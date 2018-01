Savonlinnan Oopperajuhlat saa uuden pomon – Ville Matvejeff festivaalin taiteelliseksi johtajaksi

Ville Matvejeff (s. 1986) on valittu Savonlinnan Oopperajuhlien uudeksi taiteelliseksi johtajaksi. Ensimmäinen Matvejeffin suunnittelema ohjelmisto nähdään Olavinlinnassa kesällä 2020. Oopperajuhlien hallitus teki asiasta lopullisen päätöksen keskiviikkona.

– Hän on näkemyksellinen ja monipuolinen muusikko, jolla on jo hyvin vahvoja näyttöjä sekä taiteellisesti että taideyhteisön johtamisesta. Hänellä on hyvät kansainväliset verkostot, erinomainen strateginen ote ja innostavaa karismaa, perustelee hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén.

Matvejeff jatkaa Jyväskylä Sinfonian ylikapellimestarina rinnakkain uuden tehtävän kanssa. Matvejeffin kausi Turun musiikkijuhlien taiteellisena johtajana sen sijaan päättyy tänä vuonna. Matvejeffin pesti Kroatian Kansallisoopperan musiikillisena neuvonantajana ja päävierailijana päättyy, kun kausi Savonlinnassa alkaa.

Tukholman kuninkaallisen oopperan korrepetiittori-apulaiskapellimestarina ja Malmön oopperan kapellimestarina uransa aloittanut Matvejeff johti viime Oopperajuhlilla Aulis Sallisen kantaesitysteoksen Linna vedessä. Elokuussa 2017 Matvejeff johti Parsifalin konserttiesitykset Turun musiikkijuhlilla.

Matvejeff on toiminut myös perustamansa, oopperan ilmaisumuotoa päivittäneen, New Generation Opera -ryhmän taiteellisena johtajana. Savonlinnaan Matvejeff lupaa niin tuttuja kuin uusia oopperaelämyksiä.

– Pidän tärkeimpänä tehtävänäni korkeimman kansainvälisen tason oopperaelämysten toteuttamista niin tutuissa kuin uudemmissakin formaateissa sekä Oopperajuhlien taianomaisen tunnelman vaalimista ja välittämistä myös uusille yleisöille. Tarinankerronta on aina kiehtonut minua oopperassa, ja sen vaalimiseen keskitän energiani Oopperajuhlilla, Matvejeff sanoo.

Oopperajuhlien nykyisen taiteellisen johtajan Jorma Silvastin kausi päättyy 2019. Hän siis suunnittelee vielä kaksi festivaalikokonaisuutta, kesät 2018 ja –19.

Matvejeffin tuleva kausi on neljän vuoden mittainen sisältäen kahden vuoden optiomahdollisuuden.