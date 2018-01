Ääriuskonnolliset vanhemmat estäisivät koulun seksuaalikasvatuksen lapsiltaan – opettaja ei saisi mainita homoudestakaan

Voimakas uskonnollisuus aiheuttaa toisinaan kitkaa yläkoulun ja kodin välillä. Vanhemmat haluavat kieltää seksuaalikasvatuksen jälkikasvultaan. Ilmiö on tuttu liikunnan ja terveystiedon opettajille Lahdessa.

– Kunnioitan ihmisten vakaumusta, mutta totta kai opettajana toivon, että nuorilla olisi oikeus yleissivistävään tietoon. Faktatieto auttaa ymmärtämään muita, sanoo Eeva Kanerva-Loehr Mukkulan yläkoulusta.

Samoilla linjoilla on Nastolan yläkoulun opettaja Juha Himanen. Hän korostaa, että seksuaalikasvatus koulussa ei ole enää yhdyntä- tai tautikeskeistä pelottelua, vaan nuoren kokonaisvaltaista aikuiseksi kehittymisen tukemista. Tämä tarkoittaa muun muassa tietoutta itsemääräämisoikeudesta omaan kehoon.

Liikunnan ja terveystiedon opettajat Eeva Kanerva-Loehr ja Juha Himanen antavat seksuaalikasvatusta yläkoululaisille. Janne Ahjopalo / Yle

– En ole varma, ymmärtävätkö kaikki huoltajat aina tätä. Perheen uskonnollinen vakaumus voi olla niin vahva, että neuvotteluvara nuoren osallistumisesta seksuaalikasvatuksen opetukseen jää todella vähiin. Näissä tilanteissa olen myös miettinyt, että onko opettajan tehtävä keskittyä enemmänkin opettamiseen kuin pitkälliseen vanhempien kanssa neuvotteluun.

Jos oppilaalla on luvaton poissaolo, siitä aina keskustellaan kodin kanssa. Sanna Haanpää

Sekä Mukkulan että Nastolan kouluissa on päädytty siihen, että seksuaaliasioiden käsittely on voitu jättää joidenkin nuorten osalta väliin. Heille on järjestetty korvaavana opetuksena muita terveyskasvatuksen asioita.

Valtakunnallisen vuonna 2017 toteutetun kouluterveyskyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan peruskoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista 18,8 prosenttia on jo ollut sukupuoliyhteydessä vähintään kerran.

Marginaalinen, mutta tuttu ilmiö

Uskonnollisten vanhempien yhteydenotot ovat tuttuja myös Helsingin kaupungin kouluviranomaisille.

– Yhteyttä ottavat kaikkiin uskontokuntiin kuuluvat, mutta kyllä enimmäkseen liikkeellä ollaan ihan luterilaisista lähtökohdista. Vanhemmat saattavat vaatia, että tunneilla ei saisi mainita homoseksuaalisuus-sanaa lainkaan, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialan oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen.

Vanhempien vastustus on kuitenkin Nevalaisen mukaan marginaalista. Helsingissä yhteydenottoja kouluvirastoon tulee muutamia vuodessa.

Vesa Nevalainen sanoo, että nuorten suunnalta on päinvastoin tullut vaatimusta seksuaalikasvatuksen ajantasaistamisesta nykyaikaan.

– Nuorisovaltuustoa vastaavalta nuorten vaikuttamisjärjestelmältä Ruutilta (siirryt toiseen palveluun)on meillä Helsingissä tullut palautetta, että perusopetuksessa suotta varotaan esimerkiksi homoseksuaalisuuden esiintuomista avoimesti.

Seksuaalivalistuspaketin sisältöä. Yle

Opettajan ei tarvitse tiedottaa ennakkoon – paitsi vierailijoista

Opetushallituksessa tunnistetaan tiettyjen perheiden kritiikki peruskoulun seksuaalikasvatusta kohtaan. Silloin koulun keinovalikoimassa ovat keskustelut kodin kanssa.

Opetushallituksen lakimies Sanna Haanpään mukaan opettajalla on velvollisuus antaa opetussuunnitelman mukaista opetusta, johon seksuaalikasvatuskin kuuluu. Tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä, jolloin opetussuunnitelman mukainen opetuksen sisältö ei voi lähtökohtaisesti olla lasta vahingoittavaa.

Opettajilla on pedagoginen vapaus toteuttaa opetustaan.

– Seksuaalikasvatukseen, kuten muuhunkin opetukseen, on oppilailla velvollisuus osallistua. Jos opetus mietityttää huoltajia, he voivat ottaa yhteyttä opettajaan ja kouluun. Silloin koulu voi oikaista mahdollisia väärinkäsityksiä. Jos oppilaalla on luvaton poissaolo, siitä ollaan yhteydessä koteihin, sanoo Haanpää.

Nykyisessä ilmiöpainotteisessa opetuksessa seksuaalisuuteen liittyviä asioita saattaa tulla monessakin oppiaineessa vastaan, kuten terveystiedossa, psykologiassa ja biologiassa – ja aina silloin kun asia nousee esiin nuorten itsensä nostamana.

– Opettajalla ei ole ennakkoilmoitusvelvollisuutta kotiin siitä, että mitä asioita esimerkiksi seuraavalla tunnilla tarkasti ottaen käsitellään. Toki sisällöt on yleisesti kerrottu opetussuunnitelmassa. Jos kouluun tulee yhdistyksen edustaja kertomaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, siitä tulee informoida kotia etukäteen, jatkaa lakimies Sanna Haanpää.