"Hei ystävät ja perhe! Joudun pyytämään, ettette muista tulevaa valmistumistani lahjoilla postitse" – Posti muuttaa maksulliseksi kuitattavien lähetysten kotiinkuljetuksen haja-asutusalueilla

SEVETTIJÄRVI Uuden vuoden jälkeen näätämöläinen Sara Kangas joutui lähestymään Facebook-kavereitaan ja pyytämään, ettei hänelle lähetettäisi paketteja postitse tulevana valmistujaispäivänä.

“Hei ystävät ja perhe. Joudun pyytämään ettette muista tulevaa valmistumistani lahjoilla postitse. Posti on tehny meille käytännössä mahottomaksi pakettien vastaanottamisen. Jeps... miettikääpä niitä lapsiperheitä joiden vanhemmat joutuu pyytämään sukulaisia etteivät enää muista lasten synttäreitä ja joulua lahjoin. Kiitos posti.” Sara Kangas, Näätämö

Sevettijärven ja Näätämön alueen asukkaat ovat joutuneet jälleen reagoimaan, kun posti ilmoitti vuoden vaihteessa uudesta kuitattavia lähetyksiä koskevasta muutoksesta.

Helmikuun alusta alkaen Posti muuttaa maksulliseksi kuitattavien lähetysten kotiinkuljetuksen myös haja-asutusalueilla. Aiemmin posti on kuljettanut ilmaiseksi yli 5 km asiointimatkan takana asuvien paketit.

Pelkästään Sevettijärven asukkaille lähimpään postiin tulee noin 300 kilometrin mittainen edestakainen ajomatka.

– Se oli kuin isku vasten kasvoja. Kun viimein ajatteli, että täällä postiasiat olisi tasoittuneet, niin sitten piti taas kaivaa jostain apinanraivoa ja taisteluintoa. Meidän on pakko pitää puoliamme. Tämä on kuitenkin tosi iso juttu meille, puolustaa Sara Kangas.

Sara Wesslin / Yle

Uusi taisto haja-asutusalueen postipalveluiden puolesta

Sevettijärven postiasioista tuli jo pari vuotta sitten valtakunnallinen uutinen, kun Viestintävirasto ilmoitti, että sevettijärveläisten yli 112 kilometrin postimatka on kohtuullinen. Sevettijärven postitilanteen parantamiseksi kampanjointiin näyttävästi myös sosiaalisessa mediassa.

Nyt jälleen Sevettijärven ja Näätämön asukkaat ovat joutuneet taistelemaan kuitattavien lähetysten perille saapumisen puolesta.

– Minun pitäisi ottaa töistä vapaapäivä lähteäkseni käymään Inarissa postissa. Tai vaihtoehtoisesti maksaa sellaisesta, mistä muualla Suomessa ei ole pakko maksaa, koska muualla saadaan kohtuumatkan päähän ne paketit, kertoo Kangas.

Näätämössä asuva Anna-Leena Kosunen esitti asukkaiden kehittämisvaatimukset Sevettijärven keskustelutilaisuudessa. – Olisi hyvä jos säilyisi nykyisellään nämä postipalvelut, painotti Kosunen. Sara Wesslin / Yle

Jopa kolminkertainen maksu vastaanotettavasta paketista

Sevetin baarissa loppui tiistai-iltana istumapaikat, kun kyläläiset kerääntyivät keskustelemaan postin viimeisimmästä muutoksesta.

Haja-asutusalueella asuvat ovat saaneet kuitattavat lähetyksensä ilmaiseksi kotiinkuljetettuina ja tähän myös Sevettijärven asukkaat ovat olleet tyytyväisiä.

Helmikuun alusta lähtien Postin saapumisilmoituksen saadessaan sevettijärveläinen joutuu ensimmäiseksi soittamaan maksulliseen palvelunumeroon tilatakseen kotiinsa saamansa paketin. Tästä kotiinkuljetuksesta haja-asutusalueella asuva vastaanottaja maksaa myös noin 11 euron kotiinkuljetuksen, riippuen paketin koosta.

Postin tekemä uudistus näkyy erityisesti haja-asutusalueella asuvien kukkarossa, kertoo Näätämössä asuva Anna-Leena Kosunen.

– Me vaadimme, että postin haja-asutusalueen kotiinkuljetus tulee pysyä ilmaisena. Ensi kuun alusta alkaen meidän tulisi maksaa yhteensä 12,84 euroa saapuvasta paketista. Se voi olla jopa kaksinkertainen lähetyskustannuksiin nähden. Ja sitä voi miettiä, miten esimerkiksi lapsiperheillä on varaa maksaa jokaisesta paketista, kertoo Kosunen.

Sevettijärven keskustelutilaisuus streamattiin Facebookin välityksellä. Kuvassa kyläaktiivit Anna-Leena Kosunen ja Sergei Kp. Fofonoff sekä kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff. Sara Wesslin / Yle

Hajaseudun yrittäjille asiamiespostin ylläpito vie vähäisiä resursseja

Sevettijärvi-Näätämö alueella on vuosien mittaan keskusteltu mahdollisesta asiamiespostista, mutta paikallisilla yrittäjillä eivät tarjottuun postipalveluun ole riittäneet resurssit sen enempää tilojen kuin henkilökunnankaan suhteen.

Anna-Leena Kosunen kertoo, että yrittäjälle maksettu korvaus asiamiespostin pitämisestä on todella pieni.

– Se olisi tärkeää, että he saisivat kunnollisen palkkion siitä. Tilavaatimustenkin pitäisi olla myös hieman lievemmät. Postin tulisi joustaa hieman myös yrittäjien aukioloaikavaatimuksista, täsmentää Kosunen.

Sevettijärven ja Näätämön asukkaat ovat tottuneet joustamaan. Vaikka nykyiseen palvelumuotoon ollaan tyytyväisiä, on pakettien saapuminen myös koetellut. Tavallista pakettia on saattanut joutua odottelemaan.

– Koskaan ei tiedä, koska se paketti tulee perille. Nyt voin hyvin seurata paketin kulkua netistä. Kerran näkyi viimeisin kirjaus Oulussa ja sen jälkeen arvattiin, että onko se paketti tänään, huomenna vai ylihuomenna tulossa? Nykyisin kirjaukset näkyvät jo Inarista lähtiessä, että ei tarvitse olla joka ilta tienlaidassa pakettia odottamassa, kertoo Kosunen kokemuksistaan.

Saamenmaan postipalvelut. Yle Grafiikka

Näätämöläisillä Suomen pisin matka lähimpään postiin – sama ongelma koskettaa koko Pohjois-Suomea

Lapin kansanedustajat Eeva-Maria Maijala (kesk.) ja Mikko Kärnä (kesk.) olivat myös tuomassa terveisensä Sevettijärven keskustelutilaisuuteen.

Postin hallintoneuvoksen jäsenenä toimiva Maijala kertoo, että postia ei voi velvoittaa valtion puolesta tiettyihin toimintoihin. On olemassa 11 kilpailevaa yritystä, joita ei koske yleispalveluvelvoite. Hänen mukaansa Sevetti-Näätämön posti tilanne on ennen kaikkea sopimusasioita, joiden kehittämisestä voidaan keskustella.

– Kysymys on postin omasta käytännön toiminnasta eikä niinkään postilaista, että miten postin käytännön toimintaa aletaan muokkaamaan. Postin hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa ja ohjata postin toimintaa ja nämä asiat mitä Sevettijärvellä ollaan käyty läpi tulevat sitten minun osaltani terveisinä hallintoneuvostoon, kertoo Maijala.

Keskustan kansanedustaja Eeva-Maria Maijala kuunteli tarkkaan, millaista sanottavaa sevettijärveläisillä Postille. Maijala toimii Postin hallintoneuvoston jäsenenä. Sara Wesslin / Yle

Maijalan mukaan postin rooli on muuttunut kokonaan kymmenessä vuodessa. Paketteja kulkee tänä päivänä paljon enemmän, kuin tavallista kirjepostia. Sen takia Sevettijärvellä käyty keskustelu on tärkeä, sillä postin toimintaa tulee kehittää jo pakettien toimituksen osalta, kertoo Maijala.

– Kun perusteluna on se, että tämä päätös on tasapuolista kaikkia kohtaan, niin mennään jo perustuslakipuolelle siinä, ettei tämä ole tasavertaista ollenkaan. Tässä mennään jo yli sadan kilometrin päähän lähimmästä asiamiespostipaikasta. Selvästi täällä (Sevettijärvellä) on tilanne aivan erilainen kuin mitä postin päässä on asiasta ajateltu, sanoo Maijala.

Keskustan kansanedustajan Mikko Kärnän mukaan tähän saakka haja-seudulle ilmaisena toimitetut paketit eivät ole aiheuttaneet Postille lisäkustannuksia. Yle

Mikko Kärnä yhtyy sevettiläisten huoleen. Kärnän mukaan vuositasolla Postin ilmainen kotiinkuljetus haja-asutusseudulle käsittää noin 6 000 pakettia koko Suomessa.

– Se ei ole Postille itselleen kustannuskysymys. Pidän itse täysin järjettömänä, että tällaisesta palvelusta on päätetty luopua. Tämä koskettaa aika laajasti koko Pohjois-Suomessa, niin Kainuussa kuin Lapissa, jonne aikaisemmin on nämä paketit saatu kotiin ilmaiseksi. Tämä korostuu Näätämön alueella, jossa taitaa olla pisin asiointimatka lähimpään postiin, kertoo Kärnä.

Anna-Leena Kosuselle jäi Sevettijärven tilaisuudesta sellainen tunne, että viimein paikallisia on kuultu.

– Vaikuttaa siltä, että meitä on kuultu ja terveisemme menevät perille. Toivottavasti he ottavat postissa huomioon nämä meidän huolet ja mielipiteet tästä muutoksesta.

Posti ei pysty alihinnoitteluun – Sevettijärven alueella haetaan edelleen yrittäjää hoitamaan asiamiespostia

Myös Postin viestintäjohtaja Timo Anttila kertoo seuranneensa Sevettijärvellä käytyä keskustelua tarkasti.

Anttilan mukaan postin toiminta on muuttunut paljon 10 viime vuoden aikana.

– Kotiinkuljetus on samanhintainen kaikkialla Suomessa. Postihan ei toimi verovaroin, me emme ole liikelaitos ja me saamme kaikki tuotot meidän palveluista, eli siinä mielessä ilmaispalveluita ei ole olemassa. Sen verran sanon, että uudistus koskee vain näitä kuitattavia lähetyksiä. Perusjakelu kulkee edelleen ja Sevettijärvelle kulkee edelleenkin pienemmät paketit kotiin asti.

– Posti on halunnut ja tehnyt töitä myöskin sen eteen, että palvelupiste löytyis sinne Sevettijärvelle. Ja olemme edelleen valmiita käymään keskusteluja tällaisen yhteistyökumppanin löytämiseksi, kertoo Timo Anttila.

Elinkeino- ja omistajaohjausministeri Mika Lintilä vastasi Sevetin postia koskeviin kysymyksiin heti tuoreeltaan Utsjoella 10.1.2018. Vesa Toppari / Yle

Myös elinkeino- ja omistajaohjausministeri Mika Lintilä (kesk.) kommentoi Sevettijärven postiasiaa tuoreeltaan Utsjoen vierailullaan.

Lintilä pitää sevettijärveläisten postiasiaa harmittavana ja toivoo, että alueelta löytyisi yrittäjä jatkamaan postipalveluita, jonka pohjalta asiaa saataisiin ratkaistua.

– Nyt varmaan Postin kanssa ryhdytään keskusteluihin, että mitä on tehtävissä. Postikaan ei voi tietysti voi lähteä alihinnoitteluun. Heillä on omat velvoitteensa, jotka täytyy olla yhdenvertaiset, kommentoi Mika Lintilä.

Postin päätöksestä valitus Viestintävirastolle

Yle Sápmin saamien tietojen mukaan Postin tekemästä päätöksestä muuttaa kuitattavien lähetysten palvelua maksullisesti on tehty jo valitus myös Viestintävirastolle.

Viestintävirasto käsitteli vuonna 2016 asiointimatkan kohtuullisuutta postitoimipisteeseen Inarin kunnan Sevettijärven ja Näätämön alueella. Viestintävirasto katsoi 2. kesäkuuta 2016 päätöksessään, että noin 150 kilometrin asiointimatka lähimpään postiin on kohtuullinen.

Syksyllä 2017 posti lakkautti Sevettijärven ainoan lähtevän postin kirjelaatikon. Sara Wesslin / Yle

Päätöksessään 2016 viestintävirasto myös katsoi, että alueen asukkailla on käytössään postin maksuton pakettien kotiinkuljetuspalvelu ja mahdollisuus lähettää kirjeitä ja paketteja omasta postilaatikosta noutomerkkiä käyttäen.

Viestintäviraston päätöksessä nimeämät palvelut eivät ole enää helmikuusta alkaen Sevettijärvi-Näätämö-alueen asukkaiden käytössä.

– Pyydän, että Viestintävirasto ohjaa Postia toimimaan postilain vaatimusten mukaisesti siten, että hajaseudun asukkaat ovat tasapuolisessa asemassa muiden kanssa, eli saavat saman hintaiset palvelut kuin taajamissa on mahdollista saada. Postin vastaanottamisen tulee olla maksutonta kaikille tasapuolisesti, kirjoittaa valittaja tuoreessa valituksessaan.