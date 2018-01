Museo laittoi näyttelykuviaan myyntiin – sisustajat hullaantuivat jonottamaan muutaman euron kuvia: "Huikea menestys"

Riihimäen kaupunginmuseon amanuenssi Päivi Yli-Karhula arveli jo ennakkoon, että sisustajat saattaisivat olla kiinnostuneita isoista mustavalkoisista valokuvista.

Kuutisenkymmentä vuotta sitten Riihimäen asemanseudulla oli paljon nykyistä väljempää. Riihimäen kaupunginmuseo

Hän ennakoi myös, että eniten kiinnostusta herättäisivät kaupungin keskustasta ja muista tunnetuista kohteista otetut kuvat. Juuri näin kävikin.

Ensirynnistys yllätti

Kun museo avasi ovensa keskiviikkona keskipäivällä, oven takana oli jo kymmenkunta ihmistä jonottamassa kuvia.

– Seuraavat kaksi tuntia oli tiukkaa myyntiä. Ihan huikea menestys on ollut. Kuvia on ostettu kotiin sisustuskäyttöön, ihan niin kuin uumoiltiinkin.

Lasinpuhaltajapatsas (entisen) kaupungintalon edessä on Riihimäen tunnetuimpia muistomerkkejä. Riihimäen kaupunginmuseo

– Osa näistä kuvista on aika isoja. Joku on toki toivonut, että kuvat olisivat olleet pienempiä, mutta eipä tuo ole myyntiä haitannut.

Lisää kuvia tulossa

Kaupunginmuseon suunnitelmissa on jatkaa kuvien myyntiä helmikuun lopulle saakka. Ensirynnistyksen jälkeen varastoista on tarkoitus kaivaa lisää kuvia.

Amanuenssi Päivi Yli-Karhula yllättyi riihimäkeläisten kiinnostuksesta näyttelykuvia kohtaan. Lisää kuvia on tulossa myyntiin vielä tulevina viikkoina. Timo Leponiemi / Yle

– Nyt sunnuntaiksi en lupaa, mutta ensi viikolla haetaan taas jotain uutta esille. Ehkä aivan yhtä suurta määrää kuvia ei kuitenkaan tule, mutta varmaan joitakin kymmeniä joka viikko.

Amanuenssi Päivi Yli-Karhula myöntää, että tällä kertaa nopeat söivät hitaat.

– Tuskin kukaan osasi arvata, että tälle myyntitapahtumalla tulee näin suuri suosio.

Varastoon tilaa ja rahaa museon kassaan

Vanhimmat myyntiin tulleet kuvat ovat olleet esillä museon näyttelyissä jo 1970-luvulla, uusimmat muutamia vuosia sitten. Vanhimmat kuvat esittävät Riihimäkeä 1800-luvun loppupuolella.

Sipusaaressakin oli aiemmin paljon väljempää. Ensimmäisten kerrostalojen jälkeen alue on rakentunut paljon täydemmäksi. Timo Leponiemi / Yle

– Kaupunginmuseon varastossa kasapäin olleita kuvia on katseltu jo pitkään ja ne ovat olleet siellä viemässä tilaa. Kun kuvista on kuitenkin olemassa tallella myös alkuperäinen kuva, museolla katsottiin parhaimmaksi laittaa kuvat myyntiin, kaupunkilaisten iloksi.

Amanuenssi Päivi Yli-Karhula katsookin, että kuvien myynti on win-win-tilanne. Museo saa varastoihinsa tilaa ja siinä sivussa hieman eurojakin, kaupunkilaiset puolestaan voivat hankkia itselleen mieluisia sisustuselementtejä pikkurahalla. Hintaa kuvilla on muutamasta eurosta enintään pariinkymppiin.

Kuvat tuovat mieleen muistoja

Riihimäki-Seurassa puheenjohtajanakin toiminut Paula Suoja katsoo, että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Riihimäen Hämeenkatua Hämeenaukion suuntaan joskus 1920- tai 30-luvulla. Riihimäen kaupunginmuseo

– Jos sinulle kerrotaan Hämeenkadusta, niin se on ihan eri asia kuin jos katsot kuvaa, jossa näkyy esimerkiksi vanha Renlundin talo ja nykyinen Osuuspankin kulma.

Riihimäen Hämeenkatu tammikuussa 2018. Timo Leponiemi / Yle

– Kuvat tuovat mieleen muistoja nuoruudesta, ehdottomasti. Esimerkiksi kuva Sipusaaresta. Tässä kuvassa Sipusaaren kerrostalot on jo rakennettu, ympärillä on harvakseltaan metsää, mutta taustalla on pääosin vain peltoja. Nykyisin alue on täyteen rakennettu.

– Varmaan innokkaita ostajia ovat ne, jotka asuvat nyt näissä kuvassa näkyvissä taloissa Sipusaarenlenkissä, pohdiskeli Paula Suoja.

Kuva koulusuunnitelmasta koulun seinälle

Paula Suojaa kiinnosti eniten iso kuva Pohjolanrinteen koulun varhaisesta vaiheesta.

– Kuvaan on lisätty koulun suunnitelmapiirros silloin tyhjänä olleen tilan päälle. Siinä näkee myös sen, mikä koulun ympäristö on silloin ollut.

Omalle seinälleen Paula Suoja ei kuvaa havitellut, vaan suunnitteli lahjoittavansa sen koulun seinälle.

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, katsoo Paula Suoja. Timo Leponiemi / Yle

– Kuvissa on nostalgiaa. Ne näyttävät, millaista Riihimäellä on aikaisemmin ollut. Niissä on historian havinaa.