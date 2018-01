Valtiosihteeri lyttää kritiikin aktiivimallista: "Käsitykset kohtuullisuudesta ovat ehkä muuttuneet"

Aktiivimallia on parjattu eriarvoisuutta lisääväksi. Valtiosihteeri Martti Hetemäen mukaan kritiikissä ei ehkä ole kyse yhdenvertaisuudesta, vaan kohtuullisuudesta.

Vuoden alussa voimaan astunut työttömyysturvan aktiivimalli on saanut moitteita puutteellisesta valmistelusta sekä kansalaiset varpailleen.

Presidenttiehdokkaista Tuula Haatainen (sd.) ja Merja Kyllönen (vas.) tyrmäsivät aktiivimallin Oulussa tänään pidetyssä vaalitentissä, kun taas Sauli Niinistö ei usko mallin heikentävän työttömän asemaa.

Valtiosihteeri Martti Hetemäki puolustelee aktiivimallia sen saamalta kritiikiltä Valtiovarainministeriön sivuilla julkaistussa kolumnissa (siirryt toiseen palveluun). Ministeriön kansliapäällikkönä toimiva Hetemäki on ollut vetovastuussa aktiivimallia valmistelleessa työryhmässä.

Hetemäen mukaan aktiivimallin tavoite on estää työttömyyden pitkittymistä ja lisätä työllisyyttä, ja malli kannustaa pysymään kiinni työelämässä ja hakeutumaan palveluihin.

Kritiikkiä on esitetty hänen mukaansa siitä, ettei mallissa voi osoittaa aktiivisuutta osallistumalla kolmannen sektorin vapaaehtoistyöhön.

– Tutkimustulosten perusteella vain muutama prosentti kolmannen sektorin toimintaan osallistuvista työttömistä pääsee töihin avoimille työmarkkinoille, Hetemäki kirjoittaa blogissa.

Hetemäki kirjoittaa, että esimerkiksi Tanskassa aktiivisuusehdon täyttäminen vaatii Suomeen verrattuna kuusinkertaisen määrän työtunteja yhtä kuukautta kohti.

Kovin kritiikki yhdenvertaisuudesta – tai sen saavuttamattomuudesta

Julkisuudessa aktiivimallia on kritisoitu eniten siitä, että erityisesti pienillä paikkakunnilla työtön voi olla kaupunkilaista helpommin pinteessä. Aktiivisuutta on vaikea osoittaa, jos työpaikkoja ja palveluja on niukasti.

Hetemäki tunnustaa, ettei yhdenvertaisuutta voi täysin saavuttaa. Tämä ei ole hänen mukaansa kuitenkaan uusi asia.

– Aktiivimalli ottaa luonnollisesti huomioon tilanteet, joissa henkilö ei voi esimerkiksi sairauden takia osallistua palveluihin. Voi kuitenkin syntyä tilanteita, ettei henkilö halustaan huolimatta pääse osallistumaan mihinkään palveluun edes 5 päivän ajaksi 3 kuukauden aikana, kirjoittaa Hetemäki.

Kritiikissä ei Hetemäen mukaan ole välttämättä kyse yhdenvertaisuudesta, vaan kohtuullisuudesta. Vuosi sitten monet puhuivat vielä työttömien kolmen kuukauden "pakkohaastatteluista".

– Käsitykset kohtuullisuudesta ovat ehkä muuttuneet. Aikoinaan työttömyysturvassa oli aktiivimallia neljä kertaa suurempi ja pysyvä etuuden porrastus, Hetemäki muistuttaa kirjoituksessaan.

Lue myös:

Työttömän elämä kiristyy: Kahden kuukauden karenssi, jos ei hae vähintään yhtä työpaikkaa viikossa

Niinistö aktiivimallista: Jos työtön täyttää velvoitteet, se ei heikennä hänen asemaansa – vasemmiston ehdokkailta täystyrmäys

TE-toimiston pomolta sapiskaa aktiivimallille: Erilaiset työttömät ja alueelliset erot olisi pitänyt huomioida uudistuksessa