Jäätävä sumu heikentää näkyvyyttä Helsinki–Vantaalla – lennot jopa tunteja myöhässä

Etelä- ja Länsi-Suomen ylle asettunut jäätävä sumu vaikeuttaa lentoliikennettä. Finnair ilmoitti lentojensa myöhästymisistä Helsinki–Vantaan lentoasemalla kello seitsemän jälkeen keskikiviikkoiltana.

Jäätävä sumu @HelsinkiAirport 'illa vaikuttaa illan liikenteeseemme. Myöhästymisiä on odotettavissa. Pahoittelemme viiveitä asiakkaillemme. — Finnair (@FinnairSuomi) 10. tammikuuta 2018

– Lentoasemalla on tällä hetkellä saapumis- ja lähtemisrajoituksia huonon näkyvyyden takia. Lennoissa voi olla kahdenkin tunnin myöhästymisiä, kertoo Manti Väätäinen-Pereira Finnairin viestinnästä.

Rajoitukset koskevat Helsinki–Vantaan kaikkia saapuvia ja lähteviä lentoja, joten ne vaikuttavat myös muiden lentoyhtiöiden yhteyksiin.

Tuoreimmissa säähavainnossa näkyvyys lentoasemalla on sumun takia vain 600 metrin luokkaa.

– Kun lämpötilat ovat pakkasen puolella, sumu on jäätävää. Se tarttuu helposti kaikkiin pintoihin ja varsinkin lentokoneiden rakenteisiin ja siipiin eli siellä joudutaan käyttämään paljon jäänestoaineita tässä tilanteessa, kertoo Ylen meteorologi Matti Huutonen.

Jäätävä sumu laajalla alueella on harvinainen

Huutosen mukaan sumua on nyt hyvin laajalti Etelä- ja Länsi-Suomessa. Tilanteen pitäisi kuitenkin helpottaa torstaisaamuksi.

– Se, että sumu tulee talvisessa korkeapainetilanteessa ja näin laajalla alueella eri puolilla Suomea, on melko harvinaista.

Sumupilvet voivat myös sataa alas tihkuna, mikä saattaa aiheuttaa liukkautta tieliikenteeseen.

– Säähavaintoasemilta on tullut vähän jopa tihkusateen merkkejä. Voi olla siis pieni riski jäätäviin sateisiin. Se on kuitenkin hyvin paikallinen ilmiö eli on aika vaikeasti ennakoitavissa, missä se toteutuu, Huutonen toteaa.