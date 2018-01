Herätys: Presidenttitentissä Matti Vanhanen, liikunta jakaa suomalaiset himoliikkujiin ja sohvaperunoihin, sumua ja pikkupakkasta

Presidenttitentissä tänään Matti Vanhanen

Presidenttiehdokkaista tänään esillä on keskustan Matti Vanhanen. Hän on yhteistyötä arvostava poliitikko, jonka sisin on kumppaneille arvoitus.

Henkilökuva-artikkelissa kerromme, miten “ei kenenkään mies” nousi valtakunnan huipulle.

Liikunta jakaa suomalaiset kahteen leiriin

Liikunnan harrastaminen näyttää jakavan suomalaiset. THL:n tuoreiden tilastojen mukaan himoliikkujien määrä kasvaa, mutta samaan aikaan suomalaisista yhä useampi ei liiku lainkaan. Samaan aikaan myös nuoriso lihoo ja laiskistuu.

Trump vältteli vastausta Venäjä-tutkintaan suostumisesta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei todennäköisesti suostu hänen vaalikampanjansa ja Venäjän kytköksiä tutkivan Robert Muellerin haastatteluun. Hän kommentoi Norjan pääministerin Erna Solbergin kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että "katsotaan, mitä tapahtuu". Presidentti toisti aiemman väitteensä, ettei hänen vaalikampanjansa ja Venäjän välillä ole yhteyksiä.

Lauri Markkanen heitti piste-ennätyksensä

Chicago Bullsin Lauri Markkanen oli jälleen kovassa vireessä koripalloliiga NBA:ssa. Markkanen juhli piste-ennätystään New Yorkia vastaan pelatussa taistossa, kun hän upotti 33 pistettä ja kahmi 10 levypalloa. Jännityskamppailu ratkesi vasta toisella jatkoajalla Chicagon 122-119-voitolla New Yorkista

Luvassa pikkupakkasta ja sumua

Sää on tänään poutaista, mutta pilvistä. Sumua on monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa ja paikoin voi hitustella lunta, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Pakkasta on suuressa osassa maata 0–10 astetta, Lapissa on paikoin kylmempää. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.