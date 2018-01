Nato-jäsenyyttä kannattava Torvalds: Meillä on velvollisuus puolustaa "Hylkysyrjää" – katso Ylen vaalitentissä pidetty puhe

RKP:n presidenttiehdokas Nils Torvalds korosti keskiviikkona Ylen vaalitentissä "uuden alun" tarvetta turvallisuuspolitiikassa. Hänen mukaansa turvallisuutta uhkaavat yhteiskuntien kahtiajaosta juontuvat ongelmat.

– Kun Venäjä menee vakavalla tavalla halki, meillä syntyy turvallisuuspoliittisia haasteita, Torvalds muotoili seitsenminuuttisessa puheessaan, jollaisen jokainen ehdokas pitää tentin alussa.

Torvalds on presidenttiehdokkaista ainoa, joka on kertonut kannattavansa Suomen liittymistä Natoon. RKP:n tavoite on jäsenyys vuoteen 2025 mennessä.

Torvalds on aiemmin sanonut, ettei Natoon liittymisestä pidä järjestää kansanäänestystä. Puhetta seuranneessa haastattelussa hän ei ollut asian suhteen ehdoton, mutta piti kiinni kannastaan.

– Ajatteluni lähtee siitä, että seuraava hallitus ottaa tämän hallitusohjelmaan.

Torvaldsin mukaan "sivuun jättämisen" ongelma on yhteinen Euroopalle, Venäjälle ja Yhdysvalloille.

– En usko, että Vladimir Putin pystyy ongelmaa ratkaisemaan. Tapa, jolla Donald Trump twiittaa, ei myöskään viittaa siihen, että hänellä olisi edellytyksiä ratkaista ongelmia.

Torvalds käytti useaan otteeseen puheessaan Hylkysyrjä-nimistä paikkaa kuvaamaan niitä, jotka jäävät kahtiajaon myötä syrjään.

– Meillä on velvollisuus puolustaa Hylkysyrjää. Voimme tehdä sen Suomessa, mutta se edellyttää, että kansalaisyhteiskunta ottaa haasteen vastaan.

Huomenna torstaina vaalitentissä on keskustan ehdokas Matti Vanhanen.

Presidentinvaalin ennakkoäänestys alkaa 17. tammikuuta. Varsinainen vaalipäivä on 28. tammikuuta.

Lue myös:

Henkilökuvassa Nils Torvalds: Ankkalammikon armahtama toisinajattelija on itsetietoinen intellektuelli

Missä Niinistö tietää olevansa huono? Kuka on vaikuttanut eniten Huhtasaaren ajatteluun? Presidenttiehdokkaat avaavat elämänsä

Ylen vaalikone (siirryt toiseen palveluun)

Aiemmat vaalitenttipuheet:

Huhtasaari korosti sananvapautta – katso perussuomalaisten presidenttiehdokkaan koko puhe Ylen vaalitentissä

Väyrynen hyökkäsi jälleen presidentti Niinistöä vastaan – katso ehdokkaan puhe kokonaan