HS: Tullin pääjohtaja sai syytteen virkarikoksesta – aikoo jatkaa tehtävässään normaalisti

Tullin pääjohtaja Antti Hartikaista vastaan on nostettu Helsingin käräjäoikeudessa syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta, kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Syyttäjän mukaan epäilty rikos liittyy Hartikaisen esteellisyyteen.

Hartikainen ei poistunut marraskuussa 2015 kokouksesta, jossa käsiteltiin epäsuorasti hänen puolisonsa määräaikaista virkasuhdetta.

Apulaisoikeusasiamies on aiemmin katsonut, että Hartikainen menetteli hallintolain vastaisesti, kun ei poistunut kokouksesta. Hallintolain mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos on esteellinen.

Kyseisessä Tullin johtoryhmän kokouksessa käsiteltiin määrärahan kohdentamista viinarallivalvontaan ja tehtävien täyttämistä vuodelle 2016. Hartikaisen puoliso oli vuonna 2015 asiaan liittyvässä määräaikaisessa virkasuhteessa.

Hartikainen jääväsi itsensä kokouksessa, mutta ei poistunut asian käsittelyn ajaksi. Käsittely kesti kymmenisen minuuttia. Apulaisoikeusasiamies otti tapauksen selvitettäväkseen sen jälkeen, kun eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan oli saapunut sitä koskeva nimetön kirje.

Syyttäjä arvioi asian tulevan käsittelyyn aikaisintaan loppukeväällä.

Hartikainen aikoo jatkaa pääjohtajan tehtävässä normaalisti

Hartikainen myöntää, että hänen poistumisensa marraskuun 2015 johtoryhmän kokouksesta ei mennyt "kaikkien taiteen sääntöjen mukaan".

– Olen toiminut niin hyvin kuin se siinä tilanteessa oli minun näkemykseni mukaan mahdollista, Hartikainen sanoi STT:lle.

Hartikainen kiistää, että johtoryhmän kokouksessa olisi edes epäsuorasti käsitelty henkilöstövalintoja.

– Ne valinnat on tehty ihan erikseen ja eri henkilöiden toimesta. Niitä tehtäviä on voinut hakea, ja Helsingin tullin päällikkö on valinnut, ketä on valinnut, Hartikainen sanoo.

Hartikainen aikoo jatkaa Tullin pääjohtajan tehtävässä normaalisti.

Ei ollut yhteydessä ministeriöön

Valtiovarainministeriön viestintäjohtaja Liinu Lehto kertoi STT:lle, että tieto virkarikossyytteestä ei tullut Hartikaiselta itseltään, vaan muuta kautta. Lehto ei halua täsmentää, mistä tieto ministeriöön tuli.

Helsingin Sanomien mukaan syyttäjä oli lähettänyt tiedon syytteestä Hartikaiselle joulun alla.

Hartikainen myöntää STT:lle, ettei erikseen ollut yhteydessä valtiovarainministeriöön saamastaan syytteestä, koska uskoi ministeriön saavan tiedon muuta kautta.

– Aikaisemmin nämä tiedot ovat menneet suoraan poliisilta ja syyttäjältä valtiovarainministeriöön. Minun ei ole tarvinnut ilmoitella kenellekään, vaan he ovat koordinoineet asiat keskenään.

Viestintäjohtaja Lehdon mukaan valtiovarainministeriö sai tietää virkarikossyytteestä keskiviikkona.

– Siinä on tietojemme mukaan nimikkeenä virkavelvollisuuden rikkominen, Lehto sanoi. Lehto kommentoi tapausta keskiviikkoiltana kansliapäällikkö Martti Hetemäen puolesta.

Kohua toisensa perään

Hartikaisen ura Tullin johdossa on saanut kirjavia käänteitä jo vuosien ajan.

Vuoden 2014 syksyllä valtiovarainministeriö selvitti Tullilta pääjohtajan vaimon palkkaamista Tullin palvelukseen. Palkkaus tapahtui vain kuukausia sen jälkeen, kun Hartikainen nimitettiin Tullin pääjohtajaksi toukokuussa 2012. Hartikainen kiisti vaikuttaneensa vaimonsa palkkaamiseen.

Selvitysten perusteella Hartikainen ei ollut puuttunut puolisonsa palkkaamiseen. Tullin mukaan hänen toimintansa asiaan liittyen ei ollut kuitenkaan hyvän hallinnon mukaista.

Helmikuussa 2015 Tullilta napsahti Hartikaiselle vakava huomautus, kun Hartikainen oli arvostellut julkisesti alaisensa toimia.

Vuonna 2016 Hartikaista epäiltiin virkavelvollisuuden rikkomisesta ja viestintäsalaisuuden loukkaamisesta, mutta syytteet jätettiin nostamatta. Hieman myöhemmin valtionvarainministeriössä valmisteltiin pääjohtajan siirtoa kansainvälisiin tehtäviin.

Samana vuonna valtionvarainministeriö sai ilmoituksen, että Hartikainen olisi kiusannut alaistaan. Ministeriö antoi Hartikaiselle suullisen huomautuksen asian tiimoilta viime vuonna.

Juttua päivitetty kauttaaltaan mm. Hartikaisen ja Lehdon STT:lle antamilla kommenteilla 10.1.2018 klo 22.07