kerran painamaan. Siitä huolimatta, että määrä tuntuisi suurelta, ovat hälytykset Laineen mukaan vuosi vuodelta vähenemään päin.

Taksien liikennemäärät Tampereen kaupunkiseudun lähes viidelläsadalla taksilla ovat verrattain suuria. Ajettuihin määriin nähden kärttyisiksi tai jopa vaarallisiksi äityvät asiakkaat ovat kuitenkin marginaalisen pieni ryhmä. Heitä on Jorma Laineen mukaan yleensä yhdestä kahteen viikonloppua kohti.