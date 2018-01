Maailman merkittävimmän miesten muotitapahtuman teemamaana on tänä vuonna Suomi – Pitti Uomo pyörähti käyntiin

Firenzen Pitti Uomossa on esillä kahdeksan kotimaista muotibrändiä.

Kymmeniätuhansia vieraita ja yli tuhat muotibrändiä Firenzeen keräävä Pitti Uomo esittelee miesten muodin kuumimmat trendit. Tapahtumassa on alan kansainvälisiä vaikuttajia sisäänostajista muotibloggaajiin.

Muotisuunnittelija Teemu Muurimäki ja hänen Formal Friday -miestenvaatemerkkinsä ovat Pitti Uomossa nyt ensimmäistä kertaa. Viime vuonna tapahtuman teemamaana oli Australia, johon verrattuna Suomi on Muurimäen mukaan koettu freesimmäksi ja kiinnostavammaksi muotimaaksi.

Pitti Uomon Suomen osastoa, Teemu Muurimäki Claudio Bonoldi / Pitti Uomo

– Tämä kaikki on todellakin vastannut odotuksia – tai oikeastaan ylittänyt ne. Täällä on vaikuttavaa meininkiä, näyttäviä vaatteita ja näyttäviä miehiä. Teemamaana Suomi on saanut paljon medianäkyvyyttä, ja olen ollut tähän mennessä hyvin tyytyväinen, Firenzestä puhelimitse tavoitettu Muurimäki hehkuttaa.

Pitti Uomon tavaramerkiksi ovat muodostuneet niin sanotut Pitti Peacokit eli riikinkukot, joilta onnistuu niin poseeraaminen kuin överi pukeutuminenkin.

– Tässä sisäpihalla oli aivan huikea valokuvaajameri kuvaamassa näitä Pitti Peacockeja, mutta toki täällä on myös käyttömuotia ja ihan tavallisia ihmisiä, Muurimäki kuvailee.

Pitti Uomon Suomen osastoa Claudio Bonoldi / Pitti Uomo

Katseet kääntyvät kohti Suomea

Kotimaiselle muodille Pitti Uomo on tärkeä ikkuna maailmalle.

– Keskustelin eilen erään ruotsalaisen pitkän linjan muotiammattilaisen kanssa. Hän totesi, että suomessa on fantastista osaamista ja kapasiteettia, mutta suomalaiseen luonteeseen kuuluu itseluottamuksen puute. Kun nyt olemme täällä kaikkein tunnetuimpien muotibrändien keskellä, niin varmasti myös itseluottamus omaan osaamistamme kohtaan kasvaa, Muurimäki sanoo.

Pitti Uomon Suomen osastoa, Rolf Ekroth Claudio Bonoldi / Pitti Uomo

Suomalainen miesten muoti on viime vuosina herättänyt runsaasti huomiota maailmalla. Syynä tähän on ollut ainakin kotimainen koulutus.

– Nostan yhdeksi suureksi tekijäksi Aalto-yliopiston nykytason ja sen, kuinka nuoria suomalaisia suunnittelijoita on nostettu esille ja miten he ovat pärjänneet kansainvälisissä kilpailuissa. Se on pakottanut muotimaailman suuntaamaan katsettaan Suomen suuntaan, Teemu Muurimäki summaa.