Putous-sarjan suosio nosti Armi Toivasen vanhat traumat pintaan – nyt hän opiskelee hengitystekniikkaa

Sisko ja sen veli. Tämä tuli Armi Toivasen mieleen, kun hän seurasi Cheekin ja hänen managerinsa Carla Ahoniuksen toimintaa lavan takana Ruisrockissa viime kesänä. Käynnissä oli Profeettojen eli Cheekin ja Elastisen keikka.

Ahonius auttoi suojattiaan vaihtamaan vaatteita. Syrjemmällä oleva Toivanen ei meteliltä kuullut, mitä nämä puhuvat. Se ei haitannut, sillä häntä hämmensi managerin ja räppärin saumaton yhteistyö myös ilman sanoja. Samanlaista meillä on kaksoissiskoni Alinan kanssa, Toivanen ajatteli.

Näyttelijä oli mukana kulisseissa, sillä hän valmistautui esittämään Carla Ahoniusta Cheekistä kertovassa elokuvassa Veljeni vartija.

Toivanen kiinnostui Ahoniuksesta jo ennen roolitarjousta luettuaan Ylen tekemän henkilökuvan managerista. Yhdistäviä tekijöitä oli monia: koulukiusaaminen, suuret unelmat ja niiden toteutuminen.

– Oli todella itsekäs lähtökohta ottaa rooli vastaan. Halusin tutustua Carlaan ja tietää hänestä enemmän, Toivanen sanoo.

- Kun Putous-huuma oli isoimmillaan, olin myös hirvittävän väsynyt. Silloin saattoi vahingossa kiukutella jollekin ja heti alkoi kiertää huhuja, että toi on vaikea. Sitä sai sitten paikkailla, huokaa Armi Toivanen. Jari Kovalainen / Yle

Kuka on oikea kaveri?

Armi Toivanen puhuu intohimoisesti näyttelijäntyöstä helsinkiläisen kahvilan pöydässä. Katse kuitenkin harhailee koko ajan ja hän on lyhyessä ajassa käynyt läpi kaikki vieruspöydissä istuvat.

Tätä hän on tehnyt lapsesta lähtien. Tutkinut ja tarkkaillut ihmisiä.

Tarkkasilmäisyyden taito nousi esiin suositussa Putous-sarjassa, jossa näyttelijä oli mukana 2012–2014. Toivanen riemastutti yleisöä sketsihahmoilla Leena Hefner o.s. Herppeenluoma, Sanna-Raipe Helminen ja Ymmi Hinaaja. Överit mutta tutulta tuntuvat hahmot syntyivät oikean elämän havainnoista.

Putous muutti Toivasen elämän. Sitä ennen hän oli ollut näyttelijänä lähes tuntematon. Yhtäkkiä hän oli miljoonayleisön edessä esiintyvä suosikki, jolle satoi työtarjouksia ja kutsuja kekkereihin.

Vaikka hyväksytyksi tuleminen tuntui nuoresta näyttelijästä hyvältä, suosiolla oli myös varjopuolensa. Epämääräisiä uusia kavereita alkoi tulla joka suunnasta.

– Syntyi hirvittävä epäilys kaikkia ihmisiä kohtaan. Minkä takia noi haluaa mun pöytään istumaan, kun ennen ketään ei voinut vähempää kiinnostaa. Tietyt kollegat, jotka eivät ennen edes katsoneet muhun päinkään, pitivät mua yhtäkkiä hauskana ja hyvänä tyyppinä, Toivanen muistelee.

- Samaistuin Carla Ahoniuksessa vahvuuteen, kiusaamiskokemukseen ja unelmointiin. Mahtavaa kun joku on tarpeeksi vahva, sanoo Armi Toivanen. Jari Kovalainen / Yle

Taide ei peittoa julkisuutta

“Mä olen siis Hippu Kylberg ja mä tulen Eirasta. Mä olen vasta 17, vaikka mä näytän paljon vanhemmalta… mä oon aina esiintyny ja laulanu tosi paljon kotona äidille ja isälle.”

Armi Toivasen hahmo Kingi-ohjelmassa (2014) oli laulajantaitoihinsa rajattomasti uskonut pissis, joka pyrki kuvitteelliseen julkkiskisaan.

Näyttelijä kertoo kuulleensa, että oikeassa elämässä Teatterikorkeakouluun pyrkii nuoria kuin X Factor -laulajakykykilpailuun. Taidoilla ei niin väliä, kunhan pääsee julkisuuteen.

Toivanen ei pidä tubetuskulttuurissa lahjakkuutena sitä, että videolle höpistään niitä näitä. Näyttelijä pohtii, mitä nuorille YouTube-tähdille tapahtuu iän myötä. Nuoruus ja kauneus kun ovat katoavaista.

– Luulen, että ihmiset tylsistyvät tuollaiseen jossain vaiheessa ja haluavat käsikirjoitettua sisältöä. Taide ei kuole koskaan. Kyllä me tarvitsemme fiktiota.

Toivanen sanoo käsi sydämellä, että julkisuus ei ollut se, miksi hän lähti näyttelijän uralle. Sisältä kumpuava tarve päästä näyttämölle tuli paljon syvempää.

“Teatteri oli pelastukseni”

Putous-huuman ollessa kuumimmillaan Armi Toivanen istui ratikassa ja hänet tunnistaneet lapset alkoivat supista takana. Toivaselle iski flashback.

– Ala-asteella retkellä bussiin astuminen oli painajainen. Ei kai kukaan nää mua. Ei kai kukaan kiusaaja hauku mua taas samalla haukkumanimellä. Silloin muutkin huomaavat. Ne näkevät kuka mä olen ja mä paljastun, Toivanen muistelee.

Nämä lapset eivät kuitenkaan tarkoittaneet samaa pahaa. Toivanen pääsi eroon ahdistavasta tunteesta kun hän vilkutti ja hymyili heille takaisin. Sen jälkeen lapset tulivat iloisiksi ja alkoivat jutella hänen kanssaan.

Teatteri oli Armi Toivasen pelastus. Siellä hän pääsi pakoon ikäviä asioita kuten koulukiusaamisen painolastia sekä isän kuolemaa. Jari Kovalainen / Yle

Ala-asteen kiusaamisen jälkeen Toivasella meni pitkään kerätä itseään. Hän oli lapsena varovaisesti sanonut, että näyttelijäntyöt kiinnostaisivat. Ujon ja aran tytön toiveeseen eivät monetkaan uskoneet. Kaveritkaan eivät olleet kiinnostuneet esittävistä taiteista.

Toivanen kävi silti katsomassa Tampereen ylioppilasteatterin esityksiä ja ihaili nuorten näyttelijöiden rohkeutta olla lavalla. Hän kävi lukion jälkeen näyttelijäntyön kursseilla, joilla hän tunsi olevansa todella huono. Silti taustalla oli hullu usko. Minä pystyn tähän.

Toivanen kävi monta kertaa Teatterikorkeakoulun pääsykokeissa ja tie päättyi seinään. Läheiset sanoivat, älä enää satuta itseäsi.

Silti veri veti lavalle. Sama outo asia löytyy monelta esiintyvältä taiteilijalta: ujous ja lavakammo yhdistettynä esiintymishalukkuuteen.

Armi Toivanen on kokenut teatterin olleen hänen kutsumuksensa. Hän on välittäjäaines tarinan ja yleisön välillä.

– Kun pääsin ensimmäisen kerran tekemään tekstinpätkää, se oli niin kovaa huumetta ja addiktio välittömästi.

- Teatteri on aina ollut kutsumukseni. Ensimmäisellä kerralla kun sitä pääsi itse tekemään, se oli kuin huumetta, johon tuli addiktio, kertoo Armi Toivanen. Jari Kovalainen / Yle

Lopulta Toivanen pääsi teatterikouluun ja kohti unelma-ammattiaan.

Kaiken koetun jälkeen teatteri on ollut myös pakoa omasta arjesta. Vanhemmat kollegat opettivat Toivaselle: Kun suljet oven tullessasi teatteriin, ulos jää oma henkilökohtainen elämä.

– Teatteri oli minun pelastukseni. Elämässäni oli tapahtunut paljon pahaa ja esimerkiksi isäni kuolema. Teatteri oli paikka, jossa pystyin olemaan vapaa siitä kaikesta.

Hengitä syvään!

Saman tekeminen alkaa pitkän päälle puuduttaa. Näin kävi Armi Toivasella tv-hupailun kanssa. Oli aika tehdä jotain muuta.

Näyttelijän töitä on riittänyt esimerkiksi teatterissa. Viimeisimmäksi hän on tehnyt Kauheat lapset -näytelmän uusintavetoa Tampereella.

Pari vuotta sitten Toivanen teki irtioton ja lähti New Yorkiin opiskelemaan jotain uutta näyttelemisestä. Siellä hän innostui NYU:n professorin Scott Millerin kehittelemästä näyttelijäntyöntekniikasta, joka perustuu hengitykseen.

– Hengittäminen koetaan maailman yksinkertaisimpana asiana, mutta kaikki jotka esiintyvät, lakkaavat hengittämästä yleisön kohdatessaan. Jos haluaa elävää ja hetkessä tapahtuvaa aitoa kohtaamista, pitää hengittää.

- Lavalle menemistä pitää normaalin ihmisen pelätä. Miksi sinne pitäisi mennä ihmisten teloitettavaksi? ihmettelee esiintymiskammoisille luennoiva näyttelijä Armi Toivanen. Jari Kovalainen / Yle

Kerran Toivaselle iski lavalla paniikkikohtaus. Hän päätti puristavan kokemuksen jälkeen, että näyttelijän työt loppuvat tähän tai asia pitää selvittää läpikotaisin.

Avuksi tuli hengitys. Sen avulla hän pystyy hallitsemaan aavistavan paniikkikohtauksen. Sillä hän on pystynyt hallitsemaan myös lentopelkoaan.

Toivanen lähtee helmikuun alussa opiskelemaan lisää hengitystekniikkaa New Yorkiin. Hänellä on tavoitteena päästä joskus opettamaan asiaa muille. Näyttelijä on jo aiemmin pitänyt koulutustilaisuuksia esiintymisjännityksestä.

– Kun ihmiset jännittävät, hengitys ja koko kroppa salpaantuu. Sitten kun hengityksen saa rullaamaan, ihmiset kuulevat ja ymmärtävät, mitä sanot. Hengittäkää ihmiset!

- Hengittäminen koetaan maailman yksinkertaisimpana asiana, vaikka se ei sitä ole. Sen tietävät kaikki, jotka esiintyvät. Oikealla hengitystekniikalla olen päässyt eroon lentopelosta, kertoo Armi Toivanen. Jari Kovalainen / Yle

Jatko-osaa odotellessa

Carla Ahoniuksen vasta perustamassa manageritoimistossa on vielä keskeneräistä. Hän valmistautuu Cheekin jälkeiseen elämään ja seinät kaipaavat uutta väriä. Suurin rahasampo ja mageroitava Cheek lopettaa myöhemmin tänä vuonna.

Pöydän ääressä istuu myös Armi Toivanen. Ahonius ja hänen työntekijänsä käyvät Toivasen kanssa läpi tulevia viikkoja. Pian on Cheek-elokuvan ensi-ilta. Toivanen ja Ahonius ovat kuin vanhat ystävät.

Ahoniuksen mukaan oli mielipuolista nähdä itsensä valkokankaalla elokuvan ennakkokatselussa. Toivanen oli napannut managerin olemuksesta kaiken olennaisen intensiivistä katsetta myöten.

Cheekin managerin osuus elokuvassa on normaalia elämää pienempi. Toivasen mielestä Ahoniuksessa olisi ainesta omaan leffaansa.

– Carla on hirvittävän kiinnostava persoona. Vahvat naiset kiinnostavat aina, sanoo Armi Toivanen.