Tutkija ihmeissään: Leijonistaan tunnettu ruotsalainen eläintarha tappaa syntyvät "ylimääräiset" leijonanpennut

Länsi-Ruotsissa Boråsissa sijaitseva eläintarha mainostaa itseään leijonilla. Eläintarhan verkkosivustolla pääkuvassa söpöilee leijonanpentu täysikasvuiselta näyttävän leijonan vieressä.

Viime vuosina tarhassa on syntynyt useita leijonanpentuja. Nähtävästi jopa liiaksi, sillä nyt on paljastunut, että eläintarha on joutunut hävittämään osan pennuista. Kolmestatoista pennuista kaikkiaan seitsemän on lopetettu, uutisoi Ruotsin yleisradio SVT.

– Yritimme pitkään myydä niitä ja sijoittaa muihin eläintarhoihin. Mutta kukaan ei voinut ottaa niitä vastaan. Sitten niistä tuli vähän liian aggressivisia, selittää eläintarhan johtaja Bo Kjellson.

Tutkija Helena Pedersen on eläintarhan toimista ihmeissään.

– On selvää, että toiminta on ristiriidassa sen kanssa, mikä käsitys ihmisillä on eläintarhasta. Jos eläintarha tappaa eläimiä, niin se voi vähän närkästyttää.

Eläintarhan johtaja: Ihan luonnollista

Eläintarhan johto puolustautuu toteamalla, että he eivät millään tavalla pyri salailemaan asiaa.

– Niin valitettavaa kuin se onkin, tämä on ihan luonnollinen tie joidenkin leijonien osalta, Kjellson sanoo.

Tutkija on eri mieltä.

– On kaukana luonnollisesta, että eläintarha ensin tuottaa eläimiä tarkoitustaan varten, ja kun ne eivät enää palvele tarkoitustaan, ne tapetaan, Pedersen sanoo.

Hänen mielestään olisi hyvä miettiä, mitä merkitystä eläintarhoilla ylipäätään on, onko kaikki lopulta sen arvoista.

Boråsilainen eläintarha ei kuitenkaan aio muuttaa toimintatapaansa. Tänä vuonna syntynyttä kahta urospentua odottaa todennäköisesti sama kohtalo kuin aiemmin lopetettuja. Ellei niitä saada myytyä.

– Jos emme saa niitä siirrettyä muualle, voimme joutua lopettamaan ne, sanoo eläintarhan johtaja.

Lähteet: SVT